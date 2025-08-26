Норвегія допоможе Україні в проходженні опалювального сезону та закупівлях газу

$41.280.07
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 11378 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
25 серпня, 13:29 • 86442 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
25 серпня, 13:29 • 60941 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
25 серпня, 11:41 • 60940 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
25 серпня, 06:07 • 182920 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
25 серпня, 05:46 • 177720 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 68896 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 66825 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 66412 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
24 серпня, 09:24 • 51742 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
Трамп пояснив, чому путін не зустрічається із Зеленським25 серпня, 17:08
Під час ексгумацій у Львові українсько-польська експедиція виявила близько пів сотні тіл25 серпня, 17:33
Американського актора Вуді Аллена внесли в базу сайту "Миротворець" 25 серпня, 18:34
В Єгипті 13-річний хлопчик помер після вживання сирої локшини швидкого приготування25 серпня, 18:57
У Києві військових оштрафували за перевищення швидкості: поліція спростувала чутки про "бойове завдання"25 серпня, 19:32
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
24 серпня, 05:50
24 серпня, 05:50 • 135665 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Кіт Келлог
Йонас Гахр Сторе
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Франція
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10
Безпілотний літальний апарат
Євро
Нафта
MIM-104 Patriot
KAB-1500L

Норвегія допоможе Україні в проходженні опалювального сезону та закупівлях газу

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Норвегія допоможе Україні пройти зиму та підтримує закупівлі газу, про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак. Зустріч президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере відбулась 25 серпня.

Норвегія допоможе Україні в проходженні опалювального сезону та закупівлях газу

Норвегія підтримає Україну в проходженні опалювального сезону та сприятиме закупівлям газу. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

Окремо говорили про енергетику. Норвегія допоможе Україні пройти зиму, підтримує закупівлі газу. росія ж цілеспрямовано б’є по нашій енергетичній інфраструктурі

- написав Єрмак у своєму Telegram-каналі.

Він поінформував, що в понеділок, 25 серпня відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере

З української сторони був Єрмак, секретар РНБО Рустеа Умєров. З норвезької - державний секретар Королівства Норвегія з питань міжнародних відносин Томас Горнбург та спеціальним представник Королівства Норвегія з питань України Ларс Рагнар Гансен.

"Говорили про ключові речі – дипломатичну роботу для досягнення справедливого миру, посилення української протиповітряної оборони, гарантії безпеки, енергетичну співпрацю та повернення українських дітей, яких викрала росія", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та Денис Шмигаль відвідали українське підприємство з виробництва дронів. Норвегія виділить $8,5 млрд на підтримку України у 2026 році, більшість коштів піде на військове обладнання.

Норвегія виділить 8,45 млрд доларів на підтримку України у 2025-2026 роках. Країна також бере участь у постачанні систем Patriot, розвитку морських спроможностей та інвестуванні у виробництво українських дронів.

Віта Зеленецька

Економіка
Електроенергія
Дитина
Нафта
Конвенція ООН про права дитини
Йонас Гахр Сторе
Рустем Умєров
Протиповітряна оборона
MIM-104 Patriot
Андрій Єрмак
Норвегія
Володимир Зеленський
Україна
Денис Шмигаль
Безпілотний літальний апарат