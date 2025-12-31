Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографіки

$42.390.17
49.860.20
ukenru
12:36 • 84 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
10:25 • 4898 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
10:12 • 9194 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05 • 9192 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03 • 9996 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
07:11 • 11520 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 13577 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 26329 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 61339 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 41280 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
4м/с
83%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У краснодарському краї рф вибухи: горить ключовий вузол первинної переробки нафти на місцевому НПЗVideo31 грудня, 03:24 • 10629 перегляди
путін підписав закон, що дозволяє ігнорувати вироки міжнародних кримінальних інституцій: пояснення ЦПД31 грудня, 04:01 • 5898 перегляди
ISW: кремль відмовляється надавати докази атаки українських дронів на резиденцію путіна і навіть заперечує необхідність у цьому31 грудня, 04:30 • 14820 перегляди
Партизани показали знищення тепловоза у воронежі, що перевозив вантажі для окупантівVideo31 грудня, 05:31 • 8326 перегляди
У рф заявили про плани розширення буферної зони України за наказом путіна08:33 • 3806 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 51617 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 54302 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 49209 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 76496 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 73743 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Олексій Білошицький
Антоніу Гутерреш
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Донецька область
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку12:27 • 248 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo11:49 • 1396 перегляди
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 17888 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 61339 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання30 грудня, 13:45 • 28963 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
MIM-104 Patriot

Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографіки

Київ • УНН

 • 88 перегляди

За 2025 рік росіяни використали понад 60 000 керованих авіабомб, близько 2 400 ракет та понад 100 000 дронів. Повітряна тривога лунала щонайменше 19 033 рази по всій Україні.

Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографіки

Впродовж 2025 року росія випустила по Україні понад 60 000 керованих авіабомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на благодійну ініціативу уряду України United 24.

Деталі

Ворог також використав близько 2 400 ракет різних типів та понад 100 000 дронів.

Повітряна тривога по всій Україні лунала щонайменше 19 033 рази. Статистика по регіонах виглядає наступним чином:

  • Автономна Республіка Крим і місто Севастополь – інформація відсутня;
    • Вінницька область – 358 разів;
      • Волинська область – 145 разів;
        • Дніпропетровська область – 1658 разів;
          • Донецька область – 1419 разів;
            • Житомирська область – 393 рази;
              • Закарпатська область – 126 разів;
                • Запорізька область – 1807 разів;
                  • Івано-Франківська область – 133 рази;
                    • Київська область і місто Київ – 794 рази;
                      • Кіровоградська область – 942 рази;
                        • Луганська область – інформація відсутня;
                          • Львівська область – 140 разів;
                            • Миколаївська область – 928 разів;
                              • Одеська область – 845 разів;
                                • Полтавська область – 1284 рази;
                                  • Рівненська область – 188 разів;
                                    • Сумська область – 1793 рази;
                                      • Тернопільська область – 152 рази;
                                        • Харківська область – 2020 разів;
                                          • Херсонська область – 1002 рази;
                                            • Хмельницька область – 227 разів;
                                              • Черкаська область – 876 разів;
                                                • Чернівецька область – 142 рази;
                                                  • Чернігівська область – 1152 рази.

                                                    Щотижня над Україною фіксувалися тисячі повітряних цілей. Кожен день приносив нові руйнування й втрати серед мирного населення. Постійні атаки знищували об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури, перетворюючи життя людей на боротьбу за виживання

                                                     - йдеться в дописі.

                                                    Долучитися до зборів на допомогу ППО можна за посиланням.

                                                    Нагадаємо

                                                    Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росія не змінює намірів захопити Україну та занурити міста в "блекаути". Він наголосив на необхідності посилення протидії ворожим "шахедам" та формування дивізіонів безпілотних систем ППО.

                                                    Євген Устименко

                                                    СуспільствоВійна в Україні
                                                    Нерухомість
                                                    Графіки відключень електроенергії
                                                    Енергетика
                                                    Опалення
                                                    Повітряна тривога
                                                    Воєнний стан
                                                    Війна в Україні
                                                    Відключення світла
                                                    Блекаут 
                                                    Електроенергія
                                                    Чернівецька область
                                                    Львівська область
                                                    Донецька область
                                                    Хмельницька область
                                                    Рівненська область
                                                    Вінницька область
                                                    Тернопільська область
                                                    Миколаївська область
                                                    Івано-Франківська область
                                                    Житомирська область
                                                    Сумська область
                                                    Київська область
                                                    Черкаська область
                                                    Кіровоградська область
                                                    Харківська область
                                                    Полтавська область
                                                    Одеська область
                                                    Луганська область
                                                    Волинська область
                                                    Закарпатська область
                                                    Дніпропетровська область
                                                    Запорізька область
                                                    благодійність
                                                    Чернігівська область
                                                    Збройні сили України
                                                    Херсонська область
                                                    United24
                                                    Олександр Сирський
                                                    Крим
                                                    Україна
                                                    Севастополь
                                                    Київ