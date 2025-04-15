Truth Social

NYT повідомило, що Маску у Пентагоні хочуть провести брифінг щодо потенційної війни з Китаєм: Трамп заперечує

Згідно з NYT, Пентагон планував поінформувати Ілона Маска про плани щодо війни з Китаєм. Трамп та керівництво Пентагону спростували цю інформацію, назвавши її фейком.