ФБР перевело контртерористичні підрозділи у стан підвищеної готовності через загрозу помсти з боку Ірану
ФБР посилює заходи безпеки та мобілізує розвідувальні групи через загострення конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном. У Нью-Йорку встановлено цілодобовий нагляд за проіранськими організаціями, а спецслужби стежать за активністю "Хезболли".
Директор ФБР Каш Патель оголосив про екстрене посилення заходів безпеки та мобілізацію розвідувальних груп бюро у відповідь на масштабне загострення конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном. Таке рішення було прийняте на тлі іранських ударів по американських військових базах у регіоні. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
У Нью-Йорку спільна оперативна група ФБР та місцевої поліції встановила цілодобовий нагляд за проіранськими організаціями, які почали активно закликати прихильників до мобілізації на цифрових платформах. Аналітики характеризують поточну риторику цих груп як ворожу та агресивну, що потребує негайного реагування з боку правоохоронних органів для запобігання можливим заворушенням.
Силовики наголошують, що особлива увага приділяється виявленню осіб, які вихваляють дії Тегерана та можуть спробувати організувати провокації всередині країни.
Загроза з боку "Хезболли" та фактор ліквідації іранського лідера
Окремим напрямком роботи американських спецслужб залишається стеження за активністю угруповання "Хезболла", яке традиційно виступає інструментом іранського впливу.
Хоча раніше керівництво організації заявляло про намір утримуватися від втручання за умови обмежених ударів, інформація про смерть аятоли Алі Хаменеї радикально змінює ситуацію. Спецслужби США побоюються, що втрата Верховного лідера Ірану стане критичною точкою, яка змусить терористичну структуру відмовитися від стриманості та розпочати серію терористичних атак проти американських об'єктів по всьому світу.
