"Є можливість залишити війну в минулому" - Кушнер заявив про "обнадійливий прогрес" після переговорів щодо України
Київ • УНН
Спецпредставник США Джаред Кушнер повідомив про обнадійливий прогрес після переговорів. Він заявив про шанс закласти основу тривалого миру.
Спецпредставник США Джаред Кушнер після переговорів у Норвегії та рф заявив про "реальну можливість залишити війну в минулому", а також додав про "обнадійливий прогрес", передає УНН.
Протягом останніх кількох днів спостерігається обнадійливий прогрес
Він подякував президенту США Дональду Трампу за лідерство, а також українським, європейським і російським партнерам — за конструктивну взаємодію.
Попереду ще багато складної роботи, проте ми маємо реальну можливість залишити цю війну в минулому й закласти фундамент для тривалого миру, безпеки та процвітання — для прийдешніх поколінь
Віткофф назвав переговори в Осло та петербурзі "конструктивними", але "попереду багато важливої роботи"21.10.26, 20:11 • 11149 переглядiв
Нагадаємо
Посланець президента США Стів Віткофф зустрівся з главою кремля володимиром путіним в санкт-петербурзі у рф.
Як повідомив помічник глави кремля юрій ушаков за підсумками зустрічі путіна і Віткоффа, росія готова відновити переговори щодо України у тристоронньому форматі – у 10-х числах листопада.