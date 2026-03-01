$43.210.00
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 19042 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 31460 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 46347 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 54395 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 62366 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 47711 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 50847 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 52173 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 57960 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силами

Киев • УНН

 • 3398 просмотра

В результате ударов по Ирану 28 февраля ликвидированы четыре командующих вооруженными силами. Среди погибших - начальник Генерального штаба и министр обороны.

Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силами

В результате ударов по Ирану 28 февраля были ликвидированы командующие вооруженными силами страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

СМИ, в том числе иранские, сообщили о гибели:

  • генерал-майора Сейеда Абдолрахима Мусави, начальника Генерального штаба;
    • генерал-лейтенанта Мохаммада Пакпура, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции;
      • адмирала Али Шамхани, старшего военного советника и секретаря Совета обороны;
        • генерал-майора Азиза Насирзаде, министра обороны.

          Напомним

          Иранские государственные медиа и ведущие информационные агентства Fars и Tasnim подтвердили смерть Верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Это заявление появилось после сообщения президента США Дональда Трампа о ликвидации главы исламской республики в результате масштабной военной операции.

          Евгений Устименко

