Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографики

В течение 2025 года россия выпустила по Украине более 60 000 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на благотворительную инициативу правительства Украины United 24.

Враг также использовал около 2 400 ракет различных типов и более 100 000 дронов.

Воздушная тревога по всей Украине звучала не менее 19 033 раз. Статистика по регионам выглядит следующим образом:

Еженедельно над Украиной фиксировались тысячи воздушных целей. Каждый день приносил новые разрушения и потери среди мирного населения. Постоянные атаки уничтожали объекты гражданской и энергетической инфраструктуры, превращая жизнь людей в борьбу за выживание