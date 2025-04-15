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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 4626 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161115 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139305 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142049 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136360 перегляди

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14 квітня, 10:52 • 136119 перегляди

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14 квітня, 09:52 • 196736 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Грузія поринула в пітьму: у деяких містах раптово зникло світло

У багатьох містах Грузії вночі зникло світло, включно з Тбілісі. Причиною стала велика аварія в електромережах, об'єкти перейшли на генератори.

Новини Світу • 9 квітня, 06:05 • 4417 перегляди

День національної єдності в Грузії, День Вінстона Черчилля, День антикваріату: що відзначають у світі 9 квітня

9 квітня – День національної єдності Грузії, річниця трагічних подій 1989 року. Також відзначають день Черчилля та антикваріату.

Суспільство • 9 квітня, 03:30 • 108798 перегляди

У Грузії стався землетрус

Сейсмоцентр зафіксував землетрус у Грузії магнітудою 3. 6. Епіцентр знаходився за 4 км від Тбілісі, в Тетрицкаройському муніципалітеті, на глибині 24 км.

Новини Світу • 6 квітня, 08:59 • 90868 перегляди

Знімав акції протесту в Тбілісі: французького журналіста не пустили до Грузії

Французькому фотожурналісту Жерому Шобо, що висвітлював протести в Тбілісі, відмовили у в'їзді до Грузії. RSF засудила це рішення, вважаючи це покаранням за висвітлення проєвропейських демонстрацій.

Новини Світу • 31 березня, 18:13 • 23987 перегляди

Грузинські фотографи звинуватили World Press Photo в узаконенні російської пропаганди

Грузинські фотографи засудили перемогу фотографа ТАСС на World Press Photo за серію про протести в Тбілісі. Вони вважають це образою, враховуючи підтримку ТАСС агресії рф.

Новини Світу • 29 березня, 17:06 • 41736 перегляди

Біля парламенту Грузії поліція затримала трьох протестувальників через стільці

Поліція затримала трьох осіб біля парламенту Грузії. Студентки намагалися поставити стільці для мітингувальників, що спровокувало суперечки та затримання.

Новини Світу • 21 березня, 19:57 • 14461 перегляди

Саакашвілі отримав 9 років в'язниці у справі про розтрату бюджету

Михайла Саакашвілі засудили до дев’яти років позбавлення волі у «справі про піджаки». Його визнали винним у розтраті 9 млн ларі з держбюджету на особисті цілі.

Політика • 12 березня, 07:19 • 19534 перегляди

100 днів протестів у Грузії: чому тисячі людей знову вийшли на вулиці

У Тбілісі та інших містах Грузії відбуваються масові акції протесту з нагоди 100 днів антиурядових виступів. Демонстранти вимагають дострокових парламентських виборів та звільнення затриманих активістів.

Новини Світу • 7 березня, 19:15 • 23054 перегляди

Снігова стихія в Грузії: у курортному Батумі зупинилися автобуси, закриті школи та аеропорт

Західна Грузія потерпає від сильних снігопадів, у Батумі висота снігу перевищила 50 см, у гірській Аджарії - близько метра. Скасовано навчання в школах, порушено транспортне сполучення та комунальні послуги.

Новини Світу • 24 лютого, 14:30 • 27620 перегляди

Європарламент ухвалив резолюцію щодо Грузії та визнав Зурабішвілі легітимною

Європарламент ухвалив резолюцію щодо Грузії, визнавши Саломе Зурабішвілі легітимною президенткою. Депутати закликають ввести санкції проти правлячої партії та провести нові парламентські вибори.

Новини Світу • 13 лютого, 15:21 • 55898 перегляди

Протест у Тбілісі: поліція затримала демонстрантів біля парламенту

У центрі Тбілісі поліція затримала протестувальників, включаючи політика Левана Гогічаїшвілі, через блокування проспекту Руставелі.

Новини Світу • 10 лютого, 22:00 • 25408 перегляди

До 60 діб за критику чиновників у соцмережах: у Грузії чекають на нові репресії проти протестувальників

Парламент Грузії ухвалив жорсткі обмеження на протести та критику влади. Нові закони передбачають тюремне ув'язнення за пости в соцмережах, образу чиновників та організацію мітингів.

Новини Світу • 8 лютого, 15:55 • 30677 перегляди

Жінки-протестувальниці у Тбілісі розповіли про домагання з боку поліції

Під час протесту 2 лютого у Тбілісі поліцейські масово піддавали жінок сексуальним домаганням та зневажливим коментарям. Правоохоронці були в масках без розпізнавальних знаків, жодного винного не встановлено.

Новини Світу • 8 лютого, 14:26 • 32030 перегляди

Поліція затримала понад 20 учасників опозиційної акції у Тбілісі

У Тбілісі поліція затримала понад 20 учасників антиурядової акції, включаючи колишнього мера та опозиційних лідерів. Протестувальники намагалися заблокувати в'їзд до міста, що призвело до сутичок з правоохоронцями.

Новини Світу • 2 лютого, 19:27 • 28224 перегляди

У Грузії поліція продовжує обшуки у громадських активістів

У Тбілісі правоохоронці провели обшуки у помешканнях активістів протестного руху, включаючи засновників групи Daitove. В одного з активістів вилучили техніку, гроші та протестну символіку.

Новини Світу • 1 лютого, 19:13 • 31308 перегляди

Прем’єр Словаччини звинуватив "Грузинський легіон" у причетності до протестів: в ГУР відповіли

Головне управління розвідки заявило про відсутність "Грузинського національного легіону" у своїй структурі. ГУР відкинуло звинувачення Роберта Фіцо щодо організації протестів у Словаччині.

Політика • 1 лютого, 08:59 • 36692 перегляди

У Грузії анонсували марші солідарності із затриманими під час протестів

У п'яти містах Грузії сьогодні відбудуться акції на підтримку в'язнів совісті. Учасники всіх маршів зберуться біля парламенту, такі акції проводитимуться щоп'ятниці.

Новини Світу • 24 січня, 13:52 • 23046 перегляди

ПАРЄ направила до Грузії місію для оцінки прав людини на тлі політичної кризи: що відомо

Моніторинговий комітет ПАРЄ проводить оцінку виконання Грузією міжнародних зобов'язань на тлі політичної кризи. Делегація зустрілася з владою, опозицією та відвідала ув'язнених активістів.

Новини Світу • 16 січня, 15:46 • 30402 перегляди

У Тбілісі затримали до 10 протестувальників біля ресторану, де судді намагалися провести корпоратив

Поліція Грузії затримала близько 20 осіб під час протестів минулої доби. Дев'ять осіб затримано у Тбілісі, біля ресторану, де судді проводили корпоратив, ще вісім - у Батумі.

Новини Світу • 13 січня, 08:51 • 23256 перегляди

Грузини знову вийшли на проспект Руставелі: що відбувається у Тбілісі

У Тбілісі тривають 40-денні проєвропейські протести з вимогами звільнення затриманих та нових парламентських виборів. На Святвечір мітингувальники провели акцію зі свічками, а 15 січня планується загальнонаціональний страйк.

Новини Світу • 6 січня, 22:32 • 24480 перегляди

Грузія видворяє іноземців, які брали участь у протестах проти заморожування вступу до ЄС

МВС Грузії розпочало процедуру видворення 91 іноземця, серед яких 25 учасників протестів проти заморожування переговорів щодо вступу до ЄС. 10 осіб вже покинули територію країни.

Новини Світу • 4 січня, 11:15 • 27928 перегляди

У Грузії зустріли Новий рік масовим проєвропейським мітингом

Десятки тисяч проєвропейських демонстрантів відсвяткували Новий рік біля парламенту Грузії, продовжуючи протести проти уряду. Президент Саломе Зурабішвілі приєдналася до протестувальників, відмовившись передати владу наступнику.

Новини Світу • 1 січня, 07:22 • 25913 перегляди

Протестний Новий рік на проспекті Руставелі в Тбілісі: закликають приходити зі смачною їжею і вже встановлюють величезний стіл

У столиці Грузії заплановано серію протестних акцій у новорічну ніч із вимогою нових виборів. Учасники збиратимуть гуманітарну допомогу для нужденних і проведуть кілька маршів на проспекті Руставелі.

Новини Світу • 31 грудня, 19:52 • 24625 перегляди

Новий президент Грузії підписав спірні закони в день інавгурації

Міхеїл Кавелашвілі склав присягу як новий президент Грузії та підписав низку суперечливих законів. Попередня президентка Саломе Зурабішвілі та опозиція не визнають легітимність його обрання та підписаних законів.

Новини Світу • 30 грудня, 12:40 • 22171 перегляди

У Грузії опозиція вийшла на протест проти інавгурації президента, є затримані

У Тбілісі відбулась інавгурація Міхеіла Кавелашвілі на посаду президента Грузії, яку супроводжували протести.

Новини Світу • 29 грудня, 17:23 • 26729 перегляди

Поліція затримала активістів біля парламенту Грузії

У центрі Тбілісі поліція вступила в сутички з учасниками антиурядового мітингу проти легітимності президента Кавелашвілі. Під час зіткнень постраждав один демонстрант, кількість затриманих невідома.

Новини Світу • 29 грудня, 11:52 • 24879 перегляди

Президентка Грузії Зурабішвілі покидає палац перед інавгурацією наступника

Саломе Зурабішвілі оголосила про добровільний вихід з президентського палацу Орбеліані в Тбілісі. Вона назвала майбутню інавгурацію нового президента Михайла Кавелашвілі "пародією" та заявила про незмінну відданість країні.

Новини Світу • 29 грудня, 08:19 • 23698 перегляди

Зурабішвілі заявила, що залишається у резиденції Президента країни

Саломе Зурабішвілі заявила, що залишається в президентському палаці Орбеліані в Тбілісі напередодні інавгурації нового президента. Вона не визнає результати президентських виборів від 14 грудня, на яких переміг Міхеїл Кавелашвілі.

Політика • 28 грудня, 20:45 • 37186 перегляди

У Тбілісі жінки вийшли на протестний марш. На одну з учасниць напав прихильник "Грузинської мрії"

У Тбілісі та трьох інших містах Грузії пройшли жіночі протестні марші "За Грузію". Під час маршу в Тбілісі невідомий напав на учасницю, а президентка Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальниць.

Новини Світу • 25 грудня, 18:35 • 23545 перегляди

Криза у Грузії поглиблюється: Зурабішвілі оголосила про створення ради з підготовки нових виборів

Саломе Зурабішвілі оголосила про створення ради для підготовки нових парламентських виборів. Президент попередила "Грузинську мрію", що якщо угоди не буде досягнуто до 29 грудня, режим впаде.

Новини Світу • 24 грудня, 19:11 • 24014 перегляди