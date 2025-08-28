$41.320.08
47.880.39
ukenru
Ексклюзив
11:21 • 5756 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
10:55 • 2020 перегляди
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн
Ексклюзив
07:27 • 33723 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
06:36 • 62913 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 63098 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 95693 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 70575 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 78160 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 200937 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 90946 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.4м/с
36%
754мм
Популярнi новини
У центрі Києва пошкоджено торговий центр та ЖК "Нова Англія" внаслідок російської атаки: деталі28 серпня, 03:16 • 48269 перегляди
Нічна атака рф на Київ забрала життя 10 людей - КМВАPhoto06:40 • 46382 перегляди
Масована атака рф на Київ: уже 12 загиблих, троє з них - діти07:26 • 14456 перегляди
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВАPhotoVideo08:54 • 22063 перегляди
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона09:33 • 46346 перегляди
Публікації
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 117259 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 119414 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 200937 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 180027 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 182330 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Богдан Долінце
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Франція
Дарницький район
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 80099 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 112471 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 115103 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 111025 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 143742 перегляди
Актуальне
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
«Калібр» (сімейство ракет)
YouTube
The New York Times
Теги
Інше

Дитина

Новини по темi
У разі стабільної епідемічної ситуації у регіоні можливий тимчасовий допуск невакцинованих дітей до закладів освіти - МОЗ

Керівники закладів освіти мають право вирішувати допуск невакцинованих дітей до навчання. Обмеження можливі під час спалахів інфекцій, але не як каральний механізм.

Суспільство • 27 серпня, 12:27 • 1896 перегляди
ChatGPT підказав підлітку, як покінчити життя самогубством та дав "інструкції" - родина подала в судPhoto

16-річний Адам Рейн покінчив життя самогубством у квітні, використовуючи інструкції від ChatGPT. Батьки хлопця звинувачують штучний інтелект у трагедії та подали позов проти OpenAI.

Новини Світу • 27 серпня, 10:45 • 2898 перегляди
У Києві затвердили нові правила руху для водних скутерів і каяків: що чекає на порушників

У Києві з'являться нові правила поводження на водоймах, що передбачають визначення зон для спортивних човнів та водних мотоциклів. Порушників притягатимуть до відповідальності, оскільки раніше таких правил у місті не було.

Суспільство • 27 серпня, 07:49 • 5636 перегляди
Українці оформили "Пакунок школяра" на понад половину першачків, більшість - через "Дію"

Майже 98 тисяч українських родин подали заяви на "Пакунок школяра", що становить понад половину зареєстрованих першокласників. Більшість заяв, а саме 94 тисячі, оформлено через застосунок "Дія".

Суспільство • 27 серпня, 06:37 • 2014 перегляди
"Змістовна розмова": Єрмак на зустрічі з прем’єром Катару обговорив гарантії безпеки та мирний процес

Керівник ОП Андрій Єрмак та секретар РНБО Рустем Умєров зустрілися з прем'єр-міністром Катару. Обговорювалися підсумки саміту у Вашингтоні, мирний процес та гарантії безпеки для України.

Політика • 26 серпня, 22:07 • 2512 перегляди
Конго приєднується до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Демократична Республіка Конго долучається до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Це розширює склад коаліції до 42 країн та Ради Європи.

Політика • 26 серпня, 21:27 • 1582 перегляди
Уряд продовжив виплати ВПО ще на 6 місяців

Кабінет міністрів продовжив виплати внутрішньо переміщеним особам ще на 6 місяців для вразливих категорій. Зміни стосуються оформлення довідок, виплат дітям-сиротам та вимог щодо перебування за кордоном.

Суспільство • 26 серпня, 18:59 • 3422 перегляди
Креативні підприємці зможуть отримати до мільйона гривень гранту на власну справу: уряд запускає спеціальні умови

Кабінет міністрів розширює програму "Власна Справа", пропонуючи гранти до 1 млн гривень креативним підприємцям. Підтримка охоплює кіно, дизайн, розробку ігор та інші сфери.

Економіка • 26 серпня, 17:57 • 3242 перегляди
В США 11-річна дівчинка народила дитину: вітчима підозрюють у сексуальному насильстві

У США вітчима заарештували після того, як його 11-річна падчерка народила дитину вдома. ДНК-тест підтвердив його батьківство, йому загрожує довічне ув'язнення.

Суспільство • 26 серпня, 15:43 • 5534 перегляди
На Київщині чоловік знайшов рушницю під час демонтажу старого будинку

Мешканець Білоцерківщини виявив мисливську рушницю під час розбирання старого будинку та звернувся до поліції. Знахідку задекларовано згідно з процедурою.

Суспільство • 26 серпня, 14:01 • 4944 перегляди
Дружина загиблого захисника візьме участь у забігу MHP Run4Victory в Луцьку

Вікторія Чайка, дружина загиблого капітана ЗСУ Павла Чайки, візьме участь у благодійному забігу MHP Run4Victory в Луцьку 7 вересня. Вона також організує власний старт «Легендарна десятка» 28 вересня на честь чоловіка.

Суспільство • 26 серпня, 13:42 • 3432 перегляди
Заява членів формату Україна-Бенілюкс: війна рф має бути припинена відновленням міцного миру

Представники України та країн Бенілюксу в Одесі засудили агресію рф та підтвердили підтримку суверенітету України. Вони наголосили на необхідності припинення війни та відновлення миру.

Війна в Україні • 26 серпня, 13:11 • 4634 перегляди
До 13 років позбавлення волі засуджено вінничанина, який зґвалтував свою неповнолітню доньку

Вінничанина засуджено до 13 років позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої доньки. Чоловік систематично застосовував до неї психологічне та фізичне насильство.

Кримінал та НП • 26 серпня, 12:54 • 3914 перегляди
Які є можливості для навчання дітей на ТОТ: відповідь освітнього омбудсмена

Надія Лещик наголошує на важливості створення можливостей для навчання українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

Суспільство • 26 серпня, 11:07 • 3330 перегляди
Не просто ховати: член асоціації власників зброї висловився про навчання поводження дітей зі "стволами"

Якщо дитина навчена користуватися зброєю, розуміє чим це небезпечно, то вірогідність нещасного випадку набагато менша. Проте, це не виключає повністю нещасні випадки.

Суспільство • 26 серпня, 08:10 • 2666 перегляди
Україна повернула з окупації ще одну дитину, вона навчатиметься в українському вишіPhoto

В межах Bring Kids Back UA повернуто дитину, яка роками перебувала в окупації. Вона готується до навчання в українському університеті.

Суспільство • 26 серпня, 07:30 • 3731 перегляди
Вперше у Європі показали рештки давнього предка людини "Люсі"

У Празі представлені фрагменти кісток "Люсі", австралопітека афарського, віком 3,18 мільйона років. Це перша демонстрація в Європі, разом із "Селам", ще одним унікальним зразком.

Культура • 26 серпня, 04:58 • 84117 перегляди
Норвегія допоможе Україні в проходженні опалювального сезону та закупівлях газу

Норвегія допоможе Україні пройти зиму та підтримує закупівлі газу, про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак. Зустріч президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере відбулась 25 серпня.

Економіка • 26 серпня, 02:14 • 3253 перегляди
В Єгипті 13-річний хлопчик помер після вживання сирої локшини швидкого приготування

13-річний підліток помер у Каїрі після вживання трьох пачок сирої локшини швидкого приготування. Розтин показав гострі кишкові проблеми, а не отруєння продуктом.

Здоров'я • 25 серпня, 18:57 • 11746 перегляди
Посилення санкцій проти рф, цифровізація, захист інвестицій: Генпрокурор і посол Австрії обговорили подальшу співпрацю

Генеральний прокурор Руслан Кравченко та Посол Австрії Роберт Мюллер зустрілися для обговорення подальшої співпраці. Сторони зосередилися на фіксації російських воєнних злочинів, захисті інвестицій та цифровізації.

Політика • 25 серпня, 16:21 • 3544 перегляди
Отруєння на іспанському курорті: понад 100 туристів постраждали після обіду в готелі

Понад 100 туристів, включаючи дітей, отруїлися в готелі Izan Cavanna на курорті Ла-Манга. Підозрюють сальмонельоз, пов'язаний з рибою або пастою зі шпинатом.

Новини Світу • 25 серпня, 15:22 • 7772 перегляди
COVID-19 у Києві: захворюваність зросла у 1,6 рази

У Києві зафіксовано зростання захворюваності на COVID-19 у 1,6 рази за тиждень. Зареєстровано 1121 випадок, госпіталізовано 117 осіб, з них 57 дітей.

COVID-19 • 25 серпня, 12:41 • 3676 перегляди
Лише за тиждень евакуйовано майже 50 жителів прикордонних громад Сумщини - ОВА

З початку евакуації з небезпечних районів Сумщини виїхало 60 тисяч людей, з них 8 тисяч дітей. А за нещодавній час, протягом тижня, з прикордонних громад Сумщини евакуйовано 47 жителів, включаючи 9 дітей.

Суспільство • 25 серпня, 11:13 • 3673 перегляди
Президент Польщі наклав вето на закон щодо допомоги українцям: що пропонує

Президент Польщі Кароль Навроцький ветував законопроєкт про допомогу громадянам України. Він наполягає, що допомога 800+ має надаватися лише українським біженцям, які працюють.

Новини Світу • 25 серпня, 10:23 • 10830 перегляди
Діти в неблагополучних районах у 20 разів частіше отримують вогнепальні поранення - дослідження

Нове дослідження показало, що діти з неблагополучних районів у 20 разів частіше госпіталізуються з вогнепальними пораненнями. Найчастіше причиною є ненавмисні випадки, пов'язані з неправильним поводженням зі зброєю.

Суспільство • 25 серпня, 08:55 • 3857 перегляди
Зарахування дитини до школи: в Офісі Омбудсмана пояснили процедуруPhoto

Дмитро Лубінець роз'яснив порядок зарахування дітей до закладів середньої освіти. Він назвав категорії дітей з першочерговим правом та необхідні документи.

Суспільство • 25 серпня, 07:46 • 6516 перегляди
Через загибель дитини після пострілу 7-річного хлопчика на Київщині відкрили провадження: усі деталі трагедіїPhoto

На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив 6-річну дівчинку з рушниці батька. Поліція розслідує обставини, затримано батька хлопчика.

Суспільство • 25 серпня, 06:33 • 93341 перегляди
Еміне Ердоган закликала Меланію Трамп втрутитися у гуманітарну кризу в Газі і порівняла тамтешніх дітей з українськими

Еміне Ердоган звернулася до Меланії Трамп із закликом проявити чуйність до гуманітарної катастрофи в Газі, як до війни в Україні. Вона наголосила на стражданнях дітей та історичній відповідальності світових лідерів.

Політика • 24 серпня, 11:55 • 4394 перегляди
Ексклюзив
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку

На Київщині 7-річний хлопчик смертельно поранив 6-річну дівчинку з незареєстрованої мисливської рушниці. Трагедія сталася під час гри, дівчинка померла у швидкій.

Суспільство • 24 серпня, 09:24 • 53410 перегляди
У Харкові позашляховик зіштовхнувся з тролейбусом та автобусом, постраждало 8 людейPhoto

У Харкові на проспекті Героїв Харкова сталася ДТП за участю автомобіля Toyota, тролейбуса та автобуса. Внаслідок аварії госпіталізовано восьмеро людей, включаючи 16-річну дівчину.

Суспільство • 23 серпня, 18:48 • 4521 перегляди