Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силами
Киев • УНН
В результате ударов по Ирану 28 февраля ликвидированы четыре командующих вооруженными силами. Среди погибших - начальник Генерального штаба и министр обороны.
В результате ударов по Ирану 28 февраля были ликвидированы командующие вооруженными силами страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
СМИ, в том числе иранские, сообщили о гибели:
- генерал-майора Сейеда Абдолрахима Мусави, начальника
Генерального штаба;
- генерал-лейтенанта Мохаммада Пакпура,
главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции;
- адмирала Али Шамхани, старшего военного советника и
секретаря Совета обороны;
- генерал-майора Азиза Насирзаде, министра обороны.
Напомним
Иранские государственные медиа и ведущие информационные агентства Fars и Tasnim подтвердили смерть Верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Это заявление появилось после сообщения президента США Дональда Трампа о ликвидации главы исламской республики в результате масштабной военной операции.