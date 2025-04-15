Білл Клінтон

Трамп може відмовитися від Венса на користь Ніккі Гейлі - колишній радник Клінтона

Колишній радник Клінтона припускає, що Трамп може відмовитися від Венса на користь Ніккі Гейлі як кандидата у віце-президенти. Це може бути спробою залучити виборців, що не визначилися, хоча сам Трамп публічно підтримує Венса.