Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографіки
Київ • УНН
За 2025 рік росіяни використали понад 60 000 керованих авіабомб, близько 2 400 ракет та понад 100 000 дронів. Повітряна тривога лунала щонайменше 19 033 рази по всій Україні.
Впродовж 2025 року росія випустила по Україні понад 60 000 керованих авіабомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на благодійну ініціативу уряду України United 24.
Деталі
Ворог також використав близько 2 400 ракет різних типів та понад 100 000 дронів.
Повітряна тривога по всій Україні лунала щонайменше 19 033 рази. Статистика по регіонах виглядає наступним чином:
- Автономна Республіка Крим і місто Севастополь –
інформація відсутня;
- Вінницька область – 358 разів;
- Волинська область – 145 разів;
- Дніпропетровська область – 1658 разів;
- Донецька область – 1419 разів;
- Житомирська область – 393 рази;
- Закарпатська область – 126 разів;
- Запорізька область – 1807 разів;
- Івано-Франківська область – 133 рази;
- Київська область і місто Київ – 794 рази;
- Кіровоградська область – 942 рази;
- Луганська область – інформація відсутня;
- Львівська область – 140 разів;
- Миколаївська область – 928 разів;
- Одеська область – 845 разів;
- Полтавська область – 1284 рази;
- Рівненська область – 188 разів;
- Сумська область – 1793 рази;
- Тернопільська область – 152 рази;
- Харківська область – 2020 разів;
- Херсонська область – 1002 рази;
- Хмельницька область – 227 разів;
- Черкаська область – 876 разів;
- Чернівецька область – 142 рази;
- Чернігівська область – 1152 рази.
Щотижня над Україною фіксувалися тисячі повітряних цілей. Кожен день приносив нові руйнування й втрати серед мирного населення. Постійні атаки знищували об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури, перетворюючи життя людей на боротьбу за виживання
Долучитися до зборів на допомогу ППО можна за посиланням.
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росія не змінює намірів захопити Україну та занурити міста в "блекаути". Він наголосив на необхідності посилення протидії ворожим "шахедам" та формування дивізіонів безпілотних систем ППО.