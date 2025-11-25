$42.370.10
48.920.21
ukenru
Ексклюзив
11:46 • 612 перегляди
Через неявку адвоката суд не зміг розглянути питання відсторонення з посади лікарки-онколога, чий пацієнт помер у скандальній клініці "Одрекс"Photo
10:50 • 2846 перегляди
Атака рф по Києву 25 листопада: кількість загиблих збільшилась до 7 людейPhoto
Ексклюзив
10:00 • 16571 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
09:24 • 16137 перегляди
Умєров після мирних переговорів у Женеві: є "спільне розуміння" по угоді, візит Зеленського у США для домовленості з Трампом очікується у листопаді
08:07 • 24966 перегляди
Масштабні відключення світла: понад 100 тисяч споживачів залишилися без електроенергії після атаки рф
07:50 • 34063 перегляди
Румунія піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: виявила вторгнення дронів у повітряний простір
07:40 • 31281 перегляди
У Києві 14 постраждалих і 6 загиблих внаслідок атаки ворога: нові кадри наслідківPhoto
07:26 • 27956 перегляди
США не можуть безкінечно постачати зброю Україні - речниця Трампа Левітт
24 листопада, 20:32 • 46092 перегляди
"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану ТрампаVideo
24 листопада, 16:43 • 71032 перегляди
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.3м/с
69%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
6 поранених, влучання у житлові будинки: з'явилися кадри нічної комбінованої атаки на КиївPhotoVideo25 листопада, 02:07 • 12000 перегляди
Нічна ворожа атака на Київ: загинула людина, 7 пораненихPhoto25 листопада, 02:36 • 18490 перегляди
Кількість жертв та поранених унаслідок нічної атаки на Київ зростає, під завалами можуть бути людиVideo25 листопада, 05:36 • 58182 перегляди
Зустріч міністра армії США Дрісколла з росіянами в Абу-Дабі: стали відомі нові деталі08:01 • 39147 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ08:39 • 26825 перегляди
Публікації
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
10:00 • 16585 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 73024 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 101229 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 91629 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
24 листопада, 07:12 • 97784 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Марко Рубіо
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Женева
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ08:39 • 26925 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 61420 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 62861 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 70273 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 79610 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Шахед-136
Фільм
Золото

Через неявку адвоката суд не зміг розглянути питання відсторонення з посади лікарки-онколога, чий пацієнт помер у скандальній клініці "Одрекс"

Київ • УНН

 • 618 перегляди

Київський апеляційний суд відклав розгляд справи щодо відсторонення лікарки-онколога Марини Бєлоцерковської через неявку адвоката. Її підозрюють у неналежному виконанні обов'язків, що призвело до смерті бізнесмена в одеській клініці "Одрекс".

Через неявку адвоката суд не зміг розглянути питання відсторонення з посади лікарки-онколога, чий пацієнт помер у скандальній клініці "Одрекс"

Київський апеляційний суд не зміг розглянути питання відсторонення  від виконання обовʼязків лікаря-онколога Мирину Бєлоцерковську, яка займалася лікуванням бізнесмена Аднана Ківана, який помер у скандальній одеській клініці "Одрекс". На засідання не зʼявився адвокат підозрюваної, тому засідання відклали до 10 грудня, передає кореспондент УНН.

Раніше Печерський районний суд Києва відмовився відсторонити Марину Бєлоцерковську з посади лікаря-онколога, яку вона наразі обіймає в приватній клініці DENIS (ДЕНИС). Клопотання прокуратури було заявлене в рамках кримінального провадження відкритого за фактом смерті бізнесмена в одеській клініці "Одрекс", де раніше працювала Бєлоцерковська. Онколога Марину Бєлоцерковську і завідувача хірургічного відділення "Одрексу" Віталія Русакова підозрюють у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнта (ч. 1 ст. 140 КК України).

На початку засідання Марина Бєлоцерковець заявила суду, що проти того, аби журналісти її знімали. 

Я против того, чтоб меня снимали

- заявила підозрювана російською, адже очевидно українською громадянка Білорусі не володіє.

Колегія суду вирішила надалі проводити засідання у закритому режимі аби уникнути розголошення даних, які стосуються онкологічного захворювання покійного.

Крім того, Бєлоцерковська повідомила суду, що проти того, щоб засідання відбувалось за відсутності одного із її захисників. Зазвичай з метою затягування судового розгляду захист використовує саме тактику відсутності одного з адвокатів на судовому засіданні, і суд змушений відкладати розгляд питання.

Судове засідання перенесли на 12.30 10 грудня. 

Раніше УНН повідомляв, що "Одрекс" звільнив Бєлоцерковську майже відразу після смерті її пацієнта. Однак це не завадило лікарці влаштуватись на роботу в столичну приватну клініку  DENIS (ДЕНИС), де вона вже працює понад пів року. Наразі Бєлоцерковська супроводжує лікування 17 пацієнтів.

На сайті "ДЕНИС" вказано, що раніше Бєлоцерковська працювала лікарем-онкологом в ТОВ "Дім Медицини", тобто у клініці "Одрекс". Її лікарське кредо: "Однаково важливий і той, хто лікує, і той, кого лікують"

Під час попередніх засідань сторона обвинувачення посилалася на висновки судово-медичної експертизи, відповідно до яких, пацієнт помер від сепсису 27 жовтня 2024 року. Варто зауважити, що з травня по жовтень 2024 року Аднан Ківан проходив лікування у клініці "Одрекс" у Марини Бєлоцерковської, а операцію йому провів Віктор Русаков. Онколог Бєлоцерковська також перебувала на постійному звʼязку із рідними бізнесмена і давала свої рекомендації щодо його подальшого лікування.

Як раніше повідомляв УНН, хірург Віталій Русаков після операції не призначив пацієнту антибіотики, що, за версією слідства, сприяло розвитку у нього сепсису. Окрім того, лікарі вчасно не відреагували на інфекцію, а навпаки в день смерті пацієнта запевняли його рідних, що сепсису у нього немає. 

І Марина Бєлоцерковська і Віталій Русаков перебувають під нічним домашнім арештом і зобовʼязані носити електронний браслет. 

Такий запобіжний захід під час дії "комендантської години" в українських містах означає, що суд фактично залишив обох підозрюваних у справі про смерть пацієнта з тими ж обмеженнями, що діють для всіх українців.

Це, зокрема, викликало обурення у суспільстві, яке підсилюється ще й поведінкою підозрюваного Русакова. Наприклад, після пом’якшення запобіжного заходу Русаков сміявся та жартував, а вже після засідання опублікував у соцмережах селфі з електронним браслетом. Родини загиблих пацієнтів назвали такі дії "цинічною демонстрацією неповаги" до всіх постраждалих, які померли чи відчули значне погіршення здоровʼя через "лікування" в Odrex. 

Нові постраждалі через лікування в "Одрекс"

Смерть Аднана Ківана стала переломним моментом, після якого інші постраждалі від "лікування" в клініці "Одрекс" наважилися говорити. Їхні історії стали основою документального фільму "Осине гніздо", який показав масштаби того, що відбувається у стінах клініки.

Світлана Гук, чоловік якої помер в "Одрексі", розповідає, поки він лежав у реанімації, клініка виставляла рахунки по 80-90 тисяч гривень щоденно. Жінка підозрює, що чоловіка могли утримувати на апаратах навіть після клінічної смерті – але не для порятунку, а для того, щоб продовжувати виставляти рахунки. Коли жінка не могла більше платити – їй прямо запропонували віддати документи на квартиру, аби юристи клініки швидко її продали. Після смерті чоловіка клініка, не зупинившись, подала на неї до суду, вимагаючи додатково 900 тисяч гривень. 

Інший пацієнт, Володимир, прийшов в "Одрекс" на операцію, під час якої його, ймовірно, інфікували бактерією Serratia Marcescens. Ця бактерія передається через брудні руки або інструменти. В клініці це не спростовували, заявивши, що "це реанімація – тут можна підхопити все що завгодно". Така відповідь, може свідчити про розуміння співробітниками, що реанімація у клініці не відповідає заявленим стандартам, не є стерильною, і що це системна проблема, а не разовий випадок. Інфекція уразила 85% легень Володимира, його ввели в медичну кому, він втратив 15 кг. Дружина Володимира  досі повторює, що її чоловік "просто чудом вижив після цього лікування".

Христина Тоткайло розповідає про батька, якому за наполяганням лікарів "Одрексу" призначили  агресивну хіміотерапію, попри застереження київських фахівців. Вона згадує обіцянки, що "врятують голос і гортань", і те, як батько повернувся додому вже практично без шансів на життя. Агресивне лікування, на її думку, не просто не допомогло – воно його зламало.

Катерина Бойчук згадує, як відправила маму в "дорогу клініку з доброю репутацією", а через три тижні забрала її тіло. Мати перенесла операцію, але лікарі, за словами Катерини, так і не змогли визначитись із діагнозом. Щоденні дзвінки вночі, плутані пояснення, нескінченні суми у рахунках – і смерть. Катерина каже: "я вірила цим лікарям, а тепер не довірю їм навіть рецепт від застуди".

Усі ці історії з різними діагнозами, різними обставинами, різними людьми мають одну спільну рису – відчуття того, що життя пацієнтів в "Одрексі" цінується значно менше, ніж гроші, які можна отримати за "лікування". Постраждалі та родини померлих говорять про лікарські помилки, про недбалість, про цинізм, але понад усе – про відсутність елементарної людяності.

Поки слідство продовжується, все більше людей приходить із новими історіями. І кожна з них звучить, як новий доказ того, що проблема  значно глибша, ніж окремі лікарі. Проблема, видається,  у самій конструкції клініки "Одрекс", яка дозволяє таке ставлення до людей, їхнього здоров’я і життя.

Лілія Подоляк

СуспільствоКримінал та НП
Odrex
Фільм
Київ