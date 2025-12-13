У США проти Трампа подали позов через зведення бальної зали в Білому домі
Національний траст США з охорони історичної спадщини подав до суду на Дональда Трампа через будівництво бальної зали в Білому домі. Організація стверджує, що президент не має права змінювати історичний вигляд резиденції без дотримання встановлених процедур.
Національний траст США з охорони історичної спадщини ініціював масштабний судовий позов проти президента Дональда Трампа та його адміністрації з вимогою припинити будівництво бальної зали на території президентської резиденції. Про це повідомляє ABC News, передає УНН.
Деталі
Неприбуткова організація стверджує, що чинний президент не має права змінювати історичний вигляд Білого дому без дотримання встановлених процедур перевірки та врахування думки громадськості.
Жоден президент не має законного права зносити частини Білого дому без відповідної перевірки - ні президент Трамп, ні президент Байден, ні хто-небудь інший. І жоден президент не має законного права будувати бальну залу на державній території
Активісти вимагають негайно призупинити роботи, які вже призвели до знесення Східного крила, поки не будуть отримані необхідні дозволи та проведені обов’язкові консультації з громадськістю.
Представляти інтереси пам'яткоохоронців у суді буде Грег Крейг, який раніше працював юристом у Білому домі за часів адміністрацій Білла Клінтона та Барака Обами.
Окрім президента, відповідачами у справі виступають Міністерство внутрішніх справ, Служба національних парків, Адміністрація загальних служб США, а також керівники цих відомств.
Нагадаємо
У жовтні 2025 року президент США Дональд Трамп повідомив про старт будівництва нового бального залу в Білому домі, який фінансується з приватних джерел.
Американський лідер заявив, що планує назвати нову бальну залу Білого дому площею 90 тис. квадратних футів на свою честь.
Глава Білого дому найняв нову архітектурну фірму Shalom Baranes Associates для нагляду за дизайном його нової бальної зали. Це сталося після розбіжностей з початковим дизайнером McCrery Architects щодо розміру та термінів проєкту.
