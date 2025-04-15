Білл Клінтон

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 20097 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 136333 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 126144 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 127655 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 125956 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 128294 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 192831 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76817 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164056 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115450 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.8м/с
21%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 37947 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 48953 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 50152 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 39973 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 22927 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 1394 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 16651 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 39994 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 50175 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 136286 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 2020 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 10628 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 12779 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 108604 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 110266 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Люди

Білл Клінтон

Президент США з 1993 по 2001 рік
Новини по темi

У Білому домі портрет Обами замінили картиною Трампа після замаху

В Білому домі портрет Барака Обами перемістили у Східну кімнату. На його місце встановили картину Дональда Трампа, на якій він з кулаком догори після замаху.

Новини Світу • 12 квітня, 08:57 • 4930 перегляди

Трамп змінює мовну політику США: що означає новий указ про англійську

Дональд Трамп підписав указ про надання англійській мові офіційного статусу в США. Документ скасовує обов'язкову мовну підтримку для громадян, які не володіють англійською.

Новини Світу • 2 березня, 01:39 • 105241 перегляди

Обама, Клінтон і Буш відмовились від інавгураційного обіду Трампа

Обама, Клінтон та Буш-молодший не відвідають традиційний інавгураційний обід новообраного президента Трампа. Всі троє, однак, будуть присутні на церемонії складання присяги.

Новини Світу • 16 січня, 09:55 • 23427 перегляди

Мішель Обама не буде присутня на інавгурації Трампа

Колишня перша леді США Мішель Обама не відвідає інавгурацію Дональда Трампа 20 січня. Барак Обама, подружжя Бушів та Клінтонів підтвердили свою присутність на церемонії.

Новини Світу • 15 січня, 00:41 • 28677 перегляди

У Вашингтоні прощаються з Джиммі Картером: хто з президентів США прийшов на церемонію

У Національному соборі Вашингтона проходить церемонія прощання з 39-м президентом США Джиммі Картером. На церемонії присутні Байден, Обама, Буш, Клінтон, Трамп та інші високопоставлені особи.

Політика • 9 січня, 21:22 • 28038 перегляди

Шестиденна церемонія прощання з Джиммі Картером почалася: жалобні заходи відбуватимуться до 9 січня

У Джорджії розпочався шестиденний державний похорон 39-го президента США Джиммі Картера. Церемонія завершиться 9 січня у Вашингтоні, де прощальну промову виголосить Джо Байден, очікується присутність усіх живих експрезидентів.

Новини Світу • 5 січня, 08:00 • 30316 перегляди

Голлівудські пари, що зберегли любов: секрети стосунків

Від Теда Денсона і Мері Стінберген до Джуді та Джеррі Шейндлін - історії найміцніших шлюбів Голлівуду. Зіркові пари діляться секретами, як зберегти кохання протягом десятиліть.

Новини Світу • 31 грудня, 16:15 • 105614 перегляди

Експрезидент США Білл Клінтон потрапив до лікарні

78-річного Білла Клінтона госпіталізували до медичного центру Джорджтауна через високу температуру та інфекцію. Стан експрезидента США стабільний, загрози життю немає.

Новини Світу • 24 грудня, 01:10 • 18929 перегляди

Трамп погрожує повернути контроль над Панамським каналом: президент Хосе Рауль Муліно відповів

Дональд Трамп погрожує вимагати повернення контролю над Панамським каналом, якщо Панама не знизить транзитні збори. Президент Панами Муліно заявив, що суверенітет каналу не підлягає обговоренню.

Новини Світу • 23 грудня, 09:30 • 16039 перегляди

Трамп може відмовитися від Венса на користь Ніккі Гейлі - колишній радник Клінтона

Колишній радник Клінтона припускає, що Трамп може відмовитися від Венса на користь Ніккі Гейлі як кандидата у віце-президенти. Це може бути спробою залучити виборців, що не визначилися, хоча сам Трамп публічно підтримує Венса.

Новини Світу • 26 липня, 08:35 • 17880 перегляди