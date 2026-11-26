Аналітики дослідницького проєкту Russia Matters при Гарвардському університеті розробили 4 сценарії розвитку росії до 2030 року, враховуючи стійкість режиму путіна та рівень міжнародної ізоляції країни. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

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Автори дослідження Артур Мартиросян і Сімон Сараджян вважають найімовірнішим сценарій "Обложена фортеця", оцінюючи його ймовірність у 55–59%.

Він передбачає збереження чинного режиму, тривале протистояння із Заходом, економічну стагнацію, технологічне відставання та остаточне перетворення росії на сировинний придаток Китаю.

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За такого розвитку подій економічне зростання не перевищуватиме 0,5–2%, освічені росіяни продовжать емігрувати, а спроби замінити західні технології власними розробками зазнаватимуть невдач.

Які ще сценарії розглядають дослідники

Сценарій "Новий Тільзит" передбачає стратегічну перемогу росії у війні проти України, мир на умовах москви та фактичний поділ Європи на американську й російську сфери впливу.

Сценарій "Струна, що лопнула" передбачає поступове ослаблення режиму через військові невдачі та економічний занепад. Ще один варіант – "Хтось помилився" – допускає розкол російських еліт та відкриту боротьбу за владу.

Водночас дослідники застерігають, що ослаблення режиму не обов'язково призведе до демократизації росії, а може зробити її ще небезпечнішою та непередбачуванішою.

Головною опорою влади путіна аналітики називають згуртованість і лояльність російських еліт, фінансову стійкість та політичні репресії. Натомість реальна підтримка диктатора населенням, за їхньою оцінкою, відіграє значно меншу роль.

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