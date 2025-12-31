$42.390.17
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографики

Киев • УНН

 • 6 просмотра

За 2025 год россияне использовали более 60 000 управляемых авиабомб, около 2 400 ракет и более 100 000 дронов. Воздушная тревога звучала не менее 19 033 раз по всей Украине.

Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографики

В течение 2025 года россия выпустила по Украине более 60 000 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на благотворительную инициативу правительства Украины United 24.

Детали

Враг также использовал около 2 400 ракет различных типов и более 100 000 дронов.

Воздушная тревога по всей Украине звучала не менее 19 033 раз. Статистика по регионам выглядит следующим образом:

  • Автономная Республика Крым и город Севастополь – информация отсутствует;
    • Винницкая область – 358 раз;
      • Волынская область – 145 раз;
        • Днепропетровская область – 1658 раз;
          • Донецкая область – 1419 раз;
            • Житомирская область – 393 раза;
              • Закарпатская область – 126 раз;
                • Запорожская область – 1807 раз;
                  • Ивано-Франковская область – 133 раза;
                    • Киевская область и город Киев – 794 раза;
                      • Кировоградская область – 942 раза;
                        • Луганская область – информация отсутствует;
                          • Львовская область – 140 раз;
                            • Николаевская область – 928 раз;
                              • Одесская область – 845 раз;
                                • Полтавская область – 1284 раза;
                                  • Ровенская область – 188 раз;
                                    • Сумская область – 1793 раза;
                                      • Тернопольская область – 152 раза;
                                        • Харьковская область – 2020 раз;
                                          • Херсонская область – 1002 раза;
                                            • Хмельницкая область – 227 раз;
                                              • Черкасская область – 876 раз;
                                                • Черновицкая область – 142 раза;
                                                  • Черниговская область – 1152 раза.

                                                    Еженедельно над Украиной фиксировались тысячи воздушных целей. Каждый день приносил новые разрушения и потери среди мирного населения. Постоянные атаки уничтожали объекты гражданской и энергетической инфраструктуры, превращая жизнь людей в борьбу за выживание

                                                     - говорится в сообщении.

                                                    Присоединиться к сборам на помощь ПВО можно по ссылке.

                                                    Напомним

                                                    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия не меняет намерений захватить Украину и погрузить города в "блэкауты". Он подчеркнул необходимость усиления противодействия вражеским "шахедам" и формирования дивизионов беспилотных систем ПВО.

                                                    Евгений Устименко

