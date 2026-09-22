Зірка «Дивних див» Міллі Боббі Браун вдруге стала мамою та показала перше фото сина з Джейком Бонджові

Акторка Міллі Боббі Браун та її чоловік Джейк Бонджові оголосили про появу другої дитини – хлопчика, опублікувавши його перше фото. Про поповнення в родині зірки "Дивних див" повідомляє E! News, пише УНН.

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Браун опублікувала в Instagram сімейний знімок, на якому вона, Бонджові та їхня донька тримають новонародженого за руку. Обличчя хлопчика батьки показувати не стали.

Для 22-річної акторки та 24-річного сина музиканта Джона Бон Джові це вже друга дитина. Пара одружилася у 2024 році.

Подружжя вже виховує доньку

У серпні 2025 року Браун та Бонджові повідомили, що всиновили дівчинку. Її ім'я та обличчя подружжя досі не розкриває, пояснюючи це бажанням захистити приватність дитини.

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Акторка раніше розповідала, що всиновлення було її давньою мрією. За словами Браун, вони з чоловіком заздалегідь багато дізнавалися про батьківство та особливості всиновлення.

Новину про народження сина Браун також вирішила повідомити без розкриття подробиць про дитину – на опублікованому фото видно лише його руку.

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