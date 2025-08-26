Норвегія допоможе Україні в проходженні опалювального сезону та закупівлях газу
Київ • УНН
Норвегія допоможе Україні пройти зиму та підтримує закупівлі газу, про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак. Зустріч президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере відбулась 25 серпня.
Окремо говорили про енергетику. Норвегія допоможе Україні пройти зиму, підтримує закупівлі газу. росія ж цілеспрямовано б’є по нашій енергетичній інфраструктурі
Він поінформував, що в понеділок, 25 серпня відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере
З української сторони був Єрмак, секретар РНБО Рустеа Умєров. З норвезької - державний секретар Королівства Норвегія з питань міжнародних відносин Томас Горнбург та спеціальним представник Королівства Норвегія з питань України Ларс Рагнар Гансен.
"Говорили про ключові речі – дипломатичну роботу для досягнення справедливого миру, посилення української протиповітряної оборони, гарантії безпеки, енергетичну співпрацю та повернення українських дітей, яких викрала росія", - зазначив Єрмак.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та Денис Шмигаль відвідали українське підприємство з виробництва дронів. Норвегія виділить $8,5 млрд на підтримку України у 2026 році, більшість коштів піде на військове обладнання.
Норвегія виділить 8,45 млрд доларів на підтримку України у 2025-2026 роках. Країна також бере участь у постачанні систем Patriot, розвитку морських спроможностей та інвестуванні у виробництво українських дронів.