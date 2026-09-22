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Зустріч Зеленського і Трампа у Нью-Йорку розпочнеться о 20:15 за Києвом: що обговорюватимуть

Київ • УНН

 • 7814 перегляди

Зустріч Зеленського і Трампа відбудеться о 20:15 за Києвом. Лідери обговорять енергетичну деескалацію, ППО та завершення війни.

Зустріч Зеленського і Трампа у Нью-Йорку розпочнеться о 20:15 за Києвом: що обговорюватимуть

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп зустрінуться сьогодні, 22 вересня, у Нью-Йорку. Згідно з оприлюдненим графіком американського президента, двостороння зустріч запланована на 13:15 за місцевим часом – 20:15 за Києвом, повідомляє УНН.

Деталі

Переговори відбудуться на полях 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Раніше Зеленський підтвердив, що зустріч із Трампом стане однією приблизно з 20 зустрічей, запланованих українською делегацією у Нью-Йорку.

Однією з центральних тем переговорів, за даними західних ЗМІ, стане можливий взаємний мораторій України та росії на удари по енергетичній інфраструктурі. Трамп останніми днями закликав Київ припинити удари по російських НПЗ через ситуацію на світовому паливному ринку.

Київ очікує розмови про ППО та завершення війни

Напередодні Зеленський заявив, що Україна підготувала "конкретні безпекові пропозиції та деескалаційні рішення", які, за його словами, можуть наблизити завершення війни. Серед пріоритетів української делегації він також назвав посилення ППО та забезпечення достатнього фінансування України.

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За даними українських ЗМІ, від зустрічі наразі не очікують проривних рішень, а основним питанням може стати саме енергетична деескалація. Сторони також мають обговорити додаткові засоби ППО та подальший дипломатичний процес щодо завершення війни.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон уже обговорив із Трампом можливість взаємного припинення ударів України та росії по енергетичних об'єктах. Макрон також заявив про необхідність швидше забезпечити Україну додатковими перехоплювачами для протиповітряної оборони.

Раніше Зеленський після телефонної розмови з Трампом заявляв, що майбутня зустріч у Нью-Йорку "може багато змінити" і що у переговорах з'явилася дипломатична динаміка.

Зеленський прибув до Нью-Йорка на Генасамблею ООН, заплановані зустріч із Трампом і підписання Drone Deal22.09.26, 04:51 • 11716 переглядiв

Степан Гафтко

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