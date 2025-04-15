Білл Клінтон

В Білому домі портрет Барака Обами перемістили у Східну кімнату. На його місце встановили картину Дональда Трампа, на якій він з
кулаком догори після замаху.
Дональд Трамп підписав указ про надання англійській мові офіційного статусу в США. Документ скасовує обов'язкову мовну підтримку
для громадян, які не володіють англійською.
Обама, Клінтон та Буш-молодший не відвідають традиційний інавгураційний обід новообраного президента Трампа. Всі троє, однак,
будуть присутні на церемонії складання присяги.
Колишня перша леді США Мішель Обама не відвідає інавгурацію Дональда Трампа 20 січня. Барак Обама, подружжя Бушів та Клінтонів
підтвердили свою присутність на церемонії.
У Національному соборі Вашингтона проходить церемонія прощання з 39-м президентом США Джиммі Картером. На церемонії присутні Байден, Обама, Буш, Клінтон, Трамп та інші високопоставлені особи.
У Джорджії розпочався шестиденний державний похорон 39-го президента США Джиммі Картера. Церемонія завершиться 9 січня у
Вашингтоні, де прощальну промову виголосить Джо Байден, очікується присутність усіх живих експрезидентів.
Від Теда Денсона і Мері Стінберген до Джуді та Джеррі Шейндлін - історії найміцніших шлюбів Голлівуду. Зіркові пари діляться секретами, як зберегти кохання протягом десятиліть.
78-річного Білла Клінтона госпіталізували до медичного центру Джорджтауна через високу температуру та інфекцію. Стан експрезидента
США стабільний, загрози життю немає.
Дональд Трамп погрожує вимагати повернення контролю над Панамським каналом, якщо Панама не знизить транзитні збори. Президент Панами Муліно заявив, що суверенітет каналу не підлягає обговоренню.
Колишній радник Клінтона припускає, що Трамп може відмовитися від Венса на користь Ніккі Гейлі як кандидата у віце-президенти. Це
може бути спробою залучити виборців, що не визначилися, хоча сам Трамп публічно підтримує Венса.