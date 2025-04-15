J. Д. Венс

Під час прийому команди Університету штату Огайо, Джей Ді Венс ледь не впустив кубок переможців. Трофей врятували гравці команди.
США та Іран проведуть переговори щодо ядерної програми в Римі 19 квітня. Минулого тижня сторони провели зустріч в Омані, оцінивши її як конструктивну.
Полковницю Сюзанну Меєрс звільнили з бази Пітуффік після листа, де вона дистанціювалася від критики Данії віце-президентом Венсом. Її коментарі, що не відображали позицію бази, призвели до втрати довіри.
Держсекретар Рубіо заявив, що США не планують анексувати Гренландію, наголошуючи на повазі до самовизначення гренландців. Він закликав Данію зосередитися на бажанні Гренландії до незалежності.
Президент США натякнув, що готовий піти на поступки щодо мит, якщо Китай дозволить ByteDance продати TikTok. Адміністрація Трампа близька до угоди з інвесторами.
Amazon і засновник OnlyFans Тім Стоклі виявили інтерес до придбання TikTok, оскільки наближається дедлайн для пошуку покупця у США. Це відбувається на тлі занепокоєнь щодо зв'язків застосунку з Китаєм.
Дональд Трамп планує запровадити імпортні мита, що може призвести до торговельної війни. Європа готується до відповіді, розглядаючи захист власних економічних інтересів.
Єнс-Фредерік Нільсен наголосив на важливості співпраці з Данією на шляху до суверенітету. Гренландія зацікавлена у партнерстві з США у сферах торгівлі та безпеки, але виключає інтеграцію.
ВМС ЗСУ заявили, що Україна відповість на порушення росією перемир'я в Чорному морі. Для Києва важливе припинення обстрілів інфраструктури портів та безпека зернового коридору.
Дональд Трамп заявив, що існують способи обійти конституційне обмеження на два терміни. Він не виключив балотування на третій термін, але не розкрив деталі.
Дональд Трамп може обіймати посаду президента США до 2037 року, використовуючи лазівку в 22-й поправці Конституції. Для цього йому потрібно стати віцепрезидентом, а президент має піти у відставку.
За тиждень росія випустила понад 1000 ударних дронів, 9 ракет та 1310 авіабомб. Зеленський закликав США, Європу та союзників відреагувати на терор.
Президент США не планує звільнень після витоку інформації про плани ударів по хуситах в Ємені через додавання журналіста в секретний чат Signal. Трамп назвав це "полюванням на відьом".
Дональд Трамп заявив, що анексія Гренландії неминуча, можливо, без військової сили. Він додав, що країна важлива для міжнародної безпеки.
Віце-президент США натякнув Трампу, що раднику Майку Волцу пора піти після скандалу з чатом Signal. Незважаючи на гнів, Волтц поки що залишається на посаді, але його майбутнє під питанням.
Україна стурбована контролем США над інвестиціями та вимогою відшкодування допомоги. Київ наполягає на внесенні змін до проєкту угоди, щоб не підірвати вступ до ЄС.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО зробив заяву після слів віцепрезидента США щодо "припинення вогню", наголосивши, що реальність не вийде заперечувати.
Прем'єр-міністр Данії відповіла на звинувачення віцепрезидента США щодо недостатнього захисту Гренландії. Міністр закордонних справ Данії розкритикував США за тон.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив про нібито "припинення вогню" в енергетичній інфраструктурі та прогрес в угоді щодо безпечного судноплавства в Чорному морі.
Опитування показало, що 85% жителів Гренландії виступають проти приєднання до США. Тим часом, менше 30% американців підтримують цю ідею.
Віце-президент США заявив у Гренландії, що країна має значення для світової безпеки. За словами Венса, для посилення позицій США військова сила не потрібна.
Джей Ді Венс приєднається до дружини Уші Венс у Гренландії, щоб "відвідати космічну базу" та "оцінити безпеку" в Арктиці.
У листуванні чиновники США висловили зневагу до європейських союзників, вважаючи, що вони "безоплатно користуються" допомогою США в боротьбі з хуситами в Ємені, плануючи перекласти на них витрати.
Президент України Володимир Зеленський запросив віцепрезидента США Джей Ді Венса відвідати Україну під час війни.
Володимир Зеленський з'явився на обкладинці Time з матеріалом про суперечки з Трампом, зустріч з Венсом та майбутнє України у війні. В ОП помітно картини про перемогу.
Держсекретар США Марко Рубіо звинуватив CNN у поширенні неправдивої інформації про його можливе лобіювання посади держсекретаря та вплив Стіва Віткоффа.
Джей Ді Венс продав будинок в Александрії за 1,87 мільйона доларів, отримавши прибуток у 228 025 доларів. Він також володіє будинком у Вашингтоні, який здає в оренду.
Великі інвестори ByteDance вивчають угоду з Oracle, щоб запевнити США у відсутності контролю Китаю над TikTok. Інвестори прагнуть викупити китайські частки та захистити дані користувачів.
Дії Трампа впливають на міжнародну політику, викликаючи побоювання в Україні щодо підтримки. Перші рішення включали кадрові зміни та скасування деяких рішень Байдена.
Розмова між Трампом і путіним триває вже півтори години. Віце-президент США Венс і держсекретар Рубіо перебувають у Білому домі на тлі розмови.