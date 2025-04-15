Truth Social

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 165156 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 141506 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 144180 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136675 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136865 перегляди

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14 квітня, 09:52 • 196855 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Трамп закликав росію "почати рухатися", щоб зупинити війну в Україні

Дональд Трамп закликав росію до дій, наголосивши на великих втратах в Україні. Представник Трампа зустрінеться з путіним для обговорення врегулювання.

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Світові акції падають, оскільки Трамп не збирається пом’якшувати свою митну політику - FT

Ф'ючерси на американські фондові індекси та азійські акції різко впали після заяви Трампа про збереження масштабних тарифів. Падіння сталось на фоні побоювань глобальної економічної рецесії.

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Пограли у гольф і домовився про "необхідні криголами": зустріч Трампа із президентом Фінляндії

Александр Стубб несподівано зустрівся з Дональдом Трампом у Флориді. Президенти зіграли в гольф та обговорили зміцнення партнерства між США та Фінляндією, зокрема розробку криголамів.

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У капітолії штату Колорадо погодилися зняти портрет Трампа після критики президента США

Демократи штату Колорадо погодилися зняти портрет Дональда Трампа з галереї президентів після його скарги в Truth Social. Запит надійшов від республіканців.

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Новини Світу • 23 березня, 05:29 • 55316 перегляди

NYT повідомило, що Маску у Пентагоні хочуть провести брифінг щодо потенційної війни з Китаєм: Трамп заперечує

Згідно з NYT, Пентагон планував поінформувати Ілона Маска про плани щодо війни з Китаєм. Трамп та керівництво Пентагону спростували цю інформацію, назвавши її фейком.

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Трамп пригрозив 20 роками ув’язнення кожному, хто причетний до нападів на Tesla

Дональд Трамп пообіцяв до 20 років в'язниці тим, хто причетний до вандалізму Tesla. Генпрокурор США назвала підпали Tesla внутрішнім тероризмом.

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