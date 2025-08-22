В Італії під колесами авто загинув 6-річний український біженець

$41.220.16
Ексклюзив
14:30
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
13:07 • 5252 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочину
Ексклюзив
12:16
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
11:30
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:01
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильно
Ексклюзив
09:34
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
22 серпня, 07:36
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
22 серпня, 05:52
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNN
Уже 21 постраждалий від атаки рф у Мукачеві, пожежу досі не загасили 22 серпня, 05:44
путін тягне час і вірить "у падіння України за в'єтнамським сценарієм" - ЦПД 22 серпня, 06:29
На Херсонщині російські військові спалюють техніку, щоб не штурмувати позиції ЗСУ - "АТЕШ" 22 серпня, 08:13
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 10:17
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитину 11:46
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
14:30 • 196 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
13:07 • 5252 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:30 • 13355 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
11:01 • 15625 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації? 21 серпня, 14:24
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Юлія Свириденко
Владислав Косіняк-Камиш
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Донецька область
Чорне море
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні 13:10
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитину 11:46
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 10:17
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico 22 серпня, 02:18
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні 20 серпня, 12:51
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
Євро
Qods Mohajer-6
Нафта

В Італії під колесами авто загинув 6-річний український біженець

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Шестирічний український біженець помер у лікарні Падуї після ДТП на пішохідному переході поблизу Венеції. Хлопчик, що втік від війни, перебував у критичному стані два дні.

В Італії під колесами авто загинув 6-річний український біженець

Поблизу італійської Венеції внаслідок ДТП на пішохідному переході помер шестирічний український біженець. Дитина перебувала у критичному стані два дні після аварії, а потім померла. Про це пише УНН із посиланням на Ansa.

Шестирічний український хлопчик-біженець, якого збила машина в середу вдень під час переходу пішохідного переходу в Санта-Марія-ді-Сала поблизу Венеції, помер у лікарні Падуї

- повідомили медичні джерела в п'ятницю.

Як зазначає видання, хлопчик, як і його мати, був українським біженцем, який втік від війни у своїй країні та проживав з іншими українськими сім'ями в колишньому будинку священника.

"Дитина, яку викинуло від машини за кілька метрів, перебувала у критичному стані", - ідеться у публікації.

Вчора, повідомляє Gazzettino, у хлопчика оголосили смерть мозку, і він помер того ж вечора.

Міг накласти на себе руки: в Іспанії знайшли мертвим 13-річного підлітка з України27.03.25, 16:57 • 23581 перегляд

Альона Уткіна

Новини СвітуНаші за кордоном
Дитина
Венеція
Мальта
Італія
Іспанія
Україна