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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25699 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 154781 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138183 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134064 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134194 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196156 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77537 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164615 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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У Бельгії затримано індійського бізнесмена за шахрайство на $2 мільярди

Індійського ювеліра Мехула Чоксі затримали в Бельгії за підозрою у шахрайстві на 2 мільярди доларів. Він є ключовою фігурою скандалу з Національним банком Пенджабу.

Новини Світу • 14 квітня, 03:36 • 2956 перегляди

Apple перевозить 600 тонн айфонів з Індії до США, щоб обійти мита Трампа - Reuters

Apple переправляє 1,5 млн iPhone до США з Індії, щоб уникнути мит Трампа. Компанія збільшила виробництво в Індії, намагаючись обійти високі тарифи на імпорт з Китаю.

Економіка • 10 квітня, 12:58 • 8342 перегляди

Білий дім наполягає на виробництві iPhone в США, але в Apple іншої думки - ЗМІ

Адміністрація Трампа вірить в реалізацію виробництва iPhone в США, попри застереження аналітиків про відсутність необхідної робочої сили та економічну недоцільність.

Економіка • 10 квітня, 12:12 • 9480 перегляди

Ажіотаж серед військових експертів: з’явилося відео китайського винищувача шостого покоління J-36

У мережі з'явилися фото китайського J-36, літака шостого покоління з конструкцією "літаюче крило". Експерти відзначають незвичайну конфігурацію двигунів, що може забезпечити додаткову тягу.

Новини Світу • 10 квітня, 00:02 • 11213 перегляди

Індія купить 26 французьких винищувачів Rafale за 7,4 млрд доларів: деталі угоди

Уряд Індії схвалив закупівлю 26 винищувачів морського базування Rafale у Франції. Угода передбачає також обслуговування 36 винищувачів, придбаних Індією у 2016 році.

Новини Світу • 9 квітня, 14:06 • 10276 перегляди

"Важливо бачити на власні очі": Сибіга показав іноземним дипломатам наслідки ракетного удару по Кривому Рогу

Міністр закордонних справ України запросив дипломатів на місце трагедії в Кривому Розі, де загинули мирні жителі, включаючи дітей. Іноземці побачили наслідки злочинного терору.

Війна • 9 квітня, 12:47 • 9138 перегляди

Як Азія рятує економіку від тарифів Трампа: стратегії Японії, Індії, Південної Кореї

Азійські країни реагують на тарифи США, захищаючи свої фінансові інтереси. Японія веде переговори, Південна Корея надає підтримку автовиробникам, Індія знижує ставки.

Економіка • 9 квітня, 11:30 • 7910 перегляди

Поставки нафти з росії впали до найнижчого рівня за місяць - Bloomberg

Поставки нафти з рф впали до 3,23 млн барелів на день. Москва обходить санкції, доставляючи нафту до Індії та Китаю, перевантажуючи її з судна на судно.

Економіка • 8 квітня, 14:04 • 10063 перегляди

Apple терміново перевезла п’ять вантажних літаків техніки з Індії в США, щоб уникнути нових мит

Apple оперативно відправила партію техніки з Індії в США, щоб уникнути нових митних обмежень. П’ять вантажних літаків доставили смартфони та пристрої.

Новини Світу • 8 квітня, 01:05 • 67796 перегляди

Європейський Союз зосередиться на глобальній торгівлі за межами США

Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС прагне розширити бізнес з іншими країнами через тарифи США. Також створюється робоча група для моніторингу демпінгу на ринках ЄС.

Економіка • 7 квітня, 15:22 • 13520 перегляди

ГУР оприлюднило дані про 200 деталей і компонентів з шести типів російської зброї

Розвідка оприлюднила дані про майже 200 деталей у шести типах російської зброї. У нових CRP-антенах для дрона «гєрань-2» лише два чіпи США, більшість – з Китаю.

Війна • 7 квітня, 06:43 • 11289 перегляди

iPhone може злетіти в ціні до $2300 через мита Трампа - Reuters

Мита Трампа на китайські товари можуть змусити Apple підняти ціни на iPhone. Найдорожча модель може коштувати близько $2300, що призведе до падіння попиту.

Економіка • 4 квітня, 08:55 • 11420 перегляди

У М’янмі кількість загиблих внаслідок землетрусу зросла до 3145, їх може бути більше

Землетрус у М'янмі забрав життя 3145 людей, понад 4500 отримали поранення. ООН зазначає, що понад 17 мільйонів людей постраждали від стихійного лиха, понад 9 мільйонів серйозно.

Новини Світу • 3 квітня, 18:00 • 10546 перегляди

США вводять нові мита: Apple може підняти ціни на свою продукцію - NYT

США вводять високі мита на товари з В’єтнаму, Індії та Китаю, що збільшить витрати Apple. Компанія може підняти ціни на iPhone, iPad і Apple Watch або зазнати фінансових втрат.

Новини Світу • 3 квітня, 07:05 • 8301 перегляди

Запроваджені Трампом мита відкриють нову еру ризиків для світової економіки - Bloomberg

Трамп планує масштабні обмеження торгівлі, що може перевернути світову систему. Економісти попереджають про ризики рецесії та зростання інфляції через нові мита.

Економіка • 2 квітня, 15:22 • 21301 перегляди

Індія: 18 загиблих та 5 поранених внаслідок потужного вибуху на заводі петард

На заводі з виготовлення петард в Індії стався потужний вибух, що призвів до численних жертв. Влада надасть фінансову допомогу постраждалим та родинам загиблих.

Новини Світу • 1 квітня, 11:52 • 9586 перегляди

Нафта дорожчає на тлі очікувань дій Трампа щодо російської нафти та Ірану

Ціни на нафту зросли через побоювання інвесторів після погроз Трампа ввести вторинні мита на російську нафту та попереджень Ірану. Аналітики вважають, що Трамп може не виконати свої погрози.

Економіка • 31 березня, 14:17 • 45667 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

2 квітня в США набувають чинності нові мита, ініційовані Трампом, які можуть призвести до глобальної торговельної війни. Мита у 15% торкнуться країн з найбільшим торговим дефіцитом.

Економіка • 31 березня, 10:29 • 743287 перегляди

Нафта дешевшає на тлі погрози Трампа санкціями проти рф

Ринок реагує на неоднозначні заяви Трампа щодо можливих санкцій проти російської нафти. Ціна Brent впала до $72 за барель після його слів.

Економіка • 31 березня, 05:52 • 12630 перегляди

Землетрус у М’янмі: кількість жертв зросла до 694, більше 1500 людей постраждали

У М'янмі потужний землетрус магнітудою 7,7 призвів до загибелі 694 людей та поранення 1670. Епіцентр був біля Мандалаю, поштовхи відчули в кількох країнах Азії.

Новини Світу • 29 березня, 05:03 • 14953 перегляди

Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

Потужний землетрус вразив Південно-Східну Азію, спричинивши загибель понад 30 людей. У Таїланді зруйновано хмарочос, у М'янмі обвалилася мечеть, є жертви та зниклі безвісти.

Новини Світу • 28 березня, 12:13 • 151074 перегляди

США введуть 25% мито на імпортні авто з 2 квітня

Дональд Трамп оголосив про введення 25% мита на всі імпортні автомобілі до США з 2 квітня. Рішення викликало стурбованість в ЄС, який оцінює наслідки.

Новини Світу • 26 березня, 22:45 • 17710 перегляди

Трамп пообіцяв високі мита країнам, що купують венесуельську нафту: може вдарити по Китаю та Індії

Президент США Дональд Трамп ввів 25% мита на імпорт венесуельської нафти, що може зачепити Китай та Індію. Каракас назвав це актом агресії, але США готові до переговорів.

Економіка • 25 березня, 07:53 • 18058 перегляди

Масові протести буддистів в Індії: боротьба за святиню в Бодхгаї

В індійському місті Бодхгая буддисти вимагають передати їм контроль над храмом Махабодхі. Протестувальники вимагають скасування закону 1949 року, який дозволяє індуїстам брати участь в управлінні храмом.

Новини Світу • 24 березня, 16:54 • 9076 перегляди

Політика Трампа на тлі його "повороту у бік москви" підштовхує союзників до думок про власний ядерний щит - FT

Зближення Трампа з москвою та критика НАТО змушують Німеччину, Польщу, Корею та Японію розглядати власний ядерний щит.

Політика • 24 березня, 07:57 • 31387 перегляди

"Тіньовий флот" рф перевозить понад 60% російського експорту нафти морем: деталі від ГУР

У 2024 році росія перевезла понад 60% морського експорту нафти завдяки тіньовому флоту танкерів. Загальний морський нафтовий експорт оцінюється у понад 80 млрд євро.

Війна • 22 березня, 12:58 • 28806 перегляди

У Мумбаї відкрили Генеральне консульство України

У Мумбаї, фінансовій столиці Індії, відкрито Генеральне консульство України. Це сприятиме захисту прав громадян та розвитку бізнес-контактів.

Політика • 20 березня, 17:52 • 12510 перегляди

Хвороба Паркінсона вразить понад 25 мільйонів людей до 2050 року - дослідження

До 2050 року кількість хворих на хворобу Паркінсона у світі зросте до 25,2 мільйона. Найбільше зростання очікується у Східній Азії, а регулярна фізична активність знижує ризик.

Здоров'я • 19 березня, 19:39 • 22111 перегляди

В Індії ввели комендантську годину через напад на поліцейських біля гробниці

Влада Індії запровадила комендантську годину в Нагпурі після нападу на поліцейських. Причиною став протест індуїстської групи з вимогою прибрати гробницю Аурангзеба.

Новини Світу • 18 березня, 08:00 • 8872 перегляди

Глава української дипломатії відвідає Індію, де візьме участь у геополітичному форумі

Андрій Сибіга відвідає Індію для участі в геополітичному форумі Raisina Dialogue. Також заплановані зустрічі з метою розширення економічної співпраці між Україною та Індією.

Політика • 16 березня, 17:00 • 25500 перегляди