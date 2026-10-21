Літак із посланцем Трампа Віткоффом прибув до санкт-петербурга
Київ • УНН
Літак Bombardier після вильоту з Осло приземлився в аеропорту "пулково-3". На борту, ймовірно, перебуває Стів Віткофф.
Літак, на борту якого, ймовірно, перебуває спеціальний посланник президента США Стів Віткофф, прибув до санкт-петербурга. Про це повідомили російські "медіа", передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що літак Bombardier після вильоту з Осло взяв курс на схід і приземлився в аеропорту "пулково-3". На борту літака, ймовірно, може перебувати спеціальний посланник президента США Стів Віткофф.
До того Віткофф відвідав Осло, де 20 жовтня провів переговори з українською стороною та європейськими політиками.
Контекст
В Осло (Норвегія) 20 жовтня завершилися перемовини США та України, які б мали наблизити завершення бойових дій та мирні переговори. Офіційний Київ на них представляв український лідер Володимир Зеленський, а країну-партнерку - спецпосланець президента США Стів Віткофф.
Окрему увагу під час переговорів приділили майбутнім гарантіям безпеки для України. Американська сторона вже підтвердила готовність працювати над відповідними механізмами. Зокрема, США розглядають різні варіанти гарантій, включно з моделлю, аналогічною 5-й статті Північноатлантичного договору, а також її спрощеною версією.
Також Володимир Зеленський повідомив, що 20 жовтня дорогою до Осло провів телефонну розмову з Марко Рубіо. Основними темами стали робота супутникового зв'язку Starlink, постачання ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони та розвідувальна підтримка України. Президент у підсумку назвав розмову конкретною та позитивною.
Нагадаємо
Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив візит посланця США Стіва Віткоффа до санкт-петербурга у рф після переговорів в Осло з Президентом України Володимиром Зеленським.