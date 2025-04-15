Усик після бою з Фʼюрі набрав майже 10 кг

Український боксер Олександр Усик повідомив, що його вага зросла до понад 110 кг після бою з Тайсоном Ф'юрі. Чемпіон заявив, що наразі хоче відпочити та не думає про майбутні поєдинки.