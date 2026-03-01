ФБР перевело контртеррористические подразделения в состояние повышенной готовности из-за угрозы мести со стороны Ирана
ФБР усиливает меры безопасности и мобилизует разведывательные группы из-за обострения конфликта между США, Израилем и Ираном. В Нью-Йорке установлен круглосуточный надзор за проиранскими организациями, а спецслужбы следят за активностью "Хезболлы".
Директор ФБР Каш Патель объявил об экстренном усилении мер безопасности и мобилизации разведывательных групп бюро в ответ на масштабное обострение конфликта между США, Израилем и Ираном. Такое решение было принято на фоне иранских ударов по американским военным базам в регионе. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
В Нью-Йорке совместная оперативная группа ФБР и местной полиции установила круглосуточное наблюдение за проиранскими организациями, которые начали активно призывать сторонников к мобилизации на цифровых платформах. Аналитики характеризуют текущую риторику этих групп как враждебную и агрессивную, что требует немедленного реагирования со стороны правоохранительных органов для предотвращения возможных беспорядков.
Силовики отмечают, что особое внимание уделяется выявлению лиц, которые восхваляют действия Тегерана и могут попытаться организовать провокации внутри страны.
Угроза со стороны "Хезболлы" и фактор ликвидации иранского лидера
Отдельным направлением работы американских спецслужб остается слежение за активностью группировки "Хезболла", которая традиционно выступает инструментом иранского влияния.
Хотя ранее руководство организации заявляло о намерении воздерживаться от вмешательства при условии ограниченных ударов, информация о смерти аятоллы Али Хаменеи радикально меняет ситуацию. Спецслужбы США опасаются, что потеря Верховного лидера Ирана станет критической точкой, которая заставит террористическую структуру отказаться от сдержанности и начать серию террористических атак против американских объектов по всему миру.
