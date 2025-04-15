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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23044 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 10:52 • 131465 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194650 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77188 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Олександр Усик

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Дюбуа назвав Усика, Чісору та таємничого суперника цілями на бій у Лондоні в 2025 році

Чемпіон IBF Даніель Дюбуа розглядає бій з Олександром Усиком, Дереком Чісорою та третім невідомим важковаговиком. Поєдинок може відбутися в Лондоні в липні 2025 року.

Спорт • 8 квітня, 10:57 • 8252 перегляди

Чемпіонський пояс Усика залишився у Білому домі: Зеленський не забрав його після зустрічі з Трампом - Time

Володимир Зеленський привіз чемпіонський пояс Усика як подарунок Трампу, але не забрав його після суперечки. Зараз пояс зберігається у Білому домі як нагадування про невдалі переговори.

Політика • 24 березня, 14:48 • 7170 перегляди

Зеленський планував подарувати Трампу пояс Усика, але показав фото українських військовополонених

Володимир Зеленський привіз Трампу чемпіонський пояс Усика, але не вручив. Замість цього, він показав фотографії українських військовополонених, які зазнали катувань в полоні.

Війна • 24 березня, 13:30 • 16567 перегляди

Боксер Усик став доктором філософії в галузі права, захистивши дисертацію

Всесвітньо відомий боксер Олександр Усик успішно захистив дисертацію в Харківському університеті внутрішніх справ. Йому присуджено ступінь доктора філософії в галузі права.

Суспільство • 19 березня, 06:32 • 14485 перегляди

Усик змушений змінювати плани через рішення Всесвітньої боксерської організації? Чемпіон світу відповів

Олександр Усик заявив про пріоритет бою з Даніелем Дюбуа за титул, попри рішення WBO про поєдинок з Джозефом Паркером. Боксер подякував українським військовим за захист України.

Спорт • 18 березня, 12:20 • 10886 перегляди

WBO зобов'язала Усика провести наступний бій з Паркером

Олександр Усик має провести обов'язковий захист титулу проти Джозефа Паркера. WBO вже ухвалила відповідне рішення, надавши боксерам 30 днів на переговори.

Спорт • 13 березня, 08:38 • 14423 перегляди

Зеленський приніс на зустріч із Трампом пояс Усика

Президент України приніс на зустріч з Трампом чемпіонський пояс WBC Олександра Усика. Цей пояс був подарований Зеленському минулого року, і раніше президент пообіцяв передати його Трампу.

Політика • 28 лютого, 18:21 • 58696 перегляди

Боксерський поєдинок між Дюбуа та Паркером скасовано

Чемпіон IBF Даніель Дюбуа відмовився від захисту титулу проти Джозефа Паркера через вірусну інфекцію. Організатори розглядають на заміну кандидатури Околі, Аделєє та Алієва.

Спорт • 21 лютого, 12:06 • 25700 перегляди

Усик дізнався, хто стане його наступним суперником за титул чемпіона світу

Переможець бою між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером 22 лютого в Ер-Ріяді стане наступним суперником Усика. Бій буде за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Спорт • 19 лютого, 11:12 • 117780 перегляди

День Державного герба України, Всесвітній день китів і дельфінів: що ще відзначають 19 лютого

19 лютого відзначають День Державного герба України, Всесвітній день китів і дельфінів та Міжнародний день перетягування каната. Кожне свято має свою унікальну історію та значення.

Суспільство • 19 лютого, 04:10 • 201509 перегляди

кремль запрошує Трампа після його дзвінка путіну: що пропонують у москві

пєсков заявив, що після телефонної розмови Трампа з путіним країни вирішуватимуть проблеми через діалог. У кремлі запевняють, що новий діалог буде "про мир" та запрошують Трампа відвідати росію.

Політика • 16 лютого, 17:30 • 47770 перегляди

Зможе телефонувати напряму: Трамп дав Зеленському свій особистий номер

Під час телефонної розмови Трамп надав Зеленському свій особистий номер для прямого зв'язку. Зеленський у відповідь пообіцяв передати чемпіонський пояс Олександра Усика.

Політика • 13 лютого, 20:54 • 27919 перегляди

Усик увійшов до топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменів 2024 року

Український боксер Олександр Усик посів 7 місце у рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів за версією Sportico з доходом $122 млн. До списку також увійшли футболісти, баскетболісти та гольфіст.

Спорт • 13 лютого, 16:45 • 30864 перегляди

Усик розраховує піти з боксу в найближчі два роки

Олександр Усик заявив, що проведе ще тільки два бої перед завершенням кар'єри. Наступним суперником стане переможець поєдинку між Дюбуа і Паркером за титул IBF.

Спорт • 12 лютого, 19:01 • 132606 перегляди

Баду Джек готується до поєдинку з Олександром Усиком після обов'язкового захисту титулу

Баду Джек готується до поєдинку з Олександром Усиком після обов'язкового захисту титулу.

Спорт • 24 січня, 10:16 • 28260 перегляди

Усик на піку слави: що чекає легендарного боксера далі?

Олександр Усик досяг історичних висот у боксі, перемігши всіх найсильніших суперників. Через обмежену кількість гідних опонентів та особисті обставини, майбутнє чемпіона залишається під питанням.

Спорт • 18 січня, 21:23 • 31108 перегляди

Хто може стати наступним суперником Олександра Усика у 2025 році

Олександр Усик відзначає 38-й день народження 17 січня, як і його кумир Мухаммед Алі. Розглядаються чотири потенційні суперники для українського боксера: Вальдер, Баколе, Паркер та Дюбуа.

Спорт • 17 січня, 16:00 • 205270 перегляди

Це точно завершення кар’єри? Всі "виходи на пенсію" Тайсона Ф’юрі

Тайсон Ф'юрі заявив про завершення боксерської кар'єри після двох поразок від Усика. Експерти аналізують причини такого рішення та ймовірність повернення британця на ринг.

Спорт • 13 січня, 18:55 • 215557 перегляди

Ф'юрі після поразки від Усика оголосив, що йде з боксу

Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив про завершення своєї кар'єри у боксі. Рішення ухвалено після другої поразки від українського чемпіона Олександра Усика у суперважкій вазі.

Спорт • 13 січня, 14:20 • 26952 перегляди

Усик став "Найкращим боксером року" після двох перемог над Ф'юрі у 2024 - The Ring

Олександр Усик отримав звання "Найкращий бійцем року" від The Ring. Український чемпіон двічі переміг Тайсона Ф'юрі та зберіг усі чемпіонські пояси у важкій вазі.

Спорт • 12 січня, 06:54 • 35094 перегляди

Усик після бою з Фʼюрі набрав майже 10 кг

Український боксер Олександр Усик повідомив, що його вага зросла до понад 110 кг після бою з Тайсоном Ф'юрі. Чемпіон заявив, що наразі хоче відпочити та не думає про майбутні поєдинки.

Спорт • 11 січня, 06:28 • 43637 перегляди

“Укрпошта” планує випуск у 2025 році нових марок, не дивлячись на падіння попиту на них - Смілянський

"Укрпошта" планує випустити нові марки, присвячені Маріуполю та ЗСУ, незважаючи на зниження попиту. Останньою успішною була марка на честь перемоги Усика над Ф'юрі, випущена в грудні.

Суспільство • 7 січня, 10:00 • 29690 перегляди

Усик повернувся в Україну та зустрівся із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський особисто привітав Олександра Усика з поверненням додому після бою з Тайсоном Фюрі. Зустріч відбулася 31 грудня, а боксер планує відновити тренування лише наприкінці квітня.

Спорт • 31 грудня, 16:26 • 33238 перегляди

Відома українська чемпіонка з художньої гімнастики оголосила про завершення кар’єри: що трапилось

Дворазова чемпіонка Європи та бронзова призерка ЧС з художньої гімнастики Марія Височанська оголосила про завершення спортивної кар'єри. За 18 років у спорті спортсменка здобула 6 медалей чемпіонатів Європи та "бронзу" ЧС-2023.

Спорт • 29 грудня, 15:19 • 32385 перегляди

Український боксер Василь Ломаченко отримав травму - під загрозою його кар'єра

Чемпіон IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко отримав серйозну травму спини на тренуванні. Боксер пройде МРТ, результати якого визначать його подальшу кар'єру, можливий бій у 2025 році.

Спорт • 29 грудня, 03:47 • 28273 перегляди

Усик планує тривалу паузу після перемоги над Ф'юрі: коли повернеться на ринг

Олександр Усик не відновить тренування до кінця квітня після бою з Тайсоном Ф'юрі. Менеджер боксера очікує наступний поєдинок чемпіона наприкінці липня або в серпні.

Спорт • 28 грудня, 17:38 • 25360 перегляди

Усик очолив світовий рейтинг у важкій вазі за версією GiveMeSport

Олександр Усик посів перше місце у світовому рейтингу важковаговиків за версією GiveMeSport. Український чемпіон з рекордом 23-0 випередив Даніеля Дюбуа та Тайсона Ф'юрі у списку найкращих боксерів дивізіону.

Спорт • 25 грудня, 16:52 • 25934 перегляди

"Ми зробимо це": Усик готовий записати спільну пісню з Пивоваровим

Олександр Усик заявив про готовність записати спільну пісню з Артемом Пивоваровим. Боксер високо оцінив творчість артиста, який виконував гімн України перед боєм з Ф'юрі.

Спорт • 24 грудня, 11:04 • 16726 перегляди

Михайлюк встановив особистий рекорд сезону в НБА

Святослав Михайлюк набрав 18 очок за 20 хвилин гри у матчі "Юта Джаз" проти "Бруклін Нетс". Українець показав відмінну точність, реалізувавши всі двоочкові та 50% триочкових кидків.

Спорт • 22 грудня, 12:01 • 23007 перегляди

Усик розкрив деталі другого бою з Ф'юрі та відповів на звинувачення промоутера британця

Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі в матчі-реванші одностайним рішенням суддів. Український боксер захистив титули WBA, WBC та WBO, назвавши другий бій легшим за перший.

Спорт • 22 грудня, 10:15 • 21971 перегляди