Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силами

В результате ударов по Ирану 28 февраля были ликвидированы командующие вооруженными силами страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

СМИ, в том числе иранские, сообщили о гибели:

генерал-майора Сейеда Абдолрахима Мусави, начальника Генерального штаба;

генерал-лейтенанта Мохаммада Пакпура, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции;

адмирала Али Шамхани, старшего военного советника и секретаря Совета обороны;

генерал-майора Азиза Насирзаде, министра обороны.

Напомним

Иранские государственные медиа и ведущие информационные агентства Fars и Tasnim подтвердили смерть Верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Это заявление появилось после сообщения президента США Дональда Трампа о ликвидации главы исламской республики в результате масштабной военной операции.