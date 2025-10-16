Соціальна мережа

Том Круз та Ана де Армас розійшлися після дев'яти місяців романтичних стосунків

Голлівудські зірки Том Круз та Ана де Армас припинили романтичні стосунки після дев'яти місяців, але залишаються друзями. Пара зрозуміла, що "іскра зникла", і вирішила припинити зустрічатися.