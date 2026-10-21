Рубіо розкрив деталі про переговори Віткоффа у рф і щодо Маска та Starlink для України

Державний секретар США Марко Рубіо прокоментував повідомлення, що Ілон Маск розпорядився обмежити роботу супутникової системи Starlink, яку використовують для військових потреб України. Він також підтвердив візит посланця США Стіва Віткоффа до санкт-петербурга у рф після переговорів в Осло з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.

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Рубіо, як пише видання, захистив підтримку адміністрацією Трампа України, заявивши, що країна "не існувала б" без підтримки США.

"Якби не допомога Сполучених Штатів, зокрема за часів адміністрації Трампа, України зараз би не було, - сказав Рубіо журналістам у середу, 21 жовтня, під час візиту до Індії. - України як суверенної держави не існувало б".

Рубіо зробив ці зауваження, відповідаючи на запитання щодо статті Wall Street Journal, у якій ішлося про те, що Ілон Маск, CEO SpaceX, наказав нещодавно уповільнити супутникову систему Starlink, яка допомагає Україні відбивати смертельні російські повітряні атаки.

У статті, посилаючись на неназваних американських та інших чиновників, йдеться, що Маск обговорював рішення щодо Starlink з президентом США Дональдом Трампом після того, як про уповільнення стало публічно відомо. Journal також повідомив, що особа, знайома з цим питанням, сказала, що Маск, союзник Трампа, обговорював уповільнення Starlink з посадовцями адміністрації, перш ніж воно набуло чинності.

Саме Маск наказав обмежити роботу Starshield для України та міг узгодити це з Трампом – WSJ

Рубіо заявив, що йому невідомо про жодні попередні знання президента США, і сказав, що США в будь-якому разі не можуть контролювати, що приватна компанія робить зі своїм продуктом.

Неправда, що ми якимось чином знали про це заздалегідь або якимось чином керували цим - сказав Рубіо у відповідь на запитання щодо статті WSJ.

Він сказав, що США "більше не збираються займати оборонну позицію щодо цього питання", додавши, що українські бійці "абсолютно дуже мужньо" протистояли росії.

Президент України Володимир Зеленський після раніших коментарів тим часом, як пише видання, на пресконференції в Осло 20 жовтня висловився більш оптимістично щодо відносин зі США, заявивши, що обговорив обмін розвідувальними даними та доступ до Starlink зі спеціальним посланцем Стівом Віткоффом.

"Ми були дуже конкретними, і організація була дуже позитивною", – сказав Зеленський разом із лідерами Норвегії та Фінляндії, які також були присутні на переговорах.

Переговори у рф

Рубіо сказав, що Віткофф проведе переговори з російськими посадовцями в санкт-петербурзі в межах того, що він назвав "дуже складними переговорами".

росЗМІ 21 жовтня вранці повідомили, що Віткофф вже у санкт-петербурзі.

Переговори зараз зосереджені навколо долі східного регіону Донбасу в Україні, сказав Рубіо, додавши, що було запропоновано деякі "креативні ідеї" для подолання розбіжностей.

"Обидві сторони повинні будуть погодитися на щось поступитися", і ці розмови "важкі", сказав Рубіо.

"Я думаю, що для України головним бажанням є забезпечення своєї довгострокової безпеки, щоб вона ніколи не зазнала повторного вторгнення чи нападу в майбутньому", - зазначив Рубіо.

У Норвегії розпочалась зустріч Зеленського із спецпосланцем США Віткоффом