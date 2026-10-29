Чистий прибуток російської “ФосАгро” впав на 37% у третьому кварталі 2026 року - розвідка

Чистий прибуток одного з найбільших російських виробників добрив "ФосАгро" у третьому кварталі 2026 року скоротився на 37%, до 156 мільйонів доларів, але зростають виробничі витрати та бори. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

Деталі

За дев'ять місяців валовий прибуток скоротився на 27%, до 1,7 млрд доларів, а чистий - приблизно на 67%, до 389 млн. Собівартість за рік виросла більш ніж на 30%. Подорожчали сірка й сірчана кислота, без яких не роблять фосфорні добрива: за пів року на них пішло близько 503 млн доларів - йдеться у дописі.

За наявною інформацією, компанія продає переважно на експорт, зокрема в Індію, Бразилію та країни Африки, тому залежить від світових цін, попиту й вартості доставки.

Торік вона виробила 12,2 млн тонн продукції для понад 100 країн, але великі обсяги не дають прибутку, якщо ціни продажу відстають від витрат - йдеться у дописі розвідки.

Водночас збільшується і борг компанії. Зокрема, за інформацією розвідки, борг наприкінці третього кварталу становив близько 4,5 млрд доларів, що на 11% більше, ніж наприкінці 2025 року.

Торік капітальні витрати склали близько 836 млн доларів, а вільний грошовий потік лише 253 млн. Якщо прибуток і далі падатиме, модернізацію доведеться оплачувати позиками.

Подібна картина в усій російській промисловості: великі обсяги виробництва й експорту все гірше перетворюються на прибуток - йдеться у дописі.

Нагадаємо

рязанський нафтопереробний завод повністю зупинив роботу після удару Сил оборони України далекобійними БпЛА FP-1.