Усик отримав бронзову медаль УПЛ

Український боксер, перший віцепрезидент житомирського "Полісся" Олександр Усик отримав бронзову медаль за результатами Чемпіонату України сезону 2025/2026. Про це передає УНН з посиланням на соцмережі Усика та "Полісся".

"У нас тільки сьогодні до бронзових наших нагород приєднується Сан Санич", - сказав головний тренер "Полісся" Руслан Ротань у роздягальні після матчу з "Кудрівкою".

Бронзову медаль Чемпіонату України 2025/2026 Усику вручив президент клубу Геннадій Буткевич.

Усик привітав гравців "Полісся" із перемогою над "Кудрівкою" (5:1), заявивши, що гравці можуть більше.

"Ви можете більше, якщо ви будете допомагати один одному. Беріть на себе відповідальність, грайте, кайфуйте. Будьте сміливими. Вони також бояться. Але перемагає той, хто йде до кінця", - сказав Усик.

"Медаль, яка символізує великі зусилля", - написав Усик в Instagram, опублікувавши фото з медаллю.

Доповнення

За підсумками сезону 2025/2026 житомирське "Полісся" посіло третє місце у чемпіонаті Української Прем’єр-ліги, пропустивши вперед себе лише "ЛНЗ" та "Шахтар", який виграв чемпіонат.

Усик вже давно є гравцем "Полісся", проте провів лише два матчі за "вовків". Перший на зимовому товариському турнірі Winter Cup у лютому 2022 року, а другий - також на Winter Cup у січні цього року.

У березні цього року Усик став першим віцепрезидентом футбольного клубу "Полісся".

Нагадаємо

Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик ухвалив рішення звільнити усі свої чемпіонські пояси у надважкій ваговій категорії. Проте, за словами боксера, він не йде зі спорту.