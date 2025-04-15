У Тбілісі жінки вийшли на протестний марш. На одну з учасниць напав прихильник "Грузинської мрії"

У Тбілісі та трьох інших містах Грузії пройшли жіночі протестні марші "За Грузію". Під час маршу в Тбілісі невідомий напав на учасницю, а президентка Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальниць.