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Самолет с посланником Трампа Виткоффом прибыл в санкт-петербург

Киев • УНН

 • 2404 просмотра

Самолет Bombardier после вылета из Осло приземлился в аэропорту "пулково-3". На борту, вероятно, находится Стив Виткофф.

Самолет с посланником Трампа Виткоффом прибыл в санкт-петербург

Самолет, на борту которого, предположительно, находится специальный посланник президента США Стив Уиткофф, прибыл в санкт-петербург. Об этом сообщили российские "медиа", передает УНН.

Детали

Сообщается, что самолет Bombardier после вылета из Осло взял курс на восток и приземлился в аэропорту "пулково-3". На борту самолета, предположительно, может находиться специальный посланник президента США Стив Уиткофф.

До этого Уиткофф посетил Осло, где 20 октября провел переговоры с украинской стороной и европейскими политиками.

Контекст

В Осло (Норвегия) 20 октября завершились переговоры США и Украины, которые должны были приблизить завершение боевых действий и мирные переговоры. Официальный Киев на них представлял украинский лидер Владимир Зеленский, а страну-партнера - специальный посланник президента США Стив Уиткофф.

Отдельное внимание во время переговоров уделили будущим гарантиям безопасности для Украины. Американская сторона уже подтвердила готовность работать над соответствующими механизмами. В частности, США рассматривают различные варианты гарантий, включая модель, аналогичную статье 5 Североатлантического договора, а также ее упрощенную версию.

Также Владимир Зеленский сообщил, что 20 октября по дороге в Осло провел телефонный разговор с Марко Рубио. Основными темами стали работа спутниковой связи Starlink, поставки ракет-перехватчиков для противовоздушной обороны и разведывательная поддержка Украины. Президент по итогам назвал разговор конкретным и позитивным.

Напомним

Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил визит посланника США Стива Уиткоффа в санкт-петербург в рф после переговоров в Осло с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Стив Уиткофф
Старлинк
Марко Рубио
НАТО
Осло
Норвегия
Владимир Зеленский