Літак із посланцем Трампа Віткоффом прибув до санкт-петербурга

Ексклюзив

Федерація профпілок зможе домагатися перегляду закону про безпеку працівників на роботі навіть після набрання ним чинності - юристка

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російські НПЗ під ударом українських дронів: як посилити кризу в нафтопереробці ворога

ЄС закличе Канаду та Британію збільшити фінансування України - ЗМІ

США сьогодні запропонують путіну тристоронню зустріч із Зеленським і Трампом для завершення війни – Politico

Нічні удари по Україні: які регіони атакувала росія та що відомо про наслідки

В окупованому Луганську пролунали десятки вибухів: під удар потрапила будівля оператора зв'язку "Лугаком"

Посланець путіна дмитрієв підхопив погрози Трампа Зеленському щодо завершення війни

Болгарія відмовилася брати участь у новому кредиті для України та пов'язала протести в Європі з війною в Україні

Саме Маск наказав обмежити роботу Starshield для України та міг узгодити це з Трампом – WSJ