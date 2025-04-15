Індійського ювеліра Мехула Чоксі затримали в Бельгії за підозрою у шахрайстві на 2 мільярди доларів. Він є ключовою фігурою скандалу з Національним банком Пенджабу.
Apple переправляє 1,5 млн iPhone до США з Індії, щоб уникнути мит Трампа. Компанія збільшила виробництво в Індії, намагаючись обійти високі тарифи на імпорт з Китаю.
Адміністрація Трампа вірить в реалізацію виробництва iPhone в США, попри застереження аналітиків про відсутність необхідної робочої сили та економічну недоцільність.
У мережі з'явилися фото китайського J-36, літака шостого покоління з конструкцією "літаюче крило". Експерти відзначають незвичайну конфігурацію двигунів, що може забезпечити додаткову тягу.
Уряд Індії схвалив закупівлю 26 винищувачів морського базування Rafale у Франції. Угода передбачає також обслуговування 36 винищувачів, придбаних Індією у 2016 році.
Міністр закордонних справ України запросив дипломатів на місце трагедії в Кривому Розі, де загинули мирні жителі, включаючи дітей. Іноземці побачили наслідки злочинного терору.
Азійські країни реагують на тарифи США, захищаючи свої фінансові інтереси. Японія веде переговори, Південна Корея надає підтримку автовиробникам, Індія знижує ставки.
Поставки нафти з рф впали до 3,23 млн барелів на день. Москва обходить санкції, доставляючи нафту до Індії та Китаю, перевантажуючи її з судна на судно.
Apple оперативно відправила партію техніки з Індії в США, щоб уникнути нових митних обмежень. П’ять вантажних літаків доставили смартфони та пристрої.
Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС прагне розширити бізнес з іншими країнами через тарифи США. Також створюється робоча група для моніторингу демпінгу на ринках ЄС.
Розвідка оприлюднила дані про майже 200 деталей у шести типах російської зброї. У нових CRP-антенах для дрона «гєрань-2» лише два чіпи США, більшість – з Китаю.
Мита Трампа на китайські товари можуть змусити Apple підняти ціни на iPhone. Найдорожча модель може коштувати близько $2300, що призведе до падіння попиту.
Землетрус у М'янмі забрав життя 3145 людей, понад 4500 отримали поранення. ООН зазначає, що понад 17 мільйонів людей постраждали від стихійного лиха, понад 9 мільйонів серйозно.
США вводять високі мита на товари з В’єтнаму, Індії та Китаю, що збільшить витрати Apple. Компанія може підняти ціни на iPhone, iPad і Apple Watch або зазнати фінансових втрат.
Трамп планує масштабні обмеження торгівлі, що може перевернути світову систему. Економісти попереджають про ризики рецесії та зростання інфляції через нові мита.
На заводі з виготовлення петард в Індії стався потужний вибух, що призвів до численних жертв. Влада надасть фінансову допомогу постраждалим та родинам загиблих.
Ціни на нафту зросли через побоювання інвесторів після погроз Трампа ввести вторинні мита на російську нафту та попереджень Ірану. Аналітики вважають, що Трамп може не виконати свої погрози.
2 квітня в США набувають чинності нові мита, ініційовані Трампом, які можуть призвести до глобальної торговельної війни. Мита у 15% торкнуться країн з найбільшим торговим дефіцитом.
Ринок реагує на неоднозначні заяви Трампа щодо можливих санкцій проти російської нафти. Ціна Brent впала до $72 за барель після його слів.
У М'янмі потужний землетрус магнітудою 7,7 призвів до загибелі 694 людей та поранення 1670. Епіцентр був біля Мандалаю, поштовхи відчули в кількох країнах Азії.
Потужний землетрус вразив Південно-Східну Азію, спричинивши загибель понад 30 людей. У Таїланді зруйновано хмарочос, у М'янмі обвалилася мечеть, є жертви та зниклі безвісти.
Дональд Трамп оголосив про введення 25% мита на всі імпортні автомобілі до США з 2 квітня. Рішення викликало стурбованість в ЄС, який оцінює наслідки.
Президент США Дональд Трамп ввів 25% мита на імпорт венесуельської нафти, що може зачепити Китай та Індію. Каракас назвав це актом агресії, але США готові до переговорів.
В індійському місті Бодхгая буддисти вимагають передати їм контроль над храмом Махабодхі. Протестувальники вимагають скасування закону 1949 року, який дозволяє індуїстам брати участь в управлінні храмом.
Зближення Трампа з москвою та критика НАТО змушують Німеччину, Польщу, Корею та Японію розглядати власний ядерний щит.
У 2024 році росія перевезла понад 60% морського експорту нафти завдяки тіньовому флоту танкерів. Загальний морський нафтовий експорт оцінюється у понад 80 млрд євро.
У Мумбаї, фінансовій столиці Індії, відкрито Генеральне консульство України. Це сприятиме захисту прав громадян та розвитку бізнес-контактів.
До 2050 року кількість хворих на хворобу Паркінсона у світі зросте до 25,2 мільйона. Найбільше зростання очікується у Східній Азії, а регулярна фізична активність знижує ризик.
Влада Індії запровадила комендантську годину в Нагпурі після нападу на поліцейських. Причиною став протест індуїстської групи з вимогою прибрати гробницю Аурангзеба.
Андрій Сибіга відвідає Індію для участі в геополітичному форумі Raisina Dialogue. Також заплановані зустрічі з метою розширення економічної співпраці між Україною та Індією.