Туризм у Європі призводить до дефіциту житла, витісняючи місцевих жителів. У Італії, Португалії та Іспанії жителі міст протестують з вимогою заборонити платформи здачі в оренду, подібні до Airbnb.
Лорен Санчес поділилася загадковим дописом після новин про її майбутнє весілля з Джеффом Безосом. Пара планує пишне весілля влітку у Венеції.
Український військовий Яніс Терещенко, перебуваючи у відпустці у Венеції, надав першу допомогу чоловікові з ножовим пораненням. Мер Венеції нагородив його за героїчний вчинок.
ДПС розповіла про унікальні податки у різних країнах світу. У Венеції стягують податок за тінь від тентів та навісів, а в Польщі оподатковують власників нерухомості через дощову воду.
Влада Флоренції посилює боротьбу з надмірним туризмом через зростання кількості відвідувачів. Місто забороняє скриньки для ключів, гучномовці для екскурсоводів та "нетипові транспортні засоби".
Влада Венеції збільшує кількість днів з платним входом до історичного центру.
Влада Праги заборонила організовані нічні походи пабами для туристичних груп з 22:00 до 6:00. Рішення ухвалене через скарги жителів на шум і сміття та проблеми з безпекою в центрі міста.
Міська влада Венеції ввела обмеження на розмір туристичних груп до 25 осіб та забороняє використання гучномовців гідами. Порушникам загрожують штрафи від 25 до 500 євро.
Венеція запровадила туристичний збір у 5 євро для одноденних відвідувачів. За 29 днів тестового проекту місто отримало 2,4 млн євро доходу від понад 485 тисяч туристів.
Перша пляжна зона відпочинку відкрилася в селі Приморське Ізмаїльського району Одеської області, а місто Вилкове, відоме як "українська Венеція", також відкрите для туристів цього літа.
Влада Одеської області вивчає можливість відкриття туристичного маршруту "української Венеції" в місті Вилкове, який дозволить здійснювати екскурсії та оздоровчі поїздки в район, відомий своєю природою, фруктами і більш теплим кліматом, ніж Одеса.
Одещина готується до пляжного сезону, зазначив голова ОВА Олег Кіпер.
Лише за останній місяць ворог здійснив понад 1600 обстрілів мирних міст ракетами, безпілотниками та артилерією, що призвело до загибелі 171 мирного мешканця.
Венеція заробила 975 000 євро ($1,1 млн) від продажу квитків за перші 11 днів після запровадження плати за вхід у розмірі 5 євро для одноденних туристів у найбільш завантажені дні.
Папа Франциск здійснив свою першу поїздку за межі Риму за останні 7 місяців, відвідавши Венецію на один день, де підняв такі питання, як війна в Україні, закликав до миру шляхом переговорів і закликав молодь допомагати іншим.
Сьогодні, 26 березня, усі любителі коктейлів можуть долучитися до Всесвітнього дня вермуту. Подія була започаткована відомим барменом та виробником вермутів Джанкарло Манчіно.
Сьогодні, восьмого лютого, усі закохані, які хочуть назавжди поєднати свої долі, можуть долучитися до Дня пропозиції руки та серця. Подія виникла в Індії, але стала досить популярною у багатьох країнах світу.