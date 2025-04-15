Дональд Трамп закликав росію до дій, наголосивши на великих втратах в Україні. Представник Трампа зустрінеться з путіним для
обговорення врегулювання.
Ф'ючерси на американські фондові індекси та азійські акції різко впали після заяви Трампа про збереження масштабних тарифів. Падіння сталось на фоні побоювань глобальної економічної рецесії.
Александр Стубб несподівано зустрівся з Дональдом Трампом у Флориді. Президенти зіграли в гольф та обговорили зміцнення партнерства між США та Фінляндією, зокрема розробку криголамів.
Демократи штату Колорадо погодилися зняти портрет Дональда Трампа з галереї президентів після його скарги в Truth Social. Запит
надійшов від республіканців.
Міноборони США розпочало розслідування з використанням поліграфа через витік інформації про зустріч Ілона Маска з Пентагоном щодо планів на випадок війни з Китаєм. Маск погрожував судом за розголошення даних.
Згідно з NYT, Пентагон планував поінформувати Ілона Маска про плани щодо війни з Китаєм. Трамп та керівництво Пентагону
спростували цю інформацію, назвавши її фейком.
Дональд Трамп пообіцяв до 20 років в'язниці тим, хто причетний до вандалізму Tesla. Генпрокурор США назвала підпали Tesla
внутрішнім тероризмом.