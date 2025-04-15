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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25485 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196023 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77516 перегляди

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Ґренландія

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США розглядають купівлю Гренландії, пропонуючи більше грошей, ніж Данія - ЗМІ

Адміністрація Трампа обговорює придбання Гренландії, пропонуючи фінансову вигоду, більшу за данські субсидії. США можуть запропонувати понад 2,2 млрд доларів з регулярними виплатами.

Політика • 15 квітня, 00:53 • 2224 перегляди

Трамп розлючений через програму на CBS News і хоче закрити канал

Дональд Трамп звинувачує CBS News у упередженості та закликає зняти з ефіру програму «60 хвилин». Він вважає, що телеканал спотворює інформацію та незаконно підтримує Камалу Гарріс.

Новини Світу • 14 квітня, 13:54 • 9584 перегляди

Командирку бази США у Гренландії звільнили за "підрив" авторитету Венса

Полковницю Сюзанну Меєрс звільнили з бази Пітуффік після листа, де вона дистанціювалася від критики Данії віце-президентом Венсом. Її коментарі, що не відображали позицію бази, призвели до втрати довіри.

Політика • 11 квітня, 13:09 • 10146 перегляди

Адміністрація Трампа розробила план взяття Гренландії під контроль США

США планують переконати населення Гренландії приєднатися до країни, замість анексії. Білий дім розглядає фінансові стимули, включаючи виплати у розмірі 10 000 доларів кожному гренландцю.

Політика • 11 квітня, 03:05 • 9098 перегляди

Рубіо заявив, що США не говорили про анексію Гренландії

Держсекретар Рубіо заявив, що США не планують анексувати Гренландію, наголошуючи на повазі до самовизначення гренландців. Він закликав Данію зосередитися на бажанні Гренландії до незалежності.

Новини Світу • 4 квітня, 11:44 • 7707 перегляди

Білий дім проводить оцінку можливих витрат у разі купівлі Гренландії - The Washington Post

Білий дім готує оцінку вартості встановлення контролю над Гренландією, включаючи витрати на держпослуги та доходи від ресурсів. Розглядається вигідніша угода для Гренландії, ніж від Данії.

Новини Світу • 2 квітня, 09:37 • 16669 перегляди

Данія і США проведуть перші перемовини після перемоги Трампа: газета FT з’ясувала деталі

Очільники МЗС Данії та США зустрінуться в Брюсселі. Раніше Трамп висловлював наміри щодо контролю над Гренландією, що викликало напругу у відносинах країн.

Новини Світу • 1 квітня, 09:13 • 6960 перегляди

Прем'єр Гренландії заявив про прагнення до незалежності та партнерство з Данією

Єнс-Фредерік Нільсен наголосив на важливості співпраці з Данією на шляху до суверенітету. Гренландія зацікавлена у партнерстві з США у сферах торгівлі та безпеки, але виключає інтеграцію.

Новини Світу • 31 березня, 23:34 • 11133 перегляди

"США не отримають Гренландію": прем'єр Нільсен відповів Трампу

Прем'єр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що країна сама визначає майбутнє, реагуючи на зазіхання Трампа. Більшість жителів проти приєднання до США.

Політика • 30 березня, 23:39 • 12903 перегляди

Трамп про плани анексувати Гренландію: ми отримаємо її 100%

Дональд Трамп заявив, що анексія Гренландії неминуча, можливо, без військової сили. Він додав, що країна важлива для міжнародної безпеки.

Новини Світу • 30 березня, 06:47 • 33912 перегляди

"Посилання віцепрезидента невірне": прем'єрка Данії відреагувала на критику США щодо Гренландії

Прем'єр-міністр Данії відповіла на звинувачення віцепрезидента США щодо недостатнього захисту Гренландії. Міністр закордонних справ Данії розкритикував США за тон.

Новини Світу • 29 березня, 12:39 • 20399 перегляди

85% проти: гренландці не підтримують приєднання до США

Опитування показало, що 85% жителів Гренландії виступають проти приєднання до США. Тим часом, менше 30% американців підтримують цю ідею.

Новини Світу • 29 березня, 07:53 • 13126 перегляди

Гренландія важлива для безпеки світу, військова сила не знадобиться - Венс

Віце-президент США заявив у Гренландії, що країна має значення для світової безпеки. За словами Венса, для посилення позицій США військова сила не потрібна.

Новини Світу • 28 березня, 19:38 • 25646 перегляди

Нова мета візиту Венса до Гренландії: огляд авіабази на тлі заяв Трампа про важливість регіону для США

Віце-президент США Венс відвідав космічну базу Пітуффік у Гренландії після заяв Трампа про важливість регіону для нацбезпеки. Данія критикує тиск США та підкреслює опір.

Новини Світу • 28 березня, 12:06 • 29931 перегляди

Віцепрезидент США Венс зібрався до Гренландії разом з дружиною: там уже розкритикували візит

Джей Ді Венс приєднається до дружини Уші Венс у Гренландії, щоб "відвідати космічну базу" та "оцінити безпеку" в Арктиці.

Новини Світу • 26 березня, 07:39 • 12236 перегляди

Це дружність, а не провокація: Трамп про візит делегації США до Гренландії

Дональд Трамп заявив, що візит американської делегації до Гренландії – це дружність, а не провокація. Він додав, що Гренландія може стати частиною майбутнього США.

Новини Світу • 24 березня, 18:46 • 14315 перегляди

Гренландія критикує візит делегації США через амбіції Трампа щодо острова

Прем'єр Гренландії розкритикував візит делегації США на фоні планів Трампа щодо анексії острова, назвавши його «агресивним». Він вважає, що США прагнуть продемонструвати владу над Гренландією.

Новини Світу • 24 березня, 09:06 • 18937 перегляди

Делегація США відвідає Гренландію на тлі розмов про анексію

Делегація США на чолі з дружиною віцепрезидента відвідає Гренландію, де огляне військову базу та візьме участь у перегонах на собачих упряжках. Візит відбувається на тлі заяв Трампа про можливу анексію острова.

Політика • 24 березня, 04:55 • 58340 перегляди

Льодовики втратили рекордний рівень льоду за останні три роки - ООН

З 2022 по 2024 рік зафіксовано найбільшу трирічну втрату льодовиків за всю історію спостережень. З 1975 року льодовики втратили понад 9 трильйонів тонн льоду.

Новини Світу • 22 березня, 14:05 • 18522 перегляди

У Гренландії пройшли масові протести проти заяв Трампа про анексію острова

У Гренландії відбулися найбільші в історії протести через заяви Трампа про анексію острова. Тисячі людей вийшли на вулиці, демонструючи єдність у питанні територіальної цілісності.

Новини Світу • 16 березня, 08:27 • 20070 перегляди

Глава МЗС Данії відреагував на слова Трампа про вибори в Гренландії

Ларс Льокке Расмуссен прокоментував слова Трампа про вибори в Гренландії, де перемогли прихильники незалежності. Трамп вважає, що це "добре" для США, але Данія не згодна.

Новини Світу • 14 березня, 14:58 • 17500 перегляди

Розмова Трампа і Рютте про анексію Гренландії: у Данії жорстко розкритикували президента США і генсека НАТО

Голова Комітету оборони Данії Расмус Ярлов обурений обговоренням Трампом і Рютте анексії Гренландії. Він підкреслив, що це означатиме війну між двома країнами НАТО.

Політика • 14 березня, 01:35 • 17364 перегляди

"Досить вже": глава уряду Гренландії скликає лідерів партій через заяву Трампа про анексію

В. о. глави уряду Гренландії скликає зустріч лідерів партій через слова Трампа про можливу анексію острова. Він засудив зневажливу поведінку президента США та закликав до жорсткої реакції.

Політика • 13 березня, 23:36 • 19014 перегляди

Трамп про Гренландію: думаю, що її анексія відбудеться

Президент США Дональд Трамп заявив про впевненість в анексії Гренландії. Він наголосив на стратегічному значенні острова для США і обіцяв збагачення народу Гренландії у разі приєднання.

Політика • 13 березня, 17:32 • 45128 перегляди

У Гренландії на виборах перемогли прихильники поступового наближення незалежності

На виборах у Гренландії перемогла партія Demokratit, яка виступає за поступове наближення до незалежності від Данії. Це сталося на тлі інтересу США до острова.

Новини Світу • 12 березня, 08:40 • 12627 перегляди