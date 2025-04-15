Вікно можливостей: українські міста в умовах війни посилюють співпрацю з муніципалітетами в інших країнах

Українські міста активно налагоджують партнерство з закордонними муніципалітетами. Це дозволяє отримувати гуманітарну допомогу, реалізовувати проєкти з енергоефективності та готуватися до повоєнної відбудови.