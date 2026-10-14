Трамп анонсував масштабну розвідку нафти й копалин у Гренландії

$45.080.1250.440.20
ukenru
13:28 • 3892 перегляди
У справі про медичну недбалість лікарів Odrex перенесені одразу три судові засідання
12:15 • 16712 перегляди
ЄС прагне залучити кошти для України на зустрічах МВФ та G7 - Домбровскіс
Ексклюзив
12:14 • 16220 перегляди
Лазерна корекція зору: чи можна робити операцію до вагітності та що важливо знати про процедуру
Ексклюзив
12:01 • 21036 перегляди
Бізнес попереджає, що нові правила бронювання можуть вдарити по оборонці, енергетиці, економіці та продовольчій безпеці
11:37 • 16055 перегляди
У Європі закулісно обговорюють плани з витіснення Starlink - ЗМІ
10:00 • 24540 перегляди
На дрони та ракети: ЄС виділив Україні ще €2,86 млрд оборонної допомоги
09:20 • 22990 перегляди
У Києві кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до п’ятиPhoto
08:03 • 24237 перегляди
росія атакувала всі три міські ТЕЦ Києва - Корецький
07:48 • 25495 перегляди
Операція "Вівальді": Третій армійський корпус оголосив про звільнення ще 101 км²
14 жовтня, 06:24 • 30068 перегляди
Радник Зеленського підтвердив, що цієї ночі були обмеження для Starlink
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.7м/с
55%
757мм
Популярнi новини
Поставки смартфонів у світі обвалилися до мінімуму за 14 років14 жовтня, 05:42 • 49281 перегляди
У міноборони рф підтвердили, що порушують "енергетичне перемир’я" Трампа 14 жовтня, 06:25 • 24105 перегляди
Тривога цілу ніч та ранок: росія атакувала захід і центр України - що відомо про наслідкиPhotoVideo08:33 • 10764 перегляди
Трамп не запросив спостерігачів ОБСЄ на проміжні вибори у США - The Hill 10:49 • 14575 перегляди
Готуємось до зими: чек-лист для дому, який допоможе зберегти тепло та підготуватися до відключень11:14 • 25425 перегляди
Публікації
Бізнес попереджає, що нові правила бронювання можуть вдарити по оборонці, енергетиці, економіці та продовольчій безпеці
Ексклюзив
12:01 • 21036 перегляди
Готуємось до зими: чек-лист для дому, який допоможе зберегти тепло та підготуватися до відключень11:14 • 25638 перегляди
російські ІПСО проти України: як нами маніпулює ворогPhoto
Ексклюзив
14 жовтня, 05:30 • 56064 перегляди
П’ять країн виділяють Україні 4,1 млн євро на підтримку транспорту: як витратять кошти13 жовтня, 18:40 • 71311 перегляди
Молода картопля за тиждень подорожчала втричі: що відбувається з цінами та чи загрожує Україні дефіцит13 жовтня, 18:29 • 90839 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ілон Маск
Чарльз ІІІ
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Луцьк
Харківська область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Археологи виявили біля узбережжя Туреччини затонулий корабель віком до 4700 роківPhoto13:31 • 1430 перегляди
Ексчоловік Кеті Перрі постав перед судом за сексуальні злочини, прокурори називають його "справжнім хижаком"12:59 • 4832 перегляди
Поставки смартфонів у світі обвалилися до мінімуму за 14 років14 жовтня, 05:42 • 49450 перегляди
"Ми втратили нашу маленьку донечку" - чоловік Ірини Федишин розповів про родинну трагедіюVideo13 жовтня, 18:56 • 50115 перегляди
Помер комік “Ліги сміху” Олександр “Веня” ВенедчукVideo13 жовтня, 17:36 • 50945 перегляди
Актуальне
Starlink
Опалення
The Hill
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)

Трамп анонсував масштабну розвідку нафти й копалин у Гренландії

Київ • УНН

 • 810 перегляди

Трамп заявив про підготовку масштабної розвідки нафти, газу та корисних копалин у Гренландії. Угода США, Данії й острова розширює військову роль США.

Трамп анонсував масштабну розвідку нафти й копалин у Гренландії
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evan Vucci

У середу президент США Дональд Трамп заявив, що в Гренландії готуються розпочати "масштабну" розвідку нафти, газу та корисних копалин, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Трамп не розкрив подробиць щодо планів розвідки в Гренландії, але зазначив: "Експерти кажуть, що обсяги легкодоступної нафти там значно перевищують запаси майже будь-якої іншої території у світі".

Минулого місяця США, Данія та Гренландія підписали угоду, покликану зняти напруженість, що виникла після неодноразових погроз Трампа взяти під контроль цей стратегічно важливий острів, багатий на корисні копалини.

Угода США, Гренландії та Данії: що вона передбачає і як змінить безпеку в Арктиці23.09.26, 01:56 • 13259 переглядiв

"Будь-який майбутній напад на Сполучені Штати проходитиме через Гренландію, де наша система оборони збиватиме безпілотники, ракети чи будь-які інші види зброї, які ще навіть не винайдено", — додав Трамп у своєму дописі в соціальній мережі Truth Social.

Додамо

Угода між США, Данією та Гренландією розширює роль американських військових на острові, відкриваючи шлях до створення двох нових військових баз і розгортання системи протиракетної оборони Трампа "Золотий купол" (Golden Dome), водночас підтверджуючи суверенітет Данії та право жителів Гренландії на самовизначення.

Антоніна Туманова

ЕкономікаСвіт
Truth Social
Ґренландія
Reuters
Дональд Трамп
Данія
Сполучені Штати Америки