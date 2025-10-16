Соціальна мережа

В Україні можуть заборонити російський мультсеріал "Маша і Ведмідь", про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.
Президент США Трамп заявив, що США та Ізраїль втрутяться, якщо ХАМАС продовжить вбивати людей у Газі. Це не було частиною угоди, і вони не матимуть іншого вибору, як втрутитися.
Віктор Орбан заявив про готовність Угорщини організувати зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна в Будапешті. Трамп анонсував зустріч для обговорення припинення війни між росією та Україною.
Дональд Трамп заявив про заплановану зустріч з володимиром путіним у Будапешті для обговорення припинення війни між росією та Україною. Це відбудеться після телефонної розмови, яку Трамп назвав "дуже продуктивною".
Михайло Подоляк заявив, що Америка змінює підхід до війни рф з Україною та посилює військову допомогу.
Президент США Дональд Трамп повідомив у Truth Social про тривалу розмову з лідером росії володимиром путіним. Це відбувається напередодні його зустрічі із Зеленським у Білому домі для обговорення безпеки та підтримки України.
Третя штурмова бригада показала відео боїв на Харківщині, розвідники ліквідували російську ДРГ під Новоселівкою. Вони запобігли створенню плацдарму для наступу на Оскіл та перерізанню траси Ізюм–Слов’янськ.
Житель Дніпра передавав російським спецслужбам інформацію про військову авіацію ЗСУ та висловлював проросійські погляди. Суд засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Затримано та повідомлено про підозру низці осіб, причетних до отримання неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем.
Речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що Україна звернулася до правоохоронців Швейцарії. Вони мають розслідувати інцидент з погрозами російськомовного чоловіка україномовній родині у потязі.
Голлівудські зірки Том Круз та Ана де Армас припинили романтичні стосунки після дев'яти місяців, але залишаються друзями. Пара зрозуміла, що "іскра зникла", і вирішила припинити зустрічатися.
Заступник директора Канівського заповідника Віталій Грищенко закликав не поспішати рятувати лелек, які залишилися зимувати, адже вони можуть бути здоровими. Допомога потрібна лише травмованим птахам, але важливо знати, як її надати правильно.
У Київському університеті культури відбувся майстер-клас Михайла Поплавського "Український бренд в соціальних мережах".