Еміне Ердоган закликала Меланію Трамп втрутитися у гуманітарну кризу в Газі і порівняла тамтешніх дітей з українськими

Еміне Ердоган звернулася до Меланії Трамп із закликом проявити чуйність до гуманітарної катастрофи в Газі, як до війни в Україні. Вона наголосила на стражданнях дітей та історичній відповідальності світових лідерів.