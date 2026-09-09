Сочі під атакою дронів: повідомляють про пожежі та удар по порту
Київ • УНН
У Сочі пролунали вибухи, спалахнули пожежі та повідомили про удар по порту. Мер закликав жителів укритися, триває евакуація з концертів.
Російське Сочі атакують дрони, у мережі ширяться відео пожеж, які спалахнули у місті, повідомляють про удар по порту, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
Мер міста Сочі Андрій Прошунін попередив місцевих жителів у телеграм-каналі про те, що є загроза, і закликав сховатися в безпечному місці.
Також шириться інформація про удар порту в Сочі та сильні вибухи.
Атака триває — містом також завдають ударів безпілотниками. Жителям Сочі також рекомендували залишити набережну.
Розпочалася евакуація відвідувачів із концертів, які проходять поряд із портом.
Безпілотна небезпека за Полярним колом: рф скаржиться, що Україна атакувала завод на Ямалі09.09.26, 18:56 • 15777 переглядiв