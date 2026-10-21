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"Ми найближче до завершення війни": Трамп зробив гучну заяву щодо миру в Україні на тлі обстрілу Києва

Київ • УНН

 • 822 перегляди

Трамп назвав завершення війни в Україні ближчим, ніж будь-коли після переговорів, що відбулись в Норвегії та в рф. Остаточної угоди ще немає.

"Ми найближче до завершення війни": Трамп зробив гучну заяву щодо миру в Україні на тлі обстрілу Києва
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що фінал війни росії проти України може бути ближчим, ніж будь-коли.  Його слова пролунали на тлі активізації дипломатичних переговорів за посередництва Вашингтона, а ще - на фоні потужного ракетного обстрілу Києва увечері, 21 жовтня передає УНН

Деталі

За словами американського лідера, нинішній етап дипломатичних зусиль може стати вирішальним для припинення російсько-української війни.

"Ми, можливо, зараз найближче до завершення війни росії проти України", – заявив Трамп.

Заява американського лідера пролунала на тлі нового раунду переговорів між представниками США, України та росії. Зокрема, 21 жовтня спеціальний посланець президента США Стів Віткофф провів переговори з російським диктатором володимиром путіним у Санкт-Петербурзі. Зустріч тривала близько трьох годин і була присвячена можливим шляхам завершення війни.

За інформацією Reuters, після переговорів у кремлі заявили про принципову готовність відновити тристоронні консультації між Україною, США та росією. Їх можуть провести в Абу-Дабі не раніше 10 листопада. Очікується, що одним із головних питань стане формування гарантій безпеки після завершення бойових дій.

Водночас між Києвом і москвою залишаються суттєві розбіжності щодо умов потенційної мирної угоди.

Доповнення

20 жовтня в Осло відбулися переговори президента України Володимира Зеленського з американськими представниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, а також європейськими партнерами. Під час зустрічі сторони обговорили нові пропозиції щодо припинення війни, можливі гарантії безпеки для України та подальший формат переговорного процесу.

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Зеленський також наголошував на необхідності зустрічі лідерів України, США та росії для розв'язання ключових питань, які залишаються неврегульованими. Однак, попри активізацію дипломатичних контактів, станом на 21 жовтня жодної остаточної домовленості щодо припинення бойових дій не досягнуто.

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Нагадаємо 

Днем раніше Трамп наговорив нових абсурдних заяв про Україну, поки Зеленський зустрічався з Віткоффом. Так, він заявив, що росія могла захопити Київ за кілька годин, але танки застрягли в багнюці через наказ генерала. Незалежних підтверджень цій версії немає.

Олександра Василенко

Війна в УкраїніПолітика
Вибухи
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Війна в Україні
Володимир Путін
Стів Віткофф
Reuters
Осло
Абу-Дабі
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна
Київ