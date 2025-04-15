Чемпіон IBF Даніель Дюбуа розглядає бій з Олександром Усиком, Дереком Чісорою та третім невідомим важковаговиком. Поєдинок може відбутися в Лондоні в липні 2025 року.
Володимир Зеленський привіз чемпіонський пояс Усика як подарунок Трампу, але не забрав його після суперечки. Зараз пояс зберігається у Білому домі як нагадування про невдалі переговори.
Володимир Зеленський привіз Трампу чемпіонський пояс Усика, але не вручив. Замість цього, він показав фотографії українських військовополонених, які зазнали катувань в полоні.
Всесвітньо відомий боксер Олександр Усик успішно захистив дисертацію в Харківському університеті внутрішніх справ. Йому присуджено ступінь доктора філософії в галузі права.
Олександр Усик заявив про пріоритет бою з Даніелем Дюбуа за титул, попри рішення WBO про поєдинок з Джозефом Паркером. Боксер подякував українським військовим за захист України.
Олександр Усик має провести обов'язковий захист титулу проти Джозефа Паркера. WBO вже ухвалила відповідне рішення, надавши боксерам 30 днів на переговори.
Президент України приніс на зустріч з Трампом чемпіонський пояс WBC Олександра Усика. Цей пояс був подарований Зеленському минулого року, і раніше президент пообіцяв передати його Трампу.
Чемпіон IBF Даніель Дюбуа відмовився від захисту титулу проти Джозефа Паркера через вірусну інфекцію. Організатори розглядають на заміну кандидатури Околі, Аделєє та Алієва.
Переможець бою між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером 22 лютого в Ер-Ріяді стане наступним суперником Усика. Бій буде за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.
19 лютого відзначають День Державного герба України, Всесвітній день китів і дельфінів та Міжнародний день перетягування каната. Кожне свято має свою унікальну історію та значення.
пєсков заявив, що після телефонної розмови Трампа з путіним країни вирішуватимуть проблеми через діалог. У кремлі запевняють, що новий діалог буде "про мир" та запрошують Трампа відвідати росію.
Під час телефонної розмови Трамп надав Зеленському свій особистий номер для прямого зв'язку. Зеленський у відповідь пообіцяв передати чемпіонський пояс Олександра Усика.
Український боксер Олександр Усик посів 7 місце у рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів за версією Sportico з доходом $122 млн. До списку також увійшли футболісти, баскетболісти та гольфіст.
Олександр Усик заявив, що проведе ще тільки два бої перед завершенням кар'єри. Наступним суперником стане переможець поєдинку між Дюбуа і Паркером за титул IBF.
Баду Джек готується до поєдинку з Олександром Усиком після обов'язкового захисту титулу.
Олександр Усик досяг історичних висот у боксі, перемігши всіх найсильніших суперників. Через обмежену кількість гідних опонентів та особисті обставини, майбутнє чемпіона залишається під питанням.
Олександр Усик відзначає 38-й день народження 17 січня, як і його кумир Мухаммед Алі. Розглядаються чотири потенційні суперники для українського боксера: Вальдер, Баколе, Паркер та Дюбуа.
Тайсон Ф'юрі заявив про завершення боксерської кар'єри після двох поразок від Усика. Експерти аналізують причини такого рішення та ймовірність повернення британця на ринг.
Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив про завершення своєї кар'єри у боксі. Рішення ухвалено після другої поразки від українського чемпіона Олександра Усика у суперважкій вазі.
Олександр Усик отримав звання "Найкращий бійцем року" від The Ring. Український чемпіон двічі переміг Тайсона Ф'юрі та зберіг усі чемпіонські пояси у важкій вазі.
Український боксер Олександр Усик повідомив, що його вага зросла до понад 110 кг після бою з Тайсоном Ф'юрі. Чемпіон заявив, що наразі хоче відпочити та не думає про майбутні поєдинки.
"Укрпошта" планує випустити нові марки, присвячені Маріуполю та ЗСУ, незважаючи на зниження попиту. Останньою успішною була марка на честь перемоги Усика над Ф'юрі, випущена в грудні.
Президент України Володимир Зеленський особисто привітав Олександра Усика з поверненням додому після бою з Тайсоном Фюрі. Зустріч відбулася 31 грудня, а боксер планує відновити тренування лише наприкінці квітня.
Дворазова чемпіонка Європи та бронзова призерка ЧС з художньої гімнастики Марія Височанська оголосила про завершення спортивної кар'єри. За 18 років у спорті спортсменка здобула 6 медалей чемпіонатів Європи та "бронзу" ЧС-2023.
Чемпіон IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко отримав серйозну травму спини на тренуванні. Боксер пройде МРТ, результати якого визначать його подальшу кар'єру, можливий бій у 2025 році.
Олександр Усик не відновить тренування до кінця квітня після бою з Тайсоном Ф'юрі. Менеджер боксера очікує наступний поєдинок чемпіона наприкінці липня або в серпні.
Олександр Усик посів перше місце у світовому рейтингу важковаговиків за версією GiveMeSport. Український чемпіон з рекордом 23-0 випередив Даніеля Дюбуа та Тайсона Ф'юрі у списку найкращих боксерів дивізіону.
Олександр Усик заявив про готовність записати спільну пісню з Артемом Пивоваровим. Боксер високо оцінив творчість артиста, який виконував гімн України перед боєм з Ф'юрі.
Святослав Михайлюк набрав 18 очок за 20 хвилин гри у матчі "Юта Джаз" проти "Бруклін Нетс". Українець показав відмінну точність, реалізувавши всі двоочкові та 50% триочкових кидків.
Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі в матчі-реванші одностайним рішенням суддів. Український боксер захистив титули WBA, WBC та WBO, назвавши другий бій легшим за перший.