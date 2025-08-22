В Італії під колесами авто загинув 6-річний український біженець
Київ • УНН
Шестирічний український біженець помер у лікарні Падуї після ДТП на пішохідному переході поблизу Венеції. Хлопчик, що втік від війни, перебував у критичному стані два дні.
Поблизу італійської Венеції внаслідок ДТП на пішохідному переході помер шестирічний український біженець. Дитина перебувала у критичному стані два дні після аварії, а потім померла. Про це пише УНН із посиланням на Ansa.
Шестирічний український хлопчик-біженець, якого збила машина в середу вдень під час переходу пішохідного переходу в Санта-Марія-ді-Сала поблизу Венеції, помер у лікарні Падуї
Як зазначає видання, хлопчик, як і його мати, був українським біженцем, який втік від війни у своїй країні та проживав з іншими українськими сім'ями в колишньому будинку священника.
"Дитина, яку викинуло від машини за кілька метрів, перебувала у критичному стані", - ідеться у публікації.
Вчора, повідомляє Gazzettino, у хлопчика оголосили смерть мозку, і він помер того ж вечора.
