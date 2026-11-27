У п’ятницю, 27 листопада, до Києва з візитом прибув генсек Ради Європи Ален Берсе. Про це він повідомив у соцмережі "Х", передає УНН.

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Сьогодні вранці я прибув до Києва. Справедливий і тривалий мир для України має ґрунтуватися на принципах відповідальності, прав людини та верховенства права. Впродовж наступних двох днів я зустрінуся з керівництвом України, щоб просунути роботу Ради Європи в напрямку досягнення цієї мети - йдеться в дописі.

Нагадаємо

Країни Європейського Союзу, які виступають за збереження фінансування регіонального розвитку та сільського господарства, змінили позицію щодо підтримки України та долучилися до обговорення нової кредитної допомоги Києву. Йдеться про так звану групу "Друзів згуртованості" (Friends of Cohesion), до якої входять держави, що зацікавлені у збереженні фінансування менш розвинених регіонів ЄС.