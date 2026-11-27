28 ноября в Украине будут действовать графики — сколько придется сидеть без света
Киев • УНН
28 ноября электроэнергию будут отключать для всех потребителей с 1-й по 3-ю очередь. Без света можно оставаться 4–12 часов из-за последствий атак.
Завтра в Украине круглосуточно будут действовать графики. Как сообщили в Укрэнерго, планируют отключать от 1 до 3 очередей, передает УНН.
Как 28 ноября будут действовать плановые отключения электроэнергии:
• для промышленности — графики ограничения мощности;
• для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей).
Отметим, что одна очередь — это четыре часа без света, поэтому завтра отключения могут длиться от 4 до 12 часов.
Причина — последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть электроэнергию потребителям
Ситуация со светом по регионам — где сложнее всего27.11.26, 10:02 • 30801 просмотр