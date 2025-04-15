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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21376 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193644 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76971 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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J. Д. Венс

Американський політик
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Віцепрезидент США ледь не впустив трофей національного чемпіонату під час святкування в Білому домі

Під час прийому команди Університету штату Огайо, Джей Ді Венс ледь не впустив кубок переможців. Трофей врятували гравці команди.

Новини Світу • 09:29 • 3678 перегляди

Вашингтон і Тегеран повертаються до діалогу: новий раунд ядерних переговорів заплановано в Римі 19 квітня

США та Іран проведуть переговори щодо ядерної програми в Римі 19 квітня. Минулого тижня сторони провели зустріч в Омані, оцінивши її як конструктивну.

Новини Світу • 14 квітня, 11:57 • 5676 перегляди

Командирку бази США у Гренландії звільнили за "підрив" авторитету Венса

Полковницю Сюзанну Меєрс звільнили з бази Пітуффік після листа, де вона дистанціювалася від критики Данії віце-президентом Венсом. Її коментарі, що не відображали позицію бази, призвели до втрати довіри.

Політика • 11 квітня, 13:09 • 10154 перегляди

Рубіо заявив, що США не говорили про анексію Гренландії

Держсекретар Рубіо заявив, що США не планують анексувати Гренландію, наголошуючи на повазі до самовизначення гренландців. Він закликав Данію зосередитися на бажанні Гренландії до незалежності.

Новини Світу • 4 квітня, 11:44 • 7707 перегляди

Трамп пропонує пом'якшення мита Китаю в обмін на схвалення продажу TikTok

Президент США натякнув, що готовий піти на поступки щодо мит, якщо Китай дозволить ByteDance продати TikTok. Адміністрація Трампа близька до угоди з інвесторами.

Новини Світу • 4 квітня, 05:48 • 5180 перегляди

Дедлайн близько: Amazon та засновник OnlyFans долучилися до боротьби за TikTok у США

Amazon і засновник OnlyFans Тім Стоклі виявили інтерес до придбання TikTok, оскільки наближається дедлайн для пошуку покупця у США. Це відбувається на тлі занепокоєнь щодо зв'язків застосунку з Китаєм.

Новини Світу • 3 квітня, 07:00 • 7241 перегляди

Трамп вирішує фінальні деталі щодо мит: лідери Європи готуються до тарифних воєн з США

Дональд Трамп планує запровадити імпортні мита, що може призвести до торговельної війни. Європа готується до відповіді, розглядаючи захист власних економічних інтересів.

Новини Світу • 1 квітня, 07:02 • 17605 перегляди

Прем'єр Гренландії заявив про прагнення до незалежності та партнерство з Данією

Єнс-Фредерік Нільсен наголосив на важливості співпраці з Данією на шляху до суверенітету. Гренландія зацікавлена у партнерстві з США у сферах торгівлі та безпеки, але виключає інтеграцію.

Новини Світу • 31 березня, 23:34 • 11135 перегляди

Що робитиме Україна, якщо рф порушить перемир'я в Чорному морі: відповідь ВМС ЗСУ

ВМС ЗСУ заявили, що Україна відповість на порушення росією перемир'я в Чорному морі. Для Києва важливе припинення обстрілів інфраструктури портів та безпека зернового коридору.

Війна • 30 березня, 22:16 • 13899 перегляди

"Я не жартую": Трамп натякнув на можливість балотуватися на третій термін

Дональд Трамп заявив, що існують способи обійти конституційне обмеження на два терміни. Він не виключив балотування на третій термін, але не розкрив деталі.

Політика • 30 березня, 21:10 • 27174 перегляди

Трамп може бути президентом США до 2037 року: знайдено лазівку в Конституції - Daily Mail

Дональд Трамп може обіймати посаду президента США до 2037 року, використовуючи лазівку в 22-й поправці Конституції. Для цього йому потрібно стати віцепрезидентом, а президент має піти у відставку.

Політика • 30 березня, 12:45 • 55154 перегляди

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

За тиждень росія випустила понад 1000 ударних дронів, 9 ракет та 1310 авіабомб. Зеленський закликав США, Європу та союзників відреагувати на терор.

Війна • 30 березня, 11:03 • 163210 перегляди

Трамп заявив, що не буде нікого звільняти через витік у чаті Signal

Президент США не планує звільнень після витоку інформації про плани ударів по хуситах в Ємені через додавання журналіста в секретний чат Signal. Трамп назвав це "полюванням на відьом".

Новини Світу • 30 березня, 07:28 • 40404 перегляди

Трамп про плани анексувати Гренландію: ми отримаємо її 100%

Дональд Трамп заявив, що анексія Гренландії неминуча, можливо, без військової сили. Він додав, що країна важлива для міжнародної безпеки.

Новини Світу • 30 березня, 06:47 • 33912 перегляди

Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

Віце-президент США натякнув Трампу, що раднику Майку Волцу пора піти після скандалу з чатом Signal. Незважаючи на гнів, Волтц поки що залишається на посаді, але його майбутнє під питанням.

Політика • 29 березня, 18:15 • 41799 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

Україна стурбована контролем США над інвестиціями та вимогою відшкодування допомоги. Київ наполягає на внесенні змін до проєкту угоди, щоб не підірвати вступ до ЄС.

Економіка • 29 березня, 17:57 • 340708 перегляди

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО зробив заяву після слів віцепрезидента США щодо "припинення вогню", наголосивши, що реальність не вийде заперечувати.

Війна • 29 березня, 14:13 • 136312 перегляди

"Посилання віцепрезидента невірне": прем'єрка Данії відреагувала на критику США щодо Гренландії

Прем'єр-міністр Данії відповіла на звинувачення віцепрезидента США щодо недостатнього захисту Гренландії. Міністр закордонних справ Данії розкритикував США за тон.

Новини Світу • 29 березня, 12:39 • 20400 перегляди

Припинення вогню в торговельному секторі Чорного моря "майже досягнуто", вважає віцепрезидент США 

Віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив про нібито "припинення вогню" в енергетичній інфраструктурі та прогрес в угоді щодо безпечного судноплавства в Чорному морі.

Війна • 29 березня, 11:59 • 33591 перегляди

85% проти: гренландці не підтримують приєднання до США

Опитування показало, що 85% жителів Гренландії виступають проти приєднання до США. Тим часом, менше 30% американців підтримують цю ідею.

Новини Світу • 29 березня, 07:53 • 13127 перегляди

Гренландія важлива для безпеки світу, військова сила не знадобиться - Венс

Віце-президент США заявив у Гренландії, що країна має значення для світової безпеки. За словами Венса, для посилення позицій США військова сила не потрібна.

Новини Світу • 28 березня, 19:38 • 25652 перегляди

Віцепрезидент США Венс зібрався до Гренландії разом з дружиною: там уже розкритикували візит

Джей Ді Венс приєднається до дружини Уші Венс у Гренландії, щоб "відвідати космічну базу" та "оцінити безпеку" в Арктиці.

Новини Світу • 26 березня, 07:39 • 12237 перегляди

Витік секретного чату команди Трампа підтверджує побоювання європейських союзників - Bloomberg

У листуванні чиновники США висловили зневагу до європейських союзників, вважаючи, що вони "безоплатно користуються" допомогою США в боротьбі з хуситами в Ємені, плануючи перекласти на них витрати.

Політика • 25 березня, 07:08 • 43195 перегляди

Зеленський закликав віцепрезидента США переглянути рішення щодо візиту в Україну

Президент України Володимир Зеленський запросив віцепрезидента США Джей Ді Венса відвідати Україну під час війни.

Війна • 24 березня, 14:12 • 27595 перегляди

Зеленський знову на обкладинці Time: картини в Офісі Президента і символіка війни

Володимир Зеленський з'явився на обкладинці Time з матеріалом про суперечки з Трампом, зустріч з Венсом та майбутнє України у війні. В ОП помітно картини про перемогу.

Війна • 24 березня, 13:59 • 11937 перегляди

Рубіо розкритикував CNN за нібито "поширення пліток" про нього і Віткоффа

Держсекретар США Марко Рубіо звинуватив CNN у поширенні неправдивої інформації про його можливе лобіювання посади держсекретаря та вплив Стіва Віткоффа.

Новини Світу • 22 березня, 15:35 • 24077 перегляди

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Джей Ді Венс продав будинок в Александрії за 1,87 мільйона доларів, отримавши прибуток у 228 025 доларів. Він також володіє будинком у Вашингтоні, який здає в оренду.

Новини Світу • 22 березня, 09:42 • 169116 перегляди

Американські інвестори ByteDance вивчають угоду по TikTok, щоб заспокоїти Трампа - FT

Великі інвестори ByteDance вивчають угоду з Oracle, щоб запевнити США у відсутності контролю Китаю над TikTok. Інвестори прагнуть викупити китайські частки та захистити дані користувачів.

Економіка • 22 березня, 07:32 • 27675 перегляди
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Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Дії Трампа впливають на міжнародну політику, викликаючи побоювання в Україні щодо підтримки. Перші рішення включали кадрові зміни та скасування деяких рішень Байдена.

Політика • 20 березня, 08:24 • 260843 перегляди

Розмова Трампа та путіна триває вже 1,5 години - Білий дім

Розмова між Трампом і путіним триває вже півтори години. Віце-президент США Венс і держсекретар Рубіо перебувають у Білому домі на тлі розмови.

Політика • 18 березня, 15:42 • 21514 перегляди