Трамп пообіцяв високі мита країнам, що купують венесуельську нафту: може вдарити по Китаю та Індії

Президент США Дональд Трамп ввів 25% мита на імпорт венесуельської нафти, що може зачепити Китай та Індію. Каракас назвав це актом агресії, але США готові до переговорів.