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США планують відкрити дві військові бази в Гренландії - Reuters

Київ • УНН

 • 1212 перегляди

Вашингтон планує відновити базу Bluie West One на півдні Гренландії та створити об’єкт у Местерсвігу. Угоду мають підписати США, Данія й Гренландія.

США планують відкрити дві військові бази в Гренландії - Reuters

США планують відновити колишню військову базу на півдні Гренландії та створити новий військовий об’єкт на східному узбережжі острова. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

За інформацією видання, йдеться про Нарсарсуак, де США раніше вже мали військову базу Bluie West One, закриту у 1950-х роках. Після її закриття населення міста скоротилося до кількох десятків людей.

Другий об’єкт розташований у Местерсвігу, а нині його використовує данський патруль на собачих упряжках "Сіріус", підрозділ спеціального призначення Данії.

Очікується, що Данія, Гренландія та Сполучені Штати підпишуть свою нову угоду на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку о 10:30 за східним часом (14:30 за Гринвічем) у вівторок. Текст угоди не був оприлюднений, а троє людей, знайомих з угодою, які побажали залишитися анонімними, заявили, що її деталі не будуть остаточно узгоджені, доки її не буде підписано

- пише видання.

За наявними даними, речник Білого дому відмовився коментувати деталі майбутньої угоди, але повторив позицію адміністрації США, що її підписання "забезпечить та захистить безпеку Гренландії та Сполучених Штатів".

Натомість, Данія заявляє, що нова угода передбачає безпеку Арктики під наглядом НАТО, а не лише спільну відповідальність США та Данії.

Угода укладена після кількох місяців тиску з боку президента США Дональда Трампа, який давно заявляв, що хоче, щоб США контролювали Гренландію, і часом відмовлявся виключати військову чи економічну силу для придбання напівавтономної данської території. Згідно з опитуваннями, цю ідею відхилила переважна більшість гренландців. Погрози Трампа, які досягли піку в січні, спровокували дипломатичну кризу в НАТО та підштовхнули Данію та Гренландію до переговорів з Вашингтоном, спрямованих на зняття тиску

- зауважує видання.

Нагадаємо

Данія та Гренландія уклали угоду, яка надає США постійний контроль за безпекою в Гренландії.

росія відновлює військові бази в Арктиці та проводить там ракетні навчання - Каллас14.09.26, 17:02 • 4151 перегляд

Алла Кіосак

ПолітикаСвіт
Ґренландія
Білий дім
Reuters
НАТО
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Данія
Сполучені Штати Америки