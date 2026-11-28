Американская телемедицинская компания Journi Health выпустила шоколад Melt, который содержит действующее вещество препарата для похудения и должен подавлять аппетит. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

В состав шоколада входит орфорглипрон — агонист рецепторов GLP-1, который также используют в препарате Foundayo фармацевтической компании Eli Lilly.

Новый продукт отпускают по рецепту. Упаковка из 24 кусочков шоколада стоит 315 долларов, то есть около 13 долларов за один кусочек.

Действительно ли шоколад помогает похудеть

Во время клинических исследований орфорглипрона участники с избыточным весом и ожирением, получавшие самую высокую дозу препарата, за 72 недели потеряли около 12% массы тела.

Для сравнения, участники исследования инъекционного препарата Zepbound за аналогичный период потеряли до 21% массы тела.

Однако сам шоколад Melt не проходил клинических испытаний и не получил одобрения Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Поэтому его эффективность и безопасность остаются неподтвержденными.

Кроме того, препараты этой группы могут вызывать побочные эффекты, в частности тошноту, рвоту, диарею и запоры.

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