Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex

Правоохоронці розслідують вже щонайменше 6 кримінальних проваджень за фактами можливих шахрайських дій, заволодіння коштами пацієнтів та неналежного лікування в скандальній одеській приватній клініці "Одрекс". Нові 5 справ відкриті за заявами родичів загиблих пацієнтів та людей, які вважають себе постраждалими від дій лікарів. Про це УНН стало відомо із власних джерел в правоохоронних органах.

Перша справа щодо смерті одеського бізнесмена стала поштовхом

Офіс Генерального прокурора 25 жовтня повідомив, що Головне слідче управління Національної поліції розслідує обставини смерті пацієнта після лікування у медичній установі в Одесі. За даними ЗМІ, йдеться про смерть місцевого бізнесмена-девелопера Аднана Ківана, який із травня по жовтень 2024 року проходив лікування у клініці "Одрекс".

В ОГП зазначили, що було повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов'язків, що спричинило смерть пацієнта (ч. 1 ст. 140 КК України) двом лікарям. Пізніше з'ясувалося, що йдеться про завідувача хірургічного відділення Віталія Русакова та лікаря-онколога Марину Бєлоцерковську. Слідство, спираючись на висновки експертизи, вважає, що при наданні медичної допомоги медики припустилися суттєвих помилок, внаслідок чого у пацієнта розвинувся сепсис, який на тлі онкологічного процесу призвів до смерті.

За даними джерел УНН, хірург Віктор Русаков не призначив пацієнту антибіотики після проведення операції та надалі ігнорував очевидні симптоми сепсису. Крім того, лікарі провели низку процедур, які на той момент пацієнту були протипоказані. Бізнесмен помер у клініці 27 жовтня 2024 року.

Підозрювані Марина Бєлоцерковська і Віктор Русаков перебувають під нічним домашнім арештом і зобовʼязані носити електронний браслет. В "Одрексі" ж переконують, що їхні лікарі є висококласними фахівцями та діють відповідно до протоколів. Зазначимо, Марину Бєлоцерковську було звільнено з клініки менше ніж через місяць після смерті Аднана Ківана.

Після смерті Аднана Ківана історії пацієнтів одеської клініки "Одрекс" почали з’являтися одна за одною - люди вирішили більше не мовчати. У документальному фільмі "Осине гніздо" родичі постраждалих та померлих пацієнтів розповідають про пережите. Вони також звернулися із заявами про злочини у правоохоронні органи.

Нові кримінальні провадження проти Odrex

Як розповів УНН співрозмовник, одне з кримінальних проваджень № 42025163030000187 відкрите за ч. 5 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). У ньому фігурує вже нова ТОВ "Медичний дім Одрекс", на яку була переоформлена клініка після того, як стало відомо про розслідування обставин смерті у клініці бізнесмена.

Правоохоронці розслідують обставини, за яких працівники "Одрекса" нібито ввели в оману громадянина щодо шансів на порятунок його матері та заволоділи понад 2 млн грн, утримуючи її на дороговартісному лікуванні попри відсутність шансів на одужання.

Зокрема, за словами постраждалого, лікарі переконували, що продовження платного лікування покращить стан пацієнтки, а тому необхідно продовжувати оплату низки медичних процедур, а саме інтенсивної терапії, діалізу та ШВЛ, хоча інші медзаклади підтверджували передсмертний стан пацієнтки та безрезультатність подальших процедур. Окрім того, в "Одрексі" переконали сина відмовитись від розтину для встановлення точних причин смерті пацієнтки.

Ще одне кримінальне провадження № 42025163030000197 було відкрите за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому) за заявою Христини Тоткайло, чий батько помер після лікування в "Одрексі".

Лікарі ТОВ "Медичний дім ОДРЕКС", як стверджує заявниця, ввели її в оману щодо відсутності потреби в проведенні операції її батьку, а також запевнили в необхідності проведення хіміотерапії. Вони обіцяли, що батько одужає попри висновок консиліуму лікарів столичної лікарні "Феофанія" щодо категоричної заборони проведення хіміотерапії та необхідності проведення операції. На лікування, яке призвело до смерті батька, Тоткайло витратила понад 200 тисяч гривень.

Кримінальне провадження № 42025163030000200, за даними УНН, відкрите за заявою Ольги Мелай щодо нав’язаної лікарями "Одрекс" операції та зайвих плевральних пункцій її чоловіку. Після цих процедур він помер. А лікування коштувало родині близько 150 тис. грн. Справа розслідується також за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому)

Ще одна справа № 42025163030000199 за ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство) була відкрита за скаргою пацієнтки "Одрекса". Попри те, що лікарі клініки не змогли встановити діагноз, вони, за словами заявниці, запевнили її батьків, що пацієнтку неможна перевозити в інший медзаклад. Лікування обійшлося родині у понад 90 тис. грн.

Кримінальне провадження № 42025163030000202 за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах) було відкрита за заявою громадянки, чия мати також померла після лікування в "Одрексі". Лікарі приватної кліки попри протипоказання нібито переконали її погодитися на операцію матері, після проведення якої їй різко стало гіршати і пацієнтка померла. На таке лікування родина витратила понад 500 тис. грн.

Таким чином правоохоронці розслідують щонайменше 6 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв приватної клініки, а також пацієнтів, які вважають себе постраждалими від лікування.

Нагадаємо

Колишні пацієнти та родини загиблих створили сайт Stop Odrex, на якому публікують власні історії та інформацію про перебіг кримінальних проваджень. Там можна також анонімно або відкрито розповісти свою історію про лікування в одеській приватній клініці Odrex.

Однак за словами Христини Тоткайло,людям намагаються "закрити рота". За її інформацією, клініка Odrex звернулась до провайдера з вимогою припинити роботу сайту.