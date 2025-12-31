Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографики
Киев • УНН
За 2025 год россияне использовали более 60 000 управляемых авиабомб, около 2 400 ракет и более 100 000 дронов. Воздушная тревога звучала не менее 19 033 раз по всей Украине.
В течение 2025 года россия выпустила по Украине более 60 000 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на благотворительную инициативу правительства Украины United 24.
Детали
Враг также использовал около 2 400 ракет различных типов и более 100 000 дронов.
Воздушная тревога по всей Украине звучала не менее 19 033 раз. Статистика по регионам выглядит следующим образом:
- Автономная Республика Крым и город Севастополь –
информация отсутствует;
- Винницкая область – 358 раз;
- Волынская область – 145 раз;
- Днепропетровская область – 1658 раз;
- Донецкая область – 1419 раз;
- Житомирская область – 393 раза;
- Закарпатская область – 126 раз;
- Запорожская область – 1807 раз;
- Ивано-Франковская область – 133 раза;
- Киевская область и город Киев – 794 раза;
- Кировоградская область – 942 раза;
- Луганская область – информация отсутствует;
- Львовская область – 140 раз;
- Николаевская область – 928 раз;
- Одесская область – 845 раз;
- Полтавская область – 1284 раза;
- Ровенская область – 188 раз;
- Сумская область – 1793 раза;
- Тернопольская область – 152 раза;
- Харьковская область – 2020 раз;
- Херсонская область – 1002 раза;
- Хмельницкая область – 227 раз;
- Черкасская область – 876 раз;
- Черновицкая область – 142 раза;
- Черниговская область – 1152 раза.
Еженедельно над Украиной фиксировались тысячи воздушных целей. Каждый день приносил новые разрушения и потери среди мирного населения. Постоянные атаки уничтожали объекты гражданской и энергетической инфраструктуры, превращая жизнь людей в борьбу за выживание
Присоединиться к сборам на помощь ПВО можно по ссылке.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия не меняет намерений захватить Украину и погрузить города в "блэкауты". Он подчеркнул необходимость усиления противодействия вражеским "шахедам" и формирования дивизионов беспилотных систем ПВО.