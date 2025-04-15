Папа Франциск вперше за понад пів року виїхав з Риму: відвідав жіночу в'язницю і виставку у Венеції

Папа Франциск здійснив свою першу поїздку за межі Риму за останні 7 місяців, відвідавши Венецію на один день, де підняв такі питання, як війна в Україні, закликав до миру шляхом переговорів і закликав молодь допомагати іншим.