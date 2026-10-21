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The Guardian
Financial Times

"Є можливість залишити війну в минулому" - Кушнер заявив про "обнадійливий прогрес" після переговорів щодо України

Київ • УНН

 • 834 перегляди

Спецпредставник США Джаред Кушнер повідомив про обнадійливий прогрес після переговорів. Він заявив про шанс закласти основу тривалого миру.

"Є можливість залишити війну в минулому" - Кушнер заявив про "обнадійливий прогрес" після переговорів щодо України
Фото: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

Спецпредставник США Джаред Кушнер після переговорів у Норвегії та рф заявив про "реальну можливість залишити війну в минулому", а також додав про "обнадійливий прогрес", передає УНН.

Протягом останніх кількох днів спостерігається обнадійливий прогрес 

- написав Кушнер в Х.

Він подякував президенту США Дональду Трампу за лідерство, а також українським, європейським і російським партнерам — за конструктивну взаємодію.

Попереду ще багато складної роботи, проте ми маємо реальну можливість залишити цю війну в минулому й закласти фундамент для тривалого миру, безпеки та процвітання — для прийдешніх поколінь 

- резюмував Кушнер.

Віткофф назвав переговори в Осло та петербурзі "конструктивними", але "попереду багато важливої ​​роботи"21.10.26, 20:11 • 11149 переглядiв

Нагадаємо

Посланець президента США Стів Віткофф зустрівся з главою кремля володимиром путіним в санкт-петербурзі у рф.

Як повідомив помічник глави кремля юрій ушаков за підсумками зустрічі путіна і Віткоффа, росія готова відновити переговори щодо України у тристоронньому форматі – у 10-х числах листопада. 

Антоніна Туманова

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