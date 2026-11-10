Іран висунув США 7 умов для відновлення переговорів, чого вимагає Тегеран

Іран відмовляється від переговорів зі Сполученими Штатами, доки Вашингтон не зробить практичних кроків для виконання 7 вимог Тегерана. Серед них – скасування санкцій, припинення бойових дій та визнання іранського суверенітету над Ормузькою протокою. Про це повідомляє Press TV із посиланням на високопоставленого іранського посадовця, пише УНН.

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За словами чиновника, Іран передав свої умови американській стороні через посередників. Тегеран наполягає на припиненні бойових дій на всіх фронтах, скасуванні американських санкцій і військово-морської блокади, а також розморожуванні іранських активів.

Крім того, іранська влада вимагає компенсації збитків, завданих під час війни, та визнання свого суверенітету над Ормузькою протокою.

Чи відбудеться зустріч представників США та Ірану

Заява іранського посадовця пролунала на тлі повідомлень ЗМІ про можливу зустріч секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсена Резаї з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у столиці Катару Досі.

Однак представник Тегерана заперечив підготовку таких переговорів, наголосивши, що наразі жодних зустрічей з американською стороною не заплановано.

За його словами, Іран не повернеться до переговорного процесу без конкретних дій Вашингтона щодо виконання висунутих умов.

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