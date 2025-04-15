У багатьох містах Грузії вночі зникло світло, включно з Тбілісі. Причиною стала велика аварія в електромережах, об'єкти перейшли на генератори.
9 квітня – День національної єдності Грузії, річниця трагічних подій 1989 року. Також відзначають день Черчилля та антикваріату.
Сейсмоцентр зафіксував землетрус у Грузії магнітудою 3. 6. Епіцентр знаходився за 4 км від Тбілісі, в Тетрицкаройському муніципалітеті, на глибині 24 км.
Французькому фотожурналісту Жерому Шобо, що висвітлював протести в Тбілісі, відмовили у в'їзді до Грузії. RSF засудила це рішення, вважаючи це покаранням за висвітлення проєвропейських демонстрацій.
Грузинські фотографи засудили перемогу фотографа ТАСС на World Press Photo за серію про протести в Тбілісі. Вони вважають це образою, враховуючи підтримку ТАСС агресії рф.
Поліція затримала трьох осіб біля парламенту Грузії. Студентки намагалися поставити стільці для мітингувальників, що спровокувало суперечки та затримання.
Михайла Саакашвілі засудили до дев’яти років позбавлення волі у «справі про піджаки». Його визнали винним у розтраті 9 млн ларі з держбюджету на особисті цілі.
У Тбілісі та інших містах Грузії відбуваються масові акції протесту з нагоди 100 днів антиурядових виступів. Демонстранти вимагають дострокових парламентських виборів та звільнення затриманих активістів.
Західна Грузія потерпає від сильних снігопадів, у Батумі висота снігу перевищила 50 см, у гірській Аджарії - близько метра. Скасовано навчання в школах, порушено транспортне сполучення та комунальні послуги.
Європарламент ухвалив резолюцію щодо Грузії, визнавши Саломе Зурабішвілі легітимною президенткою. Депутати закликають ввести санкції проти правлячої партії та провести нові парламентські вибори.
У центрі Тбілісі поліція затримала протестувальників, включаючи політика Левана Гогічаїшвілі, через блокування проспекту Руставелі.
Парламент Грузії ухвалив жорсткі обмеження на протести та критику влади. Нові закони передбачають тюремне ув'язнення за пости в соцмережах, образу чиновників та організацію мітингів.
Під час протесту 2 лютого у Тбілісі поліцейські масово піддавали жінок сексуальним домаганням та зневажливим коментарям. Правоохоронці були в масках без розпізнавальних знаків, жодного винного не встановлено.
У Тбілісі поліція затримала понад 20 учасників антиурядової акції, включаючи колишнього мера та опозиційних лідерів. Протестувальники намагалися заблокувати в'їзд до міста, що призвело до сутичок з правоохоронцями.
У Тбілісі правоохоронці провели обшуки у помешканнях активістів протестного руху, включаючи засновників групи Daitove. В одного з активістів вилучили техніку, гроші та протестну символіку.
Головне управління розвідки заявило про відсутність "Грузинського національного легіону" у своїй структурі. ГУР відкинуло звинувачення Роберта Фіцо щодо організації протестів у Словаччині.
У п'яти містах Грузії сьогодні відбудуться акції на підтримку в'язнів совісті. Учасники всіх маршів зберуться біля парламенту, такі акції проводитимуться щоп'ятниці.
Моніторинговий комітет ПАРЄ проводить оцінку виконання Грузією міжнародних зобов'язань на тлі політичної кризи. Делегація зустрілася з владою, опозицією та відвідала ув'язнених активістів.
Поліція Грузії затримала близько 20 осіб під час протестів минулої доби. Дев'ять осіб затримано у Тбілісі, біля ресторану, де судді проводили корпоратив, ще вісім - у Батумі.
У Тбілісі тривають 40-денні проєвропейські протести з вимогами звільнення затриманих та нових парламентських виборів. На Святвечір мітингувальники провели акцію зі свічками, а 15 січня планується загальнонаціональний страйк.
МВС Грузії розпочало процедуру видворення 91 іноземця, серед яких 25 учасників протестів проти заморожування переговорів щодо вступу до ЄС. 10 осіб вже покинули територію країни.
Десятки тисяч проєвропейських демонстрантів відсвяткували Новий рік біля парламенту Грузії, продовжуючи протести проти уряду. Президент Саломе Зурабішвілі приєдналася до протестувальників, відмовившись передати владу наступнику.
У столиці Грузії заплановано серію протестних акцій у новорічну ніч із вимогою нових виборів. Учасники збиратимуть гуманітарну допомогу для нужденних і проведуть кілька маршів на проспекті Руставелі.
Міхеїл Кавелашвілі склав присягу як новий президент Грузії та підписав низку суперечливих законів. Попередня президентка Саломе Зурабішвілі та опозиція не визнають легітимність його обрання та підписаних законів.
У Тбілісі відбулась інавгурація Міхеіла Кавелашвілі на посаду президента Грузії, яку супроводжували протести.
У центрі Тбілісі поліція вступила в сутички з учасниками антиурядового мітингу проти легітимності президента Кавелашвілі. Під час зіткнень постраждав один демонстрант, кількість затриманих невідома.
Саломе Зурабішвілі оголосила про добровільний вихід з президентського палацу Орбеліані в Тбілісі. Вона назвала майбутню інавгурацію нового президента Михайла Кавелашвілі "пародією" та заявила про незмінну відданість країні.
Саломе Зурабішвілі заявила, що залишається в президентському палаці Орбеліані в Тбілісі напередодні інавгурації нового президента. Вона не визнає результати президентських виборів від 14 грудня, на яких переміг Міхеїл Кавелашвілі.
У Тбілісі та трьох інших містах Грузії пройшли жіночі протестні марші "За Грузію". Під час маршу в Тбілісі невідомий напав на учасницю, а президентка Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальниць.
Саломе Зурабішвілі оголосила про створення ради для підготовки нових парламентських виборів. Президент попередила "Грузинську мрію", що якщо угоди не буде досягнуто до 29 грудня, режим впаде.