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Рікі Мартін здивував кардинальною зміною іміджу на Венеційському кінофестивалі

Київ • УНН

 • 1410 перегляди

Рікі Мартін дебютував на Венеційському кінофестивалі у фільмі «Hombre al Aqua». Співак здивував публіку короткою стрижкою та медовим блондом.

Рікі Мартін здивував кардинальною зміною іміджу на Венеційському кінофестивалі

Рікі Мартін з'явився на Венеційському кінофестивалі у незвичному для себе образі, змінивши темне волосся на медовий блонд. Нову зачіску 54-річний співак та актор продемонстрував під час показу фільму "Hombre al Aqua", повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Мартін з'явився на публіці з короткою стрижкою та світлим волоссям, доповнивши образ білим двобортним піджаком, чорними широкими штанами, срібним ланцюжком та окулярами з фіолетовим відтінком.

Новий імідж артист уперше показав після прибуття до Венеції. На пресконференцію він приїхав у синій шовковій сорочці, сірому твідовому костюмі та з візерунчастою краваткою.

Для Мартіна це був дебют у Венеції

Показ "Hombre al Aqua" став для Мартіна першим представленням фільму за його участю на Венеційському кінофестивалі. Він назвав цей момент важливою сторінкою своєї кар'єри.

Я перед камерами з 12 років, але у 54 роки сказати, що це перший раз, коли я працюю як частина акторського складу Венеційського кінофестивалю, дуже важливо для мене

– сказав Мартін.

У фільмі він виконав невелику роль, однак наголосив, що проєкт має для нього особливе значення. Стрічку зняв Гаель Гарсія Берналь, якому Мартін подякував за запрошення до акторського складу.

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Степан Гафтко

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