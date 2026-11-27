У ніч на 27 листопада в місті Єфремов Тульської області росії пролунали вибухи та виникла пожежа, ймовірно, на території заводу синтетичного каучуку, який працює в інтересах російського ВПК. Про це повідомляє ASTRA, пише УНН.

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За словами місцевого жителя, безпілотник влучив у підприємство, у місті чутно роботу протиповітряної оборони, а в небі видно заграву від пожежі.

Раніше в Єфремові та сусідніх населених пунктах Тульської області оголосили небезпеку атаки безпілотників.

Що відомо про підприємство

Ймовірною ціллю атаки став Єфремовський завод синтетичного каучуку, заснований у 1933 році. Підприємство виробляє синтетичні каучуки та полімерні матеріали.

25 вересня 2026 року Генеральний штаб ЗСУ вже повідомляв про ураження цього підприємства, зазначаючи, що воно залучене до виробництва твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет комплексу "Іскандер".

Підприємство також зазнавало атаки у грудні 2025 року, після якої місцева влада підтвердила пожежу на промисловому об'єкті.

Офіційного підтвердження нового влучання та інформації про масштаби пошкоджень заводу наразі немає.

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