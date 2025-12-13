У США проти Трампа подали позов через зведення бальної зали в Білому домі

$42.270.01
49.520.30
ukenru
01:49 • 8524 перегляди
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
12 грудня, 21:33 • 17906 перегляди
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF24
12 грудня, 18:15 • 24075 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
12 грудня, 17:00 • 24524 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
12 грудня, 13:33 • 29498 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
12 грудня, 13:09 • 36082 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 39934 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 47889 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37 • 36088 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 24632 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3м/с
67%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
армія рф повторно атакувала Одеський регіон: пошкоджено портову інфраструктуру, спалахнула пожежа12 грудня, 21:48 • 9556 перегляди
Американські спецпризначенці перехопили судно з Китаю до Ірану, вилучивши військовий вантаж01:18 • 11898 перегляди
У Туреччині археологи виявили яскраву фреску III століття із зображенням ІсусаPhoto02:48 • 8220 перегляди
Зруйновано 20 підстанцій: енергетики показали наслідки російської атаки Video04:32 • 12002 перегляди
Миколаївщина залишилася без світла після нічної атаки росіян - ОВА05:47 • 5130 перегляди
Публікації
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 19541 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 39928 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 35056 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 47885 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 80905 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Юлія Свириденко
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Одеська область
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 35056 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 27451 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 57891 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 48452 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 53201 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Lockheed Martin F-35 Lightning II

У США проти Трампа подали позов через зведення бальної зали в Білому домі

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Національний траст США з охорони історичної спадщини подав до суду на Дональда Трампа через будівництво бальної зали в Білому домі. Організація стверджує, що президент не має права змінювати історичний вигляд резиденції без дотримання встановлених процедур.

У США проти Трампа подали позов через зведення бальної зали в Білому домі

Національний траст США з охорони історичної спадщини ініціював масштабний судовий позов проти президента Дональда Трампа та його адміністрації з вимогою припинити будівництво бальної зали на території президентської резиденції. Про це повідомляє ABC News, передає УНН.

Деталі

Неприбуткова організація стверджує, що чинний президент не має права змінювати історичний вигляд Білого дому без дотримання встановлених процедур перевірки та врахування думки громадськості.

Жоден президент не має законного права зносити частини Білого дому без відповідної перевірки - ні президент Трамп, ні президент Байден, ні хто-небудь інший. І жоден президент не має законного права будувати бальну залу на державній території

- йдеться у заяві.

Активісти вимагають негайно призупинити роботи, які вже призвели до знесення Східного крила, поки не будуть отримані необхідні дозволи та проведені обов’язкові консультації з громадськістю.

Представляти інтереси пам'яткоохоронців у суді буде Грег Крейг, який раніше працював юристом у Білому домі за часів адміністрацій Білла Клінтона та Барака Обами.

Окрім президента, відповідачами у справі виступають Міністерство внутрішніх справ, Служба національних парків, Адміністрація загальних служб США, а також керівники цих відомств.

Нагадаємо

У жовтні 2025 року президент США Дональд Трамп повідомив про старт будівництва нового бального залу в Білому домі, який фінансується з приватних джерел. 

Американський лідер заявив, що планує назвати нову бальну залу Білого дому площею 90 тис. квадратних футів на свою честь. 

Глава Білого дому найняв нову архітектурну фірму Shalom Baranes Associates для нагляду за дизайном його нової бальної зали. Це сталося після розбіжностей з початковим дизайнером McCrery Architects щодо розміру та термінів проєкту.

У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали Трампа10.12.25, 08:53 • 41347 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
Білл Клінтон
Барак Обама
Дональд Трамп
Джо Байден