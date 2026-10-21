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Віткофф представить путіну оновлену мирну пропозицію - Axios

Київ • УНН

 • 10847 перегляди

Стів Віткофф зустрінеться з путіним 21 жовтня та представить оновлений план припинення війни. Кушнер долучиться до переговорів онлайн.

Віткофф представить путіну оновлену мирну пропозицію - Axios

Посланець США Стів Віткофф зустрінеться з главою кремля володимиром путіним у санкт-петербурзі у рф в середу, 21 жовтня, та представить йому оновлену пропозицію щодо припинення війни в Україні. Про це з посиланням на американського чиновника повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

Зять і радник президента Трампа Джаред Кушнер, як вказано, приєднається до зустрічі віртуально.

"Білий дім сподівається, що путін проявить більше готовності до компромісу після того, як Трамп погодився скасувати санкції на продаж російського дизельного пального та зробив інші кроки, які схвалила москва", зазначає видання.

Віткофф прибуде до росії після дня переговорів в Осло у Норвегії з Президентом України Володимиром Зеленським, а також лідерами Норвегії та Фінляндії та представниками Франції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, ЄС та НАТО.

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У вівторок, 20 жовтня, Зеленський заявив, що наступним кроком має бути тристороння зустріч між ним, путіним і Трампом - формат, який росія досі відкидала.

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США сподіваються, що нова пропозиція "створить шлях до прямих тристоронніх та ширших багатосторонніх переговорів", сказав американський чиновник.

Про що говорили в Осло

Переговори в Осло були зосереджені на розробці єдиної пропозиції щодо "рамкової угоди" про припинення війни, пише видання.

Посадовець США заявив, що Україна "запропонувала нові ідеї та пропозиції, які були детально обговорені".

Посадовець сказав, що сторони досягли "значного прогресу" і тепер мають "сильну узгодженість на робочому рівні" щодо наступних кроків.

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Кушнер "приєднався до зустрічі віртуально та знову наполягав на вимозі Трампа, щоб Україна припинила удари по російських нафтопереробних заводах", повідомляє джерело, обізнане з ситуацією.

"Джаред був дуже прямолінійним", – сказав співрозмовник видання.

Зеленський сказав після зустрічі, що готовий припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо москва зробить відповідні кроки, зазначає видання.

Трамп заявив у вівторок, що, на його думку, "росія хотіла б, щоб це було зроблено", але висловив сумнів, що Зеленський хоче припинити війну.

"Якщо він цього не зробить, це буде дуже погано, - додав Трамп. - Ми хочемо, щоб Зеленський уклав угоду… Якщо вони не укладуть угоди, [для України] буде тільки гірше".

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Юлія Шрамко

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