В Украине некоторые регионы уже отключили отопление из-за потепления. Местные власти готовы возобновить теплоснабжение социальных
объектов при ухудшении погоды.
СБУ и Нацполиция задержали 7 человек, которые пытались продавать трофейное оружие рашистов в Днепре, Закарпатской, Тернопольской и
Житомирской областях. Изъяты гранатометы, автоматы и взрывчатка.
Украинские города активно налаживают партнерство с зарубежными муниципалитетами. Это позволяет получать гуманитарную помощь,
реализовывать проекты по энергоэффективности и готовиться к послевоенному восстановлению.
С 9 июня "Укрзализныця" запускает новый скоростной поезд Интерсити+ № 741/742, соединяющий Киев и Львов, с остановками в Коростене
и Подзамче.
Пятеро сообщников организованной группировки по поддельным документам переправили через украинскую границу в Европу лесоматериалы
на сумму почти 43 миллиона гривен.