ФБР перевело контртеррористические подразделения в состояние повышенной готовности из-за угрозы мести со стороны Ирана

21:48 • 9552 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 26575 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 39756 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 36843 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 42966 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 46282 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 53349 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 47886 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 50945 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 49374 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
Пять взрывов прогремели в Дубае - дым поднялся вблизи порта Джебель-Али28 февраля, 13:59 • 16376 просмотра
Израиль заявил о гибели военных командующих Ирана - Тегеран ситуацию не комментирует28 февраля, 14:39 • 11625 просмотра
Али Хаменеи, вероятно, жив - глава МИД Ирана Арагчи28 февраля, 14:58 • 12458 просмотра
Иран наносит удары по военным базам США, а также атаковал авианосец американцевVideo28 февраля, 15:33 • 15694 просмотра
Операция США против Ирана выходит за рамки традиционного международного права - Стубб28 февраля, 16:27 • 13317 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 39788 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 43913 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 37422 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 41531 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 42573 просмотра
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Кирилл Буданов
Эмманюэль Макрон
Иран
Израиль
Соединённые Штаты
Тегеран
Украина
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 21804 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 21416 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 21475 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 21659 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 28735 просмотра
ФБР перевело контртеррористические подразделения в состояние повышенной готовности из-за угрозы мести со стороны Ирана

Киев • УНН

 • 6 просмотра

ФБР усиливает меры безопасности и мобилизует разведывательные группы из-за обострения конфликта между США, Израилем и Ираном. В Нью-Йорке установлен круглосуточный надзор за проиранскими организациями, а спецслужбы следят за активностью "Хезболлы".

ФБР перевело контртеррористические подразделения в состояние повышенной готовности из-за угрозы мести со стороны Ирана

Директор ФБР Каш Патель объявил об экстренном усилении мер безопасности и мобилизации разведывательных групп бюро в ответ на масштабное обострение конфликта между США, Израилем и Ираном. Такое решение было принято на фоне иранских ударов по американским военным базам в регионе. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В Нью-Йорке совместная оперативная группа ФБР и местной полиции установила круглосуточное наблюдение за проиранскими организациями, которые начали активно призывать сторонников к мобилизации на цифровых платформах. Аналитики характеризуют текущую риторику этих групп как враждебную и агрессивную, что требует немедленного реагирования со стороны правоохранительных органов для предотвращения возможных беспорядков.

Трамп верит информации о гибели Верховного лидера Ирана в результате совместных авиаударов28.02.26, 23:26 • 2204 просмотра

Силовики отмечают, что особое внимание уделяется выявлению лиц, которые восхваляют действия Тегерана и могут попытаться организовать провокации внутри страны.

Угроза со стороны "Хезболлы" и фактор ликвидации иранского лидера

Отдельным направлением работы американских спецслужб остается слежение за активностью группировки "Хезболла", которая традиционно выступает инструментом иранского влияния.

Хотя ранее руководство организации заявляло о намерении воздерживаться от вмешательства при условии ограниченных ударов, информация о смерти аятоллы Али Хаменеи радикально меняет ситуацию. Спецслужбы США опасаются, что потеря Верховного лидера Ирана станет критической точкой, которая заставит террористическую структуру отказаться от сдержанности и начать серию террористических атак против американских объектов по всему миру.

Иран заявляет о готовности к длительной войне и отрицает существенные потери от авиаударов28.02.26, 23:05 • 3116 просмотров

Степан Гафтко

