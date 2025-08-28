Керівники закладів освіти мають право вирішувати допуск невакцинованих дітей до навчання. Обмеження можливі під час спалахів інфекцій, але не як каральний механізм.
16-річний Адам Рейн покінчив життя самогубством у квітні, використовуючи інструкції від ChatGPT. Батьки хлопця звинувачують штучний інтелект у трагедії та подали позов проти OpenAI.
У Києві з'являться нові правила поводження на водоймах, що передбачають визначення зон для спортивних човнів та водних мотоциклів. Порушників притягатимуть до відповідальності, оскільки раніше таких правил у місті не було.
Майже 98 тисяч українських родин подали заяви на "Пакунок школяра", що становить понад половину зареєстрованих першокласників. Більшість заяв, а саме 94 тисячі, оформлено через застосунок "Дія".
Керівник ОП Андрій Єрмак та секретар РНБО Рустем Умєров зустрілися з прем'єр-міністром Катару. Обговорювалися підсумки саміту у Вашингтоні, мирний процес та гарантії безпеки для України.
Демократична Республіка Конго долучається до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Це розширює склад коаліції до 42 країн та Ради Європи.
Кабінет міністрів продовжив виплати внутрішньо переміщеним особам ще на 6 місяців для вразливих категорій. Зміни стосуються оформлення довідок, виплат дітям-сиротам та вимог щодо перебування за кордоном.
Кабінет міністрів розширює програму "Власна Справа", пропонуючи гранти до 1 млн гривень креативним підприємцям. Підтримка охоплює кіно, дизайн, розробку ігор та інші сфери.
У США вітчима заарештували після того, як його 11-річна падчерка народила дитину вдома. ДНК-тест підтвердив його батьківство, йому загрожує довічне ув'язнення.
Мешканець Білоцерківщини виявив мисливську рушницю під час розбирання старого будинку та звернувся до поліції. Знахідку задекларовано згідно з процедурою.
Вікторія Чайка, дружина загиблого капітана ЗСУ Павла Чайки, візьме участь у благодійному забігу MHP Run4Victory в Луцьку 7 вересня. Вона також організує власний старт «Легендарна десятка» 28 вересня на честь чоловіка.
Представники України та країн Бенілюксу в Одесі засудили агресію рф та підтвердили підтримку суверенітету України. Вони наголосили на необхідності припинення війни та відновлення миру.
Вінничанина засуджено до 13 років позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої доньки. Чоловік систематично застосовував до неї психологічне та фізичне насильство.
Надія Лещик наголошує на важливості створення можливостей для навчання українських дітей на тимчасово окупованих територіях.
Якщо дитина навчена користуватися зброєю, розуміє чим це небезпечно, то вірогідність нещасного випадку набагато менша. Проте, це не виключає повністю нещасні випадки.
В межах Bring Kids Back UA повернуто дитину, яка роками перебувала в окупації. Вона готується до навчання в українському університеті.
У Празі представлені фрагменти кісток "Люсі", австралопітека афарського, віком 3,18 мільйона років. Це перша демонстрація в Європі, разом із "Селам", ще одним унікальним зразком.
Норвегія допоможе Україні пройти зиму та підтримує закупівлі газу, про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак. Зустріч президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере відбулась 25 серпня.
13-річний підліток помер у Каїрі після вживання трьох пачок сирої локшини швидкого приготування. Розтин показав гострі кишкові проблеми, а не отруєння продуктом.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко та Посол Австрії Роберт Мюллер зустрілися для обговорення подальшої співпраці. Сторони зосередилися на фіксації російських воєнних злочинів, захисті інвестицій та цифровізації.
Понад 100 туристів, включаючи дітей, отруїлися в готелі Izan Cavanna на курорті Ла-Манга. Підозрюють сальмонельоз, пов'язаний з рибою або пастою зі шпинатом.
У Києві зафіксовано зростання захворюваності на COVID-19 у 1,6 рази за тиждень. Зареєстровано 1121 випадок, госпіталізовано 117 осіб, з них 57 дітей.
З початку евакуації з небезпечних районів Сумщини виїхало 60 тисяч людей, з них 8 тисяч дітей. А за нещодавній час, протягом тижня, з прикордонних громад Сумщини евакуйовано 47 жителів, включаючи 9 дітей.
Президент Польщі Кароль Навроцький ветував законопроєкт про допомогу громадянам України. Він наполягає, що допомога 800+ має надаватися лише українським біженцям, які працюють.
Нове дослідження показало, що діти з неблагополучних районів у 20 разів частіше госпіталізуються з вогнепальними пораненнями. Найчастіше причиною є ненавмисні випадки, пов'язані з неправильним поводженням зі зброєю.
Дмитро Лубінець роз'яснив порядок зарахування дітей до закладів середньої освіти. Він назвав категорії дітей з першочерговим правом та необхідні документи.
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив 6-річну дівчинку з рушниці батька. Поліція розслідує обставини, затримано батька хлопчика.
Еміне Ердоган звернулася до Меланії Трамп із закликом проявити чуйність до гуманітарної катастрофи в Газі, як до війни в Україні. Вона наголосила на стражданнях дітей та історичній відповідальності світових лідерів.
На Київщині 7-річний хлопчик смертельно поранив 6-річну дівчинку з незареєстрованої мисливської рушниці. Трагедія сталася під час гри, дівчинка померла у швидкій.
У Харкові на проспекті Героїв Харкова сталася ДТП за участю автомобіля Toyota, тролейбуса та автобуса. Внаслідок аварії госпіталізовано восьмеро людей, включаючи 16-річну дівчину.