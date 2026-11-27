Американський репер і музичний продюсер Шон "Дідді" Комбс, який відбуває 50-місячний термін ув'язнення, зустрів свій 3-й День подяки за ґратами зі спеціальним святковим меню. Про це повідомляє People із посиланням на представника пенітенціарної установи, пише УНН.

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У федеральній в'язниці Allenwood Low у штаті Пенсильванія, де наразі перебуває 57-річний репер, ув'язненим запропонували на вибір традиційну індичку або смажений тофу.

До святкового меню також увійшли картопляне пюре, запіканки з карамелізованої солодкої картоплі та зеленої квасолі, начинка із шавлією та цибулею, свіжі булочки, підлива та журавлинний соус. На десерт ув'язненим запропонували пиріг із горіхами пекан.

Федеральне бюро в'язниць США не встановлює єдиного святкового меню для всіх установ, дозволяючи їм враховувати доступність продуктів, місцеві традиції та культурне розмаїття ув'язнених.

Перший День подяки у новій в'язниці

Хоча Комбс уже втретє відзначає свято за ґратами, цього року він уперше проводить його у в'язниці Allenwood Low.

Репера перевели туди у жовтні 2026 року після травми голови, яку він отримав під час перебування у федеральній в'язниці Fort Dix у Нью-Джерсі.

Представник музиканта тоді зазначив, що переведення могло бути пов'язане з міркуваннями безпеки, хоча офіційних причин такого рішення не розкривали.

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