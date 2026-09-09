Сочі під атакою дронів: повідомляють про пожежі та удар по порту

Російське Сочі атакують дрони, у мережі ширяться відео пожеж, які спалахнули у місті, повідомляють про удар по порту, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

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Мер міста Сочі Андрій Прошунін попередив місцевих жителів у телеграм-каналі про те, що є загроза, і закликав сховатися в безпечному місці.

Також шириться інформація про удар порту в Сочі та сильні вибухи.

Атака триває — містом також завдають ударів безпілотниками. Жителям Сочі також рекомендували залишити набережну.

Розпочалася евакуація відвідувачів із концертів, які проходять поряд із портом.

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