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Сочі під атакою дронів: повідомляють про пожежі та удар по порту

Київ • УНН

 • 3466 перегляди

У Сочі пролунали вибухи, спалахнули пожежі та повідомили про удар по порту. Мер закликав жителів укритися, триває евакуація з концертів.

Сочі під атакою дронів: повідомляють про пожежі та удар по порту

Російське Сочі атакують дрони, у мережі ширяться відео пожеж, які спалахнули у місті, повідомляють про удар по порту, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

Мер міста Сочі Андрій Прошунін попередив місцевих жителів у телеграм-каналі про те, що є загроза, і закликав сховатися в безпечному місці.

Також шириться інформація про удар порту в Сочі та сильні вибухи.

Атака триває — містом також завдають ударів безпілотниками. Жителям Сочі також рекомендували залишити набережну.

Розпочалася евакуація відвідувачів із концертів, які проходять поряд із портом.

Безпілотна небезпека за Полярним колом: рф скаржиться, що Україна атакувала завод на Ямалі09.09.26, 18:56 • 15777 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ
Вибухи
Евакуація
Пожежі
Повітряна тривога