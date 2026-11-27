В пятницу, 27 ноября, в Киев с визитом прибыл генсек Совета Европы Ален Берсе. Об этом он сообщил в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Сегодня утром я прибыл в Киев. Справедливый и прочный мир для Украины должен основываться на принципах ответственности, прав человека и верховенства права. В течение следующих двух дней я встречусь с руководством Украины, чтобы продвинуть работу Совета Европы в направлении достижения этой цели - говорится в публикации.

Напомним

Страны Европейского союза, выступающие за сохранение финансирования регионального развития и сельского хозяйства, изменили позицию относительно поддержки Украины и присоединились к обсуждению новой кредитной помощи Киеву. Речь идет о так называемой группе "Друзей сплоченности" (Friends of Cohesion), в которую входят государства, заинтересованные в сохранении финансирования менее развитых регионов ЕС.