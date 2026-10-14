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Що святкують 14 жовтня в Україні та світі

Київ • УНН

 • 2390 перегляди

14 жовтня відзначають дні стандартизації, екологічної освіти, здоров’я хребта та охорони праці. За церковними календарями вшановують святих і Покрову.

Що святкують 14 жовтня в Україні та світі

14 жовтня у світі відзначають Всесвітній день стандартизації та Всесвітній день екологічної освіти, У церковному календарі за новим стилем вшановують святих мучеників Назарія, Гервасія, Протасія та Келсія, преподобну Параскеву Сербську і преподобного Миколу Святошу, а за старим стилем відзначають велике свято Покрови Пресвятої Богородиці, пише УНН.

Всесвітній день стандартизації (World Standards Day)

Офіційна дата, встановлена у 1970 році на згадку про 14 жовтня 1946 року, коли в Лондоні відкрилася перша конференція національних організацій зі стандартизації, що поклала початок створенню Міжнародної організації зі стандартизації.

Подія об'єднує зусилля ISO, IEC, тобто Міжнародної електротехнічної комісії, та ITU, Міжнародного союзу електрозв'язку, задля висвітлення ролі єдиних технічних норм, протоколів і вимог якості у глобальній торгівлі, безпеці споживачів.

Всесвітній день екологічної освіти (World Environmental Education Day)

Дата започаткована у 1972 році під час Конференції ООН з навколишнього середовища у Стокгольмі та закріплена на конференції ЮНЕСКО і ЮНЕП у Тбілісі в 1977 році.

Головна мета дня - підвищення екологічної свідомості населення, впровадження програм сталого розвитку в навчальних закладах, збереження біорізноманіття та формування у суспільства дбайливого ставлення до природних ресурсів і клімату планети.

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Всесвітній день здоров'я хребта / Всесвітній день спини (World Spine Day)

Медична ініціатива під егідою Всесвітньої федерації хіропрактики за підтримки міжнародних ортопедичних організацій. Подія привертає увагу до широкої розповсюдженості захворювань хребта, м'язово-скелетних порушень і хронічних болів у спині.

День наголошує на важливості фізичної активності, правильної постави на робочому місці, ергономіки та профілактики сидячого способу життя.

Міжнародний день інспектора з охорони праці (International Safety Officer)

Професійна дата, присвячена фахівцям, які забезпечують контроль за дотриманням техніки безпеки, охороною здоров'я робітників та запобіганням виробничому травматизму на підприємствах і будівництвах по всьому світу.

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День пам'яті святих мучеників Назарія, Гервасія, Протасія та Келсія

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святих мучеників Назарія, Гервасія, Протасія та Келсія, які постраждали за християнську віру в Мілані у I столітті за панування імператора Нерона.

Також цього дня згадують преподобну Параскеву Сербську — аскетку, яка подвизалася в Йорданській долині, відому молитовним мовчанням і чудесами, та преподобного Миколу Святошу, який відмовився від княжого престолу й багатства та прийняв чернечий постриг у Києво-Печерській лаврі.  

За старим календарем віряни відзначають велике велике свято - Покров Пресвятої Богородиці. Свято встановлене на згадку про явлення Божої Матері у Влахернському храмі Константинополя у X столітті, коли Вона розпростерла свій омофор над молящимися людьми та захистила місто від ворожої облоги.

Також за старим стилем згадують преподобного Романа Солодкоспівця - видатного візантійського церковного гімнографа й автора багатьох кондаків.

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Олександра Месенко

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