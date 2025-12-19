ЄС готується до скасування безвізу для Грузії: першими під санкції потраплять дипломати
Київ • УНН
Єврокомісія опублікувала звіт щодо механізму призупинення візових режимів, де окрему увагу приділено Грузії. Брюссель почне поступово обмежувати привілеї для грузинських громадян, починаючи з власників дипломатичних паспортів.
Європейська комісія офіційно опублікувала щорічний звіт щодо механізму призупинення візових режимів, де окрему увагу приділено Грузії. Згідно з планом, Брюссель почне поступово обмежувати привілеї для грузинських громадян, починаючи з власників дипломатичних паспортів. Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у своїй соцмережі Х, пише УНН.
Деталі
Перший етап обмежень заплановано на кінець року – Єврокомісія розгляне питання призупинення безвізу для дипломатів одразу після того, як 30 грудня 2025 року набудуть чинності нові профільні правила ЄС. Це стане чітким політичним сигналом для чинної влади Грузії щодо невдоволення європейських партнерів поточним курсом країни.
Протестувальники у Тбілісі вимагають міжнародної перевірки розгонів акцій13.12.25, 19:32 • 4882 перегляди
Якщо існуючі проблеми у відносинах між Тбілісі та Брюсселем не будуть вирішені, Євросоюз готовий перейти до радикальніших кроків. Другий етап передбачає поширення призупинення безвізового режиму на все населення країни.
Призупинення може бути поширене на все населення Грузії, якщо проблеми не будуть вирішені
Наразі подальша доля вільного в'їзду грузинів до Шенгенської зони залежить від виконання вимог ЄС та стабілізації демократичних процесів у державі.
"П’ять хвилин до диктатури": Грузія швидко відвертається від західного курсу – Reuters18.11.25, 17:58 • 4182 перегляди