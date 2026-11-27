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Завтра в Украине круглосуточно будут действовать графики. Как сообщили в Укрэнерго, планируют отключать от 1 до 3 очередей, передает УНН.

Как 28 ноября будут действовать плановые отключения электроэнергии:



• для промышленности — графики ограничения мощности;

• для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей).

Отметим, что одна очередь — это четыре часа без света, поэтому завтра отключения могут длиться от 4 до 12 часов.

Причина — последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть электроэнергию потребителям — говорится в сообщении.

Ситуация со светом по регионам — где сложнее всего