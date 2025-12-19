ЄС готується до скасування безвізу для Грузії: першими під санкції потраплять дипломати

$42.340.00
Ексклюзив
14:21 • 3428 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 4998 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39 • 9824 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26 • 12522 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
12:10 • 10604 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
11:39 • 15874 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
11:08 • 10286 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
10:10 • 7928 перегляди
"Пряма лінія" путіна 2025 року: диктатор видав нові брехливі заяви та відмовився від припинення війниVideo
Ексклюзив
09:00 • 23465 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 06:45 • 20216 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
Популярнi новини
Прикордонники рф перетнули лінію контролю на кордоні Естонії та росії19 грудня, 05:23 • 13023 перегляди
У військових частинах розпочали тестувати систему "Майно": що передбачається09:27 • 7414 перегляди
На Одещині після атаки рф рух трасою Одеса-Рені зупинено, низку пунктів пропуску на кордоні закрито: що треба знати10:04 • 17017 перегляди
За мільйонні розтрати "на Буковель, хрестини, алкоголь" отримали підозри троє голів профспілок: Генпрокурор Кравченко виклав записи розмов фігурантівVideo10:41 • 14378 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo11:05 • 16524 перегляди
Публікації
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
14:21 • 3428 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
11:39 • 15874 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo11:05 • 16546 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
09:00 • 23465 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 49970 перегляди
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 56575 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 38578 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 37075 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 43443 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 48437 перегляди
ЄС готується до скасування безвізу для Грузії: першими під санкції потраплять дипломати

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Єврокомісія опублікувала звіт щодо механізму призупинення візових режимів, де окрему увагу приділено Грузії. Брюссель почне поступово обмежувати привілеї для грузинських громадян, починаючи з власників дипломатичних паспортів.

ЄС готується до скасування безвізу для Грузії: першими під санкції потраплять дипломати

Європейська комісія офіційно опублікувала щорічний звіт щодо механізму призупинення візових режимів, де окрему увагу приділено Грузії. Згідно з планом, Брюссель почне поступово обмежувати привілеї для грузинських громадян, починаючи з власників дипломатичних паспортів. Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у своїй соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Перший етап обмежень заплановано на кінець року – Єврокомісія розгляне питання призупинення безвізу для дипломатів одразу після того, як 30 грудня 2025 року набудуть чинності нові профільні правила ЄС. Це стане чітким політичним сигналом для чинної влади Грузії щодо невдоволення європейських партнерів поточним курсом країни.

Протестувальники у Тбілісі вимагають міжнародної перевірки розгонів акцій13.12.25, 19:32 • 4882 перегляди

Якщо існуючі проблеми у відносинах між Тбілісі та Брюсселем не будуть вирішені, Євросоюз готовий перейти до радикальніших кроків. Другий етап передбачає поширення призупинення безвізового режиму на все населення країни.

Призупинення може бути поширене на все населення Грузії, якщо проблеми не будуть вирішені 

– наголосив Йозвяк, посилаючись на звіт Комісії. 

Наразі подальша доля вільного в'їзду грузинів до Шенгенської зони залежить від виконання вимог ЄС та стабілізації демократичних процесів у державі.

"П’ять хвилин до диктатури": Грузія швидко відвертається від західного курсу – Reuters18.11.25, 17:58 • 4182 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Соціальна мережа
Дипломатка
Європейська комісія
Тбілісі
Європейський Союз
Брюссель