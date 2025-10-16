Соціальна мережа

$41.760.01
16 жовтня, 21:15 • 25826 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 29265 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 24090 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 27898 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 32706 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 44543 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 35567 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 44467 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 77552 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 23532 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
Новини по темi
В Україні закликають накласти санкції на мультфільм "Маша і Ведмідь" через зв’язки з рф

В Україні можуть заборонити російський мультсеріал "Маша і Ведмідь", про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Суспільство • 16 жовтня, 19:58 • 6250 перегляди
Якщо Хамас продовжить вбивати людей у Газі, ми втрутимося - Трамп

Президент США Трамп заявив, що США та Ізраїль втрутяться, якщо ХАМАС продовжить вбивати людей у Газі. Це не було частиною угоди, і вони не матимуть іншого вибору, як втрутитися.

Політика • 16 жовтня, 18:07 • 2558 перегляди
Чудова новина для миролюбних народів світу: Орбан заявив про готовність організувати зустріч Трампа і путіна

Віктор Орбан заявив про готовність Угорщини організувати зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна в Будапешті. Трамп анонсував зустріч для обговорення припинення війни між росією та Україною.

Політика • 16 жовтня, 17:51 • 2456 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті

Дональд Трамп заявив про заплановану зустріч з володимиром путіним у Будапешті для обговорення припинення війни між росією та Україною. Це відбудеться після телефонної розмови, яку Трамп назвав "дуже продуктивною".

Політика • 16 жовтня, 17:21 • 24108 перегляди
США готують більше "вогневої міці" для України – Подоляк

Михайло Подоляк заявив, що Америка змінює підхід до війни рф з Україною та посилює військову допомогу.

Війна в Україні • 16 жовтня, 16:16 • 2346 перегляди
Трамп заявив, що проводить розмову з Путіним

Президент США Дональд Трамп повідомив у Truth Social про тривалу розмову з лідером росії володимиром путіним. Це відбувається напередодні його зустрічі із Зеленським у Білому домі для обговорення безпеки та підтримки України.

Політика • 16 жовтня, 15:33 • 2842 перегляди
Третя штурмова показала, як розвідка відбила наступ ДРГ під Новоселівкою і зірвала плани ворогаVideo

Третя штурмова бригада показала відео боїв на Харківщині, розвідники ліквідували російську ДРГ під Новоселівкою. Вони запобігли створенню плацдарму для наступу на Оскіл та перерізанню траси Ізюм–Слов’янськ.

Війна в Україні • 16 жовтня, 15:18 • 2382 перегляди
Інформував росіян про техніку ЗСУ і хотів окупації рідного міста: житель Дніпра отримав тривали термін ув'язненняPhoto

Житель Дніпра передавав російським спецслужбам інформацію про військову авіацію ЗСУ та висловлював проросійські погляди. Суд засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суспільство • 16 жовтня, 14:55 • 2588 перегляди
Правоохоронці викрили численні корупційні схеми під час мобілізації: деталі

Затримано та повідомлено про підозру низці осіб, причетних до отримання неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем.

Суспільство • 16 жовтня, 10:25 • 2954 перегляди
У мережі виклали відео з потяга у Швейцарії з погрозами україномовній родині російськомовним чоловіком: Україна вимагає розслідування

Речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що Україна звернулася до правоохоронців Швейцарії. Вони мають розслідувати інцидент з погрозами російськомовного чоловіка україномовній родині у потязі.

Суспільство • 16 жовтня, 08:44 • 11881 перегляди
Том Круз та Ана де Армас розійшлися після дев'яти місяців романтичних стосунків

Голлівудські зірки Том Круз та Ана де Армас припинили романтичні стосунки після дев'яти місяців, але залишаються друзями. Пара зрозуміла, що "іскра зникла", і вирішила припинити зустрічатися.

Новини Світу • 16 жовтня, 08:09 • 3636 перегляди
Ексклюзив
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto

Заступник директора Канівського заповідника Віталій Грищенко закликав не поспішати рятувати лелек, які залишилися зимувати, адже вони можуть бути здоровими. Допомога потрібна лише травмованим птахам, але важливо знати, як її надати правильно.

Суспільство • 16 жовтня, 07:53 • 77564 перегляди
Михайло Поплавський: Український бренд в соціальних мережах

У Київському університеті культури відбувся майстер-клас Михайла Поплавського "Український бренд в соціальних мережах".

Технології • 16 жовтня, 06:22 • 2468 перегляди