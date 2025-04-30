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Корректировала удары под видом прогулок с ребенком: СБУ задержала вражескую агентку в Житомирской области

Киев • УНН

 • 4610 просмотра

В Коростене задержали 22-летнюю женщину, которая шпионила для РФ, фотографируя военные объекты. Для конспирации она использовала своего 4-летнего ребенка, гуляя с ним по городу.

Корректировала удары под видом прогулок с ребенком: СБУ задержала вражескую агентку в Житомирской области

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Житомирской области женщину, корректировавшую вражеские ракетные и дроновые удары по региону. Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает УНН.

Детали

Задержанной оказалась 22-летняя жительница Коростеня: она шпионила за запасными командными пунктами, административными зданиями Сил обороны, а также направлениями движения грузовых поездов Укрзализныци, среди которых надеялась зафиксировать военные эшелоны.

По данным следствия, женщина искала "дополнительные заработки" в Telegram. Там ее завербовал российский спецслужбист, личность которого установили киберспециалисты СБУ.

Злоумышленница обходила город и его окрестности и фотографировала места пребывания подразделений Сил обороны. Для конспирации она использовала собственного 4-летнего ребенка: она гуляла с ним по городу и якобы отводила его в детский сад.

Во время задержания у нее нашли и изъяли телефон с доказательствами работы на россиян. Ей сообщили о подозрении о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас женщина находится под стражей, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

На Николаевщине СБУ задержала 57-летнюю чиновницу: шпионила в пользу оккупантов29.04.25, 10:32 • 2800 просмотров

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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