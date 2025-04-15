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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 6920 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 31220 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161716 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139635 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142380 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136409 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136248 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196748 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Туризм у Європі призводить до дефіциту житла, витісняючи місцевих жителів. У Італії, Португалії та Іспанії жителі міст протестують з вимогою заборонити платформи здачі в оренду, подібні до Airbnb.

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Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес поділилася загадковим дописом після новин про її майбутнє весілля з Джеффом Безосом. Пара планує пишне весілля влітку у Венеції.

Новини Світу • 24 березня, 16:15 • 52941 перегляди

Мер Венеції нагородив українця, який врятував життя пораненому ножем чоловіку

Український військовий Яніс Терещенко, перебуваючи у відпустці у Венеції, надав першу допомогу чоловікові з ножовим пораненням. Мер Венеції нагородив його за героїчний вчинок.

Суспільство • 13 березня, 00:27 • 73450 перегляди

Податок на тінь та дощ: ДПС розповіла про незвичайні податки у світі

ДПС розповіла про унікальні податки у різних країнах світу. У Венеції стягують податок за тінь від тентів та навісів, а в Польщі оподатковують власників нерухомості через дощову воду.

Суспільство • 14 лютого, 19:12 • 34129 перегляди

Італійська Флоренція оголосила про боротьбу з надмірним туризмом

Влада Флоренції посилює боротьбу з надмірним туризмом через зростання кількості відвідувачів. Місто забороняє скриньки для ключів, гучномовці для екскурсоводів та "нетипові транспортні засоби".

Новини Світу • 15 листопада, 22:28 • 17857 перегляди

Венеція подвоїть кількість "платних днів" для туристів

Влада Венеції збільшує кількість днів з платним входом до історичного центру.

Новини Світу • 25 жовтня, 00:22 • 20499 перегляди

Прага забороняє нічні паб-тури для груп туристів

Влада Праги заборонила організовані нічні походи пабами для туристичних груп з 22:00 до 6:00. Рішення ухвалене через скарги жителів на шум і сміття та проблеми з безпекою в центрі міста.

Новини Світу • 16 жовтня, 07:29 • 12089 перегляди

З 1 серпня Венеція обмежує туристичні групи до 25 осіб та забороняє гучномовці

Міська влада Венеції ввела обмеження на розмір туристичних груп до 25 осіб та забороняє використання гучномовців гідами. Порушникам загрожують штрафи від 25 до 500 євро.

Новини Світу • 31 липня, 15:02 • 19794 перегляди

Венеція заробила 28 млн євро на туристичному зборі

Венеція запровадила туристичний збір у 5 євро для одноденних відвідувачів. За 29 днів тестового проекту місто отримало 2,4 млн євро доходу від понад 485 тисяч туристів.

Суспільство • 19 липня, 23:48 • 41653 перегляди

На півдні Одещини відкрита перша зона для пляжного відпочинку

Перша пляжна зона відпочинку відкрилася в селі Приморське Ізмаїльського району Одеської області, а місто Вилкове, відоме як "українська Венеція", також відкрите для туристів цього літа.

Суспільство • 11 липня, 18:24 • 15758 перегляди

Цьогоріч можуть відкрити туристичний маршрут "української Венеції"

Влада Одеської області вивчає можливість відкриття туристичного маршруту "української Венеції" в місті Вилкове, який дозволить здійснювати екскурсії та оздоровчі поїздки в район, відомий своєю природою, фруктами і більш теплим кліматом, ніж Одеса.

Суспільство • 7 червня, 11:00 • 16689 перегляди

Одещина готується до пляжного сезону - Кіпер

Одещина готується до пляжного сезону, зазначив голова ОВА Олег Кіпер.

Суспільство • 7 червня, 08:10 • 23417 перегляди

За останній місяць ворог здійснив понад 1600 атак на мирні міста ракетами, безпілотниками та артилерією - Костін

Лише за останній місяць ворог здійснив понад 1600 обстрілів мирних міст ракетами, безпілотниками та артилерією, що призвело до загибелі 171 мирного мешканця.

Війна • 9 травня, 17:32 • 39544 перегляди

Плата за вхід принесла Венеції перший мільйон

Венеція заробила 975 000 євро ($1,1 млн) від продажу квитків за перші 11 днів після запровадження плати за вхід у розмірі 5 євро для одноденних туристів у найбільш завантажені дні.

УНН Lite • 7 травня, 08:02 • 113487 перегляди

Папа Франциск вперше за понад пів року виїхав з Риму: відвідав жіночу в'язницю і виставку у Венеції

Папа Франциск здійснив свою першу поїздку за межі Риму за останні 7 місяців, відвідавши Венецію на один день, де підняв такі питання, як війна в Україні, закликав до миру шляхом переговорів і закликав молодь допомагати іншим.

Політика • 29 квітня, 02:17 • 100807 перегляди

26 березня: Всесвітній день вермуту, День "Вигадай своє свято"

Сьогодні, 26 березня, усі любителі коктейлів можуть долучитися до Всесвітнього дня вермуту. Подія була започаткована відомим барменом та виробником вермутів Джанкарло Манчіно.

УНН Lite • 26 березня, 04:03 • 31315 перегляди

8 лютого: День пропозиції руки та серця, Міжнародний день шотландського віскі

Сьогодні, восьмого лютого, усі закохані, які хочуть назавжди поєднати свої долі, можуть долучитися до Дня пропозиції руки та серця. Подія виникла в Індії, але стала досить популярною у багатьох країнах світу.

УНН Lite • 8 лютого, 04:09 • 30848 перегляди