Віткофф зустрівся з путіним у петербурзі - перші заяви включають пропозиції щодо припинення війни

Посланець президента США Стів Віткофф зустрівся з главою кремля володимиром путіним в санкт-петербурзі у рф. Перші заяви з зустрічі поширюють російські ЗМІ та з кремлівського пула, пише УНН.

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За даними російських державних ЗМІ, Віткофф зустрівся з путіним 21 жовтня.

Сторони зібралися на зустріч у костянтинівському палаці санкт-петербурга. До путіна приєднався його посланець кирило дмитрієв, який раніше забрав Віткоффа з аеропорту.

За даними одного з представників кремлівського пула, Віткофф заявив, що "переговори в Осло (з європейцями та Зеленським) були перспективними. Є зрушення". За словами посланця Трампа, як повідомляється, "є перспективи для досягнення припинення вогню".

Як пише ASTRA, Віткофф заявив, що "переговори в Осло із представниками України та Європи пройшли конструктивно. Є "заділ, щоб прийти до завершення вогню" у війні". Віткофф, як повідомляється, сподівається на поновлення тристоронніх переговорів за участю росії, України та США.

Віткофф, як вказано, привіз нові документи з пропозиціями щодо врегулювання. Як уточнює ASTRA, Віткофф привіз "для путіна документи, в яких викладено підходи США до врегулювання війни в Україні".

Посланець США і зять Трампа Джаред Кушнер, як зазначають у кремлівському пулі, приєднається до переговорів пізніше у телефонному форматі.

За даними ASTRA, також Віткофф від імені президента США Дональда Трампа подякував путіну за "дизельну угоду". І що серед його заяв також те, що "росія та США мають перспективи розвитку економічних відносин після завершення війни в Україні".

путін на зустрічі з Віткоффом у петербурзі, як повідомляють росЗМІ, заявив про звільнення американця Стівена Габбарда, спецпосланець Трампа подякував йому за це.

Як повідомляють кремлівські ЗМІ з посиланням на слова путіна, Хаббард вже знаходиться в аеропорту пулково.

Раніше Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон веде переговори з москвою щодо звільнення американського вчителя Стівена Габбарда, якого зс рф захопили в українському місті Ізюм у квітні 2022 року.

За даними росЗМІ, путін повідомив, що в останній розмові з ним Трамп наполягав на необхідності припинити російсько-українську війну, щоб уникнути людських жертв.

путін на зустрічі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом у санкт-петерурбурзі також подякував Дональду Трампу за увагу до врегулювання війни рф проти України та поцікавився результатами зустрічі в Норвегії.

Інші заяви путіна за даними росЗМІ включали таке: росія зацікавлена ​​у відновленні економічного співробітництва зі США, заявив путін; росія готова допомогти у врегулюванні конфлікту з Іраном; рф могла б постачати добрива у великих кількостях на американський ринок.

Віткофф представить путіну оновлену мирну пропозицію - Axios