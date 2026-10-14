Трамп анонсував масштабну розвідку нафти й копалин у Гренландії

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evan Vucci

У середу президент США Дональд Трамп заявив, що в Гренландії готуються розпочати "масштабну" розвідку нафти, газу та корисних копалин, передає УНН із посиланням на Reuters.

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Трамп не розкрив подробиць щодо планів розвідки в Гренландії, але зазначив: "Експерти кажуть, що обсяги легкодоступної нафти там значно перевищують запаси майже будь-якої іншої території у світі".

Минулого місяця США, Данія та Гренландія підписали угоду, покликану зняти напруженість, що виникла після неодноразових погроз Трампа взяти під контроль цей стратегічно важливий острів, багатий на корисні копалини.

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"Будь-який майбутній напад на Сполучені Штати проходитиме через Гренландію, де наша система оборони збиватиме безпілотники, ракети чи будь-які інші види зброї, які ще навіть не винайдено", — додав Трамп у своєму дописі в соціальній мережі Truth Social.

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Угода між США, Данією та Гренландією розширює роль американських військових на острові, відкриваючи шлях до створення двох нових військових баз і розгортання системи протиракетної оборони Трампа "Золотий купол" (Golden Dome), водночас підтверджуючи суверенітет Данії та право жителів Гренландії на самовизначення.