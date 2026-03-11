Куди поїхати на вихідні: топ-10 цікавих локацій Житомирщини для короткої подорожі

Житомирщина - це регіон, де можна знайти і старовинні замки, і загадкові природні локації, і незвичайні музеї. Якщо хочеться втекти з міста на вихідні, тут вистачає місць для прогулянок, фотосесій та неспішного відпочинку серед природи. УНН зібрав для вас підбірку про кілька локацій у Житомирській області, куди варто поїхати на один або два дні.

Острів кохання

Острів кохання - це невеликий романтичний острівець посеред озера, до якого веде вузький місток. У центрі острова стоїть дерев’яна альтанка, яка давно стала популярним місцем для фотосесій та прогулянок. Локація виглядає дуже атмосферно, особливо на заході сонця або восени, коли навколишній ліс змінює кольори. Сюди часто приїжджають пари та туристи, які хочуть зробити красиві світлини на природі.

Адреса: вулиця Олександра Сокорчука, 34, Старий Солотвин, Житомирська область.

Кармелітський монастир-фортеця

Кармелітський монастир-фортеця є однією з найвідоміших історичних пам’яток регіону. Масивні стіни та оборонні елементи роблять цей комплекс схожим на справжню фортецю. Архітектура монастиря виконана у стилі бароко, а сама будівля має дуже багату історію. Саме тут у 1850 році відбулося весілля французького письменника Оноре де Бальзака та польської аристократки Евеліни Ганської. Сьогодні це популярне місце для туристів та паломників.

Адреса: Соборна площа, 25, Бердичів, Житомирська область.

Гранітні кар’єри Житомирщини

На території області є кілька старих гранітних кар’єрів, які з часом перетворилися на мальовничі водойми. Завдяки мінералам, вода тут має яскравий бірюзовий відтінок, через що ці місця часто порівнюють із природними каньйонами. Колись тут видобували камінь, який використовували для будівництва у Києві, а сьогодні кар’єри приваблюють туристів незвичайними краєвидами та можливістю зробити ефектні фото.

Замок-музей Радомисль

Замок-музей Радомисль - це відновлений історичний комплекс, який виглядає як середньовічний замок із баштами та кам’яними стінами. Усередині розташований музей, де зберігається понад 5000 старовинних ікон XVII–XX століть. На території замку також проводять фестивалі, концерти та урочисті церемонії. Окрім музею, відвідувачів приваблює і навколишній ландшафтний парк з водоспадами та природними скелями.

Адреса: вулиця Плетенецька, 15, Радомишль, Житомирська область

Палац Уварової

Палац Уварової - маловідома, але дуже цікава архітектурна пам’ятка кінця XIX століття. Будівлю збудували у стилі французького ренесансу, тому вона виглядає незвично для української провінції. Колись палац належав дворянському роду Уварових. Навколо розташований старий парк, який додає цьому місцю особливої атмосфери.

Адреса: село Турчинівка, Житомирська область

Музей космонавтики імені Корольова

Національний музей космонавтики імені Сергія Павловича Корольова - один із найвідоміших технічних музеїв України. Тут можна побачити унікальні експонати, пов’язані з історією освоєння космосу, макети космічних апаратів та обладнання. Музей розташований у місті, де народився відомий конструктор ракетної техніки Сергій Корольов. Поруч також знаходиться його будинок-музей.

Адреса: вулиця Дмитрівська, 2, Житомир, Житомирська область

Кам’яне село

Сама назва "Кам'яне село" вже звучить доволі загадково та цікаво. Серед лісу тут лежать десятки великих валунів, які за формою нагадують хати та вулиці справжнього села. За легендою, ці камені з’явилися після того, як велетні перетворили поселення на камінь. Через незвичайний вигляд це місце часто називають природним музеєм просто неба.

Адреса: село Рудня-Замисловицька, Житомирська область

Місто Коростень

Місто з давньою історією, яке колись було столицею древлян. Тут можна прогулятися історичними місцями, пов’язаними з княжою добою, а також відвідати місцеві парки та оглядові локації. Сучасний Коростень відомий і своїм гастрономічним святом - щорічним фестивалем дерунів, який збирає сотні гостей з різних міст.

Поліський природний заповідник і Словечансько-Овруцький кряж

Поліський природний заповідник - велика природна територія, де збереглися дикі ліси та унікальні екосистеми Полісся. Тут можна побачити рідкісні види птахів і тварин. Поруч розташований Словечансько-Овруцький кряж, і він є одним із найдавніших геологічних ландшафтів України з мальовничими пагорбами та краєвидами.

Ферма "Козина хата"

Фермерське господарство, куди приїжджають за смачними крафтовими сирами та спокійним відпочинком на природі. Тут можна побачити кіз, прогулятися територією ферми та спробувати місцеву продукцію.

Адреса: вулиця Тетерівська, Зарічани, Житомирська область