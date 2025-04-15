Ґренландія

Глава МЗС Данії відреагував на слова Трампа про вибори в Гренландії

Ларс Льокке Расмуссен прокоментував слова Трампа про вибори в Гренландії, де перемогли прихильники незалежності. Трамп вважає, що це "добре" для США, але Данія не згодна.