Українські виробники розробляють недорогі ракети-перехоплювачі для боротьби з російськими реактивними безпілотниками, однак ключовим завданням залишається налагодження їхнього масового виробництва. Про це заявив керівник військового відділу Благодійного фонду Сергія Притули Богдан Данилів в інтерв'ю литовському мовнику LRT, пише УНН.

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За словами експерта, напередодні зими одними з найбільших загроз для України залишаються реактивні безпілотники та балістичні ракети. Ситуацію ускладнюють нестабільні постачання ракет Patriot, нестача сучасних комплексів ППО та значні ресурси, необхідні для обслуговування різних систем озброєння.

Данилів наголосив, що Україна вже працює над власними засобами протидії російським реактивним дронам. Однак створення доступного перехоплювача без можливості його серійного виробництва не розв'яже проблему.

Європейська бюрократія гальмує оборонні розробки

Однією з головних перешкод у співпраці України з європейськими оборонними компаніями Данилів назвав надмірну бюрократію. За його словами, процедури випробувань, погодження технічних вимог та державних закупівель іноді розтягуються на роки.

Експерт також наголосив на необхідності розвитку власних протибалістичних систем, хоча їхнє створення може тривати кілька років. Зокрема, продовжується робота над спільною з європейськими партнерами системою "Фрея".

Водночас Данилів попередив, що через систематичні російські удари по енергетичній інфраструктурі майбутня зима може виявитися для України значно складнішою за попередню.

Замість дорогих зенітних ракет Україна може отримати новий засіб боротьби з реактивними дронами