Аналітики Гарварду назвали 4 сценарії майбутнього росії до 2030 року та визначили найімовірніший
Київ • УНН
Аналітики Гарварду розглянули чотири сценарії для росії до 2030 року. Найімовірніший передбачає збереження режиму, ізоляцію та стагнацію.
Аналітики дослідницького проєкту Russia Matters при Гарвардському університеті розробили 4 сценарії розвитку росії до 2030 року, враховуючи стійкість режиму путіна та рівень міжнародної ізоляції країни. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.
Деталі
Автори дослідження Артур Мартиросян і Сімон Сараджян вважають найімовірнішим сценарій "Обложена фортеця", оцінюючи його ймовірність у 55–59%.
Він передбачає збереження чинного режиму, тривале протистояння із Заходом, економічну стагнацію, технологічне відставання та остаточне перетворення росії на сировинний придаток Китаю.
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За такого розвитку подій економічне зростання не перевищуватиме 0,5–2%, освічені росіяни продовжать емігрувати, а спроби замінити західні технології власними розробками зазнаватимуть невдач.
Які ще сценарії розглядають дослідники
Сценарій "Новий Тільзит" передбачає стратегічну перемогу росії у війні проти України, мир на умовах москви та фактичний поділ Європи на американську й російську сфери впливу.
Сценарій "Струна, що лопнула" передбачає поступове ослаблення режиму через військові невдачі та економічний занепад. Ще один варіант – "Хтось помилився" – допускає розкол російських еліт та відкриту боротьбу за владу.
Водночас дослідники застерігають, що ослаблення режиму не обов'язково призведе до демократизації росії, а може зробити її ще небезпечнішою та непередбачуванішою.
Головною опорою влади путіна аналітики називають згуртованість і лояльність російських еліт, фінансову стійкість та політичні репресії. Натомість реальна підтримка диктатора населенням, за їхньою оцінкою, відіграє значно меншу роль.
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