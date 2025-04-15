В Україні деякі регіони вже вимкнули опалення через потепління. Місцева влада готова відновити теплопостачання до соціальних
об'єктів при погіршенні погоди.
СБУ та Нацполіція затримали 7 осіб, які намагалися продавати трофейну зброю рашистів у Дніпрі, Закарпатській, Тернопільській та
Житомирській областях. Вилучено гранатомети, автомати та вибухівку.
Українські міста активно налагоджують партнерство з закордонними муніципалітетами. Це дозволяє отримувати гуманітарну допомогу, реалізовувати проєкти з енергоефективності та готуватися до повоєнної відбудови.
З 9 червня "Укрзалізниця" запускає новий швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 741/742, що з'єднує Київ і Львів, із зупинками в Коростені та Підзамчі.
П'ятеро спільників організованого угруповання за підробленими документами переправили через український кордон до Європи
лісоматеріали на суму майже 43 мільйони гривень.