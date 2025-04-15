Ґренландія

Адміністрація Трампа обговорює придбання Гренландії, пропонуючи фінансову вигоду, більшу за данські субсидії. США можуть запропонувати понад 2,2 млрд доларів з регулярними виплатами.
Дональд Трамп звинувачує CBS News у упередженості та закликає зняти з ефіру програму «60 хвилин». Він вважає, що телеканал спотворює інформацію та незаконно підтримує Камалу Гарріс.
Полковницю Сюзанну Меєрс звільнили з бази Пітуффік після листа, де вона дистанціювалася від критики Данії віце-президентом Венсом. Її коментарі, що не відображали позицію бази, призвели до втрати довіри.
США планують переконати населення Гренландії приєднатися до країни, замість анексії. Білий дім розглядає фінансові стимули, включаючи виплати у розмірі 10 000 доларів кожному гренландцю.
Держсекретар Рубіо заявив, що США не планують анексувати Гренландію, наголошуючи на повазі до самовизначення гренландців. Він закликав Данію зосередитися на бажанні Гренландії до незалежності.
Білий дім готує оцінку вартості встановлення контролю над Гренландією, включаючи витрати на держпослуги та доходи від ресурсів. Розглядається вигідніша угода для Гренландії, ніж від Данії.
Очільники МЗС Данії та США зустрінуться в Брюсселі. Раніше Трамп висловлював наміри щодо контролю над Гренландією, що викликало напругу у відносинах країн.
Єнс-Фредерік Нільсен наголосив на важливості співпраці з Данією на шляху до суверенітету. Гренландія зацікавлена у партнерстві з США у сферах торгівлі та безпеки, але виключає інтеграцію.
Прем'єр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що країна сама визначає майбутнє, реагуючи на зазіхання Трампа. Більшість жителів проти приєднання до США.
Дональд Трамп заявив, що анексія Гренландії неминуча, можливо, без військової сили. Він додав, що країна важлива для міжнародної безпеки.
Прем'єр-міністр Данії відповіла на звинувачення віцепрезидента США щодо недостатнього захисту Гренландії. Міністр закордонних справ Данії розкритикував США за тон.
Опитування показало, що 85% жителів Гренландії виступають проти приєднання до США. Тим часом, менше 30% американців підтримують цю ідею.
Віце-президент США заявив у Гренландії, що країна має значення для світової безпеки. За словами Венса, для посилення позицій США військова сила не потрібна.
Віце-президент США Венс відвідав космічну базу Пітуффік у Гренландії після заяв Трампа про важливість регіону для нацбезпеки. Данія критикує тиск США та підкреслює опір.
Джей Ді Венс приєднається до дружини Уші Венс у Гренландії, щоб "відвідати космічну базу" та "оцінити безпеку" в Арктиці.
Дональд Трамп заявив, що візит американської делегації до Гренландії – це дружність, а не провокація. Він додав, що Гренландія може стати частиною майбутнього США.
Прем'єр Гренландії розкритикував візит делегації США на фоні планів Трампа щодо анексії острова, назвавши його «агресивним». Він вважає, що США прагнуть продемонструвати владу над Гренландією.
Делегація США на чолі з дружиною віцепрезидента відвідає Гренландію, де огляне військову базу та візьме участь у перегонах на собачих упряжках. Візит відбувається на тлі заяв Трампа про можливу анексію острова.
З 2022 по 2024 рік зафіксовано найбільшу трирічну втрату льодовиків за всю історію спостережень. З 1975 року льодовики втратили понад 9 трильйонів тонн льоду.
У Гренландії відбулися найбільші в історії протести через заяви Трампа про анексію острова. Тисячі людей вийшли на вулиці, демонструючи єдність у питанні територіальної цілісності.
Ларс Льокке Расмуссен прокоментував слова Трампа про вибори в Гренландії, де перемогли прихильники незалежності. Трамп вважає, що це "добре" для США, але Данія не згодна.
Голова Комітету оборони Данії Расмус Ярлов обурений обговоренням Трампом і Рютте анексії Гренландії. Він підкреслив, що це означатиме війну між двома країнами НАТО.
В. о. глави уряду Гренландії скликає зустріч лідерів партій через слова Трампа про можливу анексію острова. Він засудив зневажливу поведінку президента США та закликав до жорсткої реакції.
Президент США Дональд Трамп заявив про впевненість в анексії Гренландії. Він наголосив на стратегічному значенні острова для США і обіцяв збагачення народу Гренландії у разі приєднання.
На виборах у Гренландії перемогла партія Demokratit, яка виступає за поступове наближення до незалежності від Данії. Це сталося на тлі інтересу США до острова.