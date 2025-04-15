J. Д. Венс

Зеленський знову на обкладинці Time: картини в Офісі Президента і символіка війни

Володимир Зеленський з'явився на обкладинці Time з матеріалом про суперечки з Трампом, зустріч з Венсом та майбутнє України у війні. В ОП помітно картини про перемогу.